Σύλληψη ιατρικής επισκέπτριας και των γονέων της στο Περιστέρι για απόπειρα δηλητηρίασης

Στη σύλληψη μιας 41χρονης ιατρικής επισκέπτριας και των γονιών της, ηλικίας 68 και 64 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο Περιστέρι. Η υπόθεση αφορά απόπειρα δηλητηρίασης του εν διαστάσει συζύγου της γυναίκας, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός, μέσω της χορήγησης ατροπίνης στο φαγητό του. Οι γονείς της κατηγορούνται για συναυτουργία στην πράξη.

Η μέθοδος της δηλητηρίασης

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν, η 41χρονη, η οποία εργάζεται ως ιατρική επισκέπτρια, φέρεται να χρησιμοποιούσε ένα αντικλείδι που είχε στην κατοχή της για να εισέρχεται στο σπίτι του εν διαστάσει συζύγου της. Εκεί, φέρεται να πρόσθετε την ουσία ατροπίνη στο φαγητό του στρατιωτικού γιατρού, με σκοπό τη δηλητηρίασή του.

Οι συλλήψεις στο Περιστέρι

Η σύλληψη της 41χρονης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, περίπου στις 19:00, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Μυκόνου και Καλύμνου, στην περιοχή του Περιστερίου. Σε κοντινή απόσταση από την κατοικία, συνελήφθησαν επίσης ο 68χρονος πατέρας της και η 64χρονη μητέρα της, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορία για συναυτουργία στην υπόθεση.

Τι είναι η ατροπίνη και οι κίνδυνοι της

Η ατροπίνη αποτελεί μια φαρμακευτική ουσία που βρίσκει εφαρμογή σε συγκεκριμένες ιατρικές καταστάσεις. Η χορήγησή της απαιτεί αυστηρά ιατρική ένδειξη και καθορισμένη δοσολογία, καθώς η λήψη υπερβολικής ποσότητας μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή δηλητηρίαση.

Η τοξικότητα της ατροπίνης, ανάλογα με τη δόση και τις συνθήκες έκθεσης, μπορεί να προκαλέσει ποικίλα συμπτώματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ταχυκαρδία, η διαστολή της κόρης των ματιών, η σύγχυση και η έντονη νευρικότητα. Σε περιπτώσεις σοβαρής δηλητηρίασης, ενδέχεται να εμφανιστούν επικίνδυνες καρδιακές διαταραχές, διαταραχές του επιπέδου συνείδησης, καθώς και αναπνευστικές επιπλοκές, οι οποίες μπορούν να απειλήσουν άμεσα τη ζωή του ατόμου.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων αρχών, οι οποίες θα αξιολογήσουν τις κατηγορίες που βαρύνουν τους συλληφθέντες. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να ακολουθήσει την προβλεπόμενη πορεία για την περαιτέρω διερεύνηση και επίλυση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr