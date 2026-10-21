Fourlis: Στόχος πωλήσεις έως 800 εκατ. ευρώ και υπερδιπλασιασμός λειτουργικών κερδών έως το 2029

Σε μια νέα φάση ανάπτυξης, με σαφείς οικονομικούς στόχους για το 2029, εισέρχεται ο όμιλος Fourlis. Το επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσιάστηκε προβλέπει την αύξηση των πωλήσεων στα 800 εκατ. ευρώ και τον υπερδιπλασιασμό της λειτουργικής κερδοφορίας. Οι στρατηγικές κινήσεις περιλαμβάνουν την επέκταση του δικτύου Foot Locker, την επιλεκτική ανάπτυξη της INTERSPORT, καθώς και τη δημιουργία νέων καταστημάτων IKEA, παράλληλα με σημαντικές παρεμβάσεις για τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Οι νέοι οικονομικοί στόχοι και οι προβλέψεις

Η διοίκηση του ομίλου Fourlis, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Βασιλάκο, παρουσίασε τους νέους οικονομικούς στόχους στο πρώτο Investor Day της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου στην Αθήνα. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πλάνο, οι πωλήσεις αναμένεται να φτάσουν τα 785–800 εκατ. ευρώ έως το 2029.

Αυτή η πρόβλεψη έρχεται σε σύγκριση με τα 645 εκατ. ευρώ που εκτιμώνται για φέτος. Παράλληλα, προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση στην κερδοφορία, με τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) να διαμορφώνονται στα 40–45 εκατ. ευρώ το 2029, έναντι 15–17 εκατ. ευρώ που υπολογίζονται για το 2026. Η φετινή χρονιά επιβαρύνεται με έκτακτα κόστη μετασχηματισμού ύψους 10,7 εκατ. ευρώ, χωρίς τα οποία τα λειτουργικά κέρδη θα ανέρχονταν στα 26–27 εκατ. ευρώ.

Η στρατηγική ανάπτυξης της IKEA

Η IKEA παραμένει η μεγαλύτερη δραστηριότητα του ομίλου Fourlis και αποτελεί τον βασικό πυλώνα της κερδοφορίας του. Για το 2029, προβλέπονται πωλήσεις ύψους 465–470 εκατ. ευρώ από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, με τα λειτουργικά κέρδη να εκτιμώνται στα 40–42 εκατ. ευρώ.

Η ανάπτυξη της IKEA θα στηριχθεί στη δημιουργία νέων, μικρότερων σε μέγεθος καταστημάτων, στην περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών πωλήσεων, καθώς και στην πλήρη αξιοποίηση του νέου κέντρου διανομής που βρίσκεται στον Ασπρόπυργο. Η εγκατάσταση αυτή, συνολικής επιφάνειας 50.000 τετραγωνικών μέτρων, έχει ήδη ολοκληρωθεί και εξυπηρετεί πέντε διαφορετικές αγορές.

Επέκταση στα είδη αθλητισμού

Στον τομέα των ειδών αθλητισμού, το μεγαλύτερο βάρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού πέφτει στην επέκταση του δικτύου της Foot Locker. Προβλέπεται ότι το δίκτυο καταστημάτων της Foot Locker θα φτάσει τα 45 σημεία πώλησης, επεκτείνοντας την παρουσία του ομίλου σε πέντε νέες χώρες.

Παράλληλα, η INTERSPORT θα ακολουθήσει μια πιο επιλεκτική στρατηγική ανάπτυξης. Αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων σημείων πώλησης μόνο σε περιοχές όπου υπάρχουν προοπτικές για ικανοποιητική απόδοση, την ανακαίνιση υφιστάμενων καταστημάτων και το κλείσιμο ζημιογόνων μονάδων. Για τις δύο αλυσίδες αθλητικών ειδών, προβλέπονται συνολικές πωλήσεις ύψους 310–323 εκατ. ευρώ έως το 2029, με ένα λειτουργικό περιθώριο που θα κυμαίνεται περίπου στο 4%.

Μείωση κόστους και κοινή λειτουργική πλατφόρμα

Κεντρικό στοιχείο του νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού του ομίλου Fourlis αποτελεί η δημιουργία μιας κοινής λειτουργικής πλατφόρμας, η οποία θα καλύπτει όλες τις δραστηριότητές του. Αυτή η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει ενοποιημένες υπηρεσίες υποστήριξης, μια κοινή εφοδιαστική αλυσίδα και ενιαίες τεχνολογικές υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται σημαντικές παρεμβάσεις με στόχο τη μείωση του λειτουργικού κόστους του ομίλου. Η ενοποίηση των λειτουργιών αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των συνολικών στόχων για την αύξηση της κερδοφορίας έως το 2029.

Με πληροφορίες από: Topontiki