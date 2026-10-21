Η μάχη του γονιού με τα μαθήματα: Μια προσωπική εμπειρία

Η προσπάθεια των γονέων να βοηθήσουν τα παιδιά τους με τα μαθήματα συχνά μετατρέπεται σε μια περίπλοκη διαδικασία, όπου οι ρόλοι θολώνουν. Η δασκάλα και μητέρα, Σοφία Παπαδέλη, διηγείται μια χαρακτηριστική ιστορία από το σπίτι της, περιγράφοντας πώς η αρχική της αισιοδοξία μετατράπηκε σε μια απαιτητική «διδακτική» συνεδρία, θέτοντας το ερώτημα ποιος παραμένει ο γονιός όταν αναλαμβάνεται ο ρόλος του δασκάλου.

Η αρχική αισιοδοξία και οι προετοιμασίες

Η κ. Παπαδέλη ξεκίνησε την προσπάθεια να βοηθήσει το παιδί της με τα μαθήματα με μεγάλη αισιοδοξία, παρομοιάζοντας την κατάσταση με τη συναρμολόγηση επίπλου χωρίς οδηγίες. Θεωρούσε ότι, γνωρίζοντας τόσο την ύλη όσο και το παιδί της, η διαδικασία θα ήταν εύκολη. Είχε φροντίσει να έχει όλα τα απαραίτητα: νερό, φρούτο, ξυσμένο μολύβι, καθώς και τον «καλύτερό της εαυτό».

Στην αρχή, η προσέγγισή της ήταν γλυκιά και υπομονετική. Ενθάρρυνε το παιδί να «σκεφτεί λίγο», δείχνοντας ότι είχε όλο τον χρόνο του κόσμου. Ωστόσο, αυτή η στάση διατηρήθηκε παρά τις παράλληλες οικιακές υποχρεώσεις, όπως το φαγητό που ήταν στη φωτιά και το πλυντήριο που ειδοποιούσε διαρκώς για την ολοκλήρωση της δικής του εργασίας.

Η μεταμόρφωση του ρόλου

Καθώς ο χρόνος περνούσε και η άσκηση παρέμενε άλυτη, η αρχική υπομονή άρχισε να εξαντλείται. Ανάμεσα στο τρίτο σβήσιμο και την τέταρτη προτροπή για «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥ», συνέβη μια μεταμόρφωση. Η μητέρα αποχώρησε διακριτικά από το δωμάτιο, παρόλο που το σώμα της παρέμενε στην καρέκλα.

Στη θέση της εμφανίστηκε μια άλλη «κυρία» που ζητούσε εξηγήσεις για την κατάσταση των τετραδίων. Αυτή η αλλαγή στον τόνο και τη συμπεριφορά σηματοδότησε τη μετάβαση από τον υποστηρικτικό γονέα στον αυστηρό δάσκαλο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα έντασης.

Η ένταση και η χαμένη ώρα

Λίγο αργότερα, όλα τα βιβλία ήταν ανοιχτά, η γόμα είχε χαθεί, και η φράση «ΑΦΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ» είχε χρησιμοποιηθεί τόσες φορές που θα μπορούσε να θεωρηθεί οικογενειακό επίθετο. Όσο αργούσε να τελειώσει η μελέτη, τόσο περισσότερο βιαζόταν η μητέρα, με την επιθυμία να προλάβουν να ξεκουραστούν, να παίξουν και να περάσουν «όμορφη ώρα μαζί».

Παρόλα αυτά, η προσπάθεια να εξασφαλίσει αυτή την όμορφη ώρα είχε ως αποτέλεσμα να χαλάσει ολόκληρο το απόγευμα. Το τραπέζι της κουζίνας είχε μετατραπεί σε ένα «μικρό τελωνείο», όπου κάθε απάντηση περνούσε έλεγχο, εμποδίζοντας τους να προχωρήσουν στην υπόλοιπη μέρα τους.

Η στιγμή της συνειδητοποίησης και η αλλαγή

Σε κάποια στιγμή, η κ. Παπαδέλη σήκωσε τα μάτια της και συνειδητοποίησε πόσο μικρό ήταν ακόμα το χέρι που κρατούσε το μολύβι. Του μιλούσε σαν να είχε καθυστερήσει να της παραδώσει φορολογική δήλωση, μια συνειδητοποίηση που την έκανε να αναθεωρήσει την προσέγγισή της.

Έκλεισε το βιβλίο και πρότεινε ένα διάλειμμα, περιμένοντας το παιδί να πανηγυρίσει, να τρέξει στα παιχνίδια του ή να ζητήσει το μπισκότο που διαπραγματευόταν από το μεσημέρι. Ωστόσο, το παιδί παρέμεινε στην καρέκλα, κοιτάζοντάς την επιφυλακτικά.

Η σημασία της επιλογής

Τότε, η μητέρα του έκανε μια απλή ερώτηση: «Θέλεις να ξεκινήσεις με γλώσσα ή μαθηματικά;». Αυτή η μικρή επιλογή, παρόλο που μέσα της μια ολόκληρη επιτροπή είχε ήδη αποφασίσει τη σειρά και την άσκηση, αποδείχθηκε καθοριστική. Είναι ένας τρόπος να εξασκείται το παιδί στο να αναλαμβάνει μόνο του τη μελέτη του.

Παράλληλα, δίνει στους γονείς την ευκαιρία να αντέχουν στην ιδέα ότι δεν χρειάζεται να αναλαμβάνουν οι ίδιοι πλήρως τη μελέτη. Η ιστορία της κ. Παπαδέλη υπογραμμίζει το πόσο σημαντικό είναι να βρεθεί η ισορροπία μεταξύ των ρόλων του γονέα και του δασκάλου, επιτρέποντας στο παιδί να αναπτύξει την αυτονομία του στη μάθηση.

Με πληροφορίες από: baby.gr