Αφήνεις τα πιάτα για μετά ή τα πλένεις αμέσως; Η απάντηση των ψυχολόγων

Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τα άπλυτα πιάτα μετά το φαγητό ή κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος αποτελεί μια καθημερινή πρακτική που, σύμφωνα με ψυχολογικές προσεγγίσεις, μπορεί να συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς. Ενώ κάποιοι προτιμούν να καθαρίζουν την κουζίνα πριν καν καθίσουν στο τραπέζι, άλλοι αφήνουν τα σκεύη για το τέλος. Υπάρχει, όμως, και μια τρίτη κατηγορία ανθρώπων που επιλέγουν να πλένουν και να τακτοποιούν τον χώρο όσο ετοιμάζουν το φαγητό, μια συνήθεια που φανερώνει ορισμένες ψυχολογικές τάσεις.

Η τάση για άμεση δράση

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με όσους καθαρίζουν την κουζίνα τους όσο μαγειρεύουν είναι η τάση για άμεση δράση, χωρίς να προηγείται η αναμονή της κατάλληλης διάθεσης. Οι άνθρωποι αυτοί δεν χρειάζεται να οργανώσουν μια ολόκληρη επιχείρηση καθαριότητας. Αντίθετα, αξιοποιούν τις στιγμές που προκύπτουν και φροντίζουν τον χώρο τους στην πορεία, χωρίς να περιμένουν να συσσωρευτούν τα άπλυτα.

Αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει μια προτίμηση να αντιμετωπίζονται οι εργασίες καθώς προκύπτουν, αντί να αναβάλλονται. Δεν περιμένουν να νιώσουν την "έμπνευση" για να ξεκινήσουν το πλύσιμο, αλλά ενσωματώνουν την καθαριότητα στη διαδικασία του μαγειρέματος, κάνοντάς την ένα αδιάσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους.

Έλεγχος και μείωση της νοητικής επιβάρυνσης

Ένα ακόμη πιθανό χαρακτηριστικό είναι η ανάγκη να διατηρείται κάποιος έλεγχος μέσα στο χάος που συχνά συνοδεύει το μαγείρεμα. Όπως εξηγούν οι ειδικοί, η οπτική ακαταστασία μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά την προσοχή μας. Κάθε αντικείμενο που βρίσκεται μπροστά μας αποτελεί ένα επιπλέον ερέθισμα για τον εγκέφαλο, δημιουργώντας μια αίσθηση υπερφόρτωσης.

Μαζεύοντας και καθαρίζοντας σταδιακά τα σκεύη και τον χώρο, οι άνθρωποι αυτοί περιορίζουν αυτή τη νοητική επιβάρυνση. Έτσι, διατηρούν ένα πιο οργανωμένο και ήρεμο περιβάλλον, το οποίο τους επιτρέπει να επικεντρωθούν καλύτερα στο μαγείρεμα και να μειώσουν το αίσθημα του άγχους που μπορεί να προκαλέσει η ακαταστασία.

Μια πράξη αυτοφροντίδας και μείωσης του στρες

Η συνήθεια του άμεσου πλυσίματος των πιάτων μπορεί επίσης να λειτουργεί ως μια μικρή πράξη αυτοφροντίδας. Ορισμένες έρευνες συνδέουν τη συμπόνια και τον σεβασμό προς τον εαυτό μας με τον τρόπο που φροντίζουμε το φυσικό μας περιβάλλον. Ένας τακτοποιημένος χώρος μαγειρέματος μπορεί, επομένως, να αποτελεί έναν τρόπο να δείχνουμε ενδιαφέρον για τις καθημερινές μας ανάγκες.

Αυτή η πρακτική συμβάλλει στη μείωση του στρες, καθώς η διατήρηση ενός καθαρού και οργανωμένου περιβάλλοντος μπορεί να έχει θετική επίδραση στην ψυχολογία. Η αίσθηση της τάξης και της καθαριότητας προσφέρει μια αίσθηση ηρεμίας και ελέγχου, αποτρέποντας τη συσσώρευση άγχους που μπορεί να προκαλέσει ένα ακατάστατο περιβάλλον.

Διευκολύνοντας τον μελλοντικό εαυτό

Το να πλένει κανείς τα πιάτα όσο μαγειρεύει μπορεί να φανερώνει και μια τάση να διευκολύνει τον μελλοντικό του εαυτό. Αντί να επιλέγει την άμεση ευκολία και να αφήνει τις δουλειές για αργότερα, προτιμά να αφιερώσει λίγο χρόνο τώρα, ώστε να έχει λιγότερες εκκρεμότητες μετά. Αυτή η προσέγγιση δείχνει μια προνοητικότητα και μια επιθυμία να αποφευχθεί η συσσώρευση εργασιών.

Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και σε άλλες πτυχές της καθημερινότητας, όπως όταν κάποιος απαντά εγκαίρως σε ένα δυσάρεστο email ή γεμίζει το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου πριν αδειάσει τελείως. Η λογική είναι η ίδια: να αντιμετωπίζονται οι υποχρεώσεις άμεσα, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ή επιπλέον άγχος στο μέλλον.

Ρουτίνα και θετική ατμόσφαιρα στο σπίτι

Για πολλούς, το καθάρισμα μετατρέπεται σε μια απλή ρουτίνα χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Για παράδειγμα, μπορούν να συνδυάζουν το πλύσιμο των πιάτων με τον χρόνο που το φαγητό βρίσκεται στον φούρνο. Οι ειδικοί περιγράφουν αυτή την πρακτική ως «στιγμή-άγκυρα»: μια νέα δραστηριότητα συνδέεται με κάτι που ήδη γίνεται σε σταθερή βάση, καθιστώντας την πιο εύκολη και αυτόματη.

Τέλος, η συγκεκριμένη συνήθεια μπορεί να επηρεάσει θετικά και την ατμόσφαιρα στο σπίτι. Καθώς η ακαταστασία δεν αφήνεται να συσσωρευτεί, περιορίζονται οι αφορμές για εκνευρισμό και οι εντάσεις γύρω από τον γεμάτο νεροχύτη. Έτσι, μια απλή καθημερινή πρακτική μπορεί να συμβάλει σε μια πιο ήρεμη και αρμονική συμβίωση, μειώνοντας τις πηγές τριβής μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta