Μενίδι: Συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της

Ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της στο Μενίδι συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Η σύλληψη έγινε έπειτα από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία έδειξαν ότι η ηλικιωμένη πέθανε από ασφυξία και έφερε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό.

Η ανακάλυψη της σορού και τα πρώτα ευρήματα

Η άτυχη γυναίκα, η οποία εργαζόταν ως ρακοσυλλέκτρια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Τη σορό της βρήκε ο 69χρονος ανιψιός της μέσα στην κατοικία της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδι. Στο ίδιο σπίτι διέμενε και ο 62χρονος γιος της, ο οποίος πλέον κατηγορείται για τον θάνατό της.

Κατά την αρχική εξέταση της σορού, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε μώλωπες στο πρόσωπο και στον λαιμό της 89χρονης, καθώς και ενδείξεις πάλης. Η ασφυξία προσδιορίστηκε ως η αιτία του θανάτου, ενώ η εκτίμηση για τον χρόνο θανάτου τοποθετεί το περιστατικό το απόγευμα της Κυριακής.

Λεπτομέρειες από την ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι και στον θώρακα της ηλικιωμένης. Ο θάνατός της αποδίδεται σε ασφυξία, έπειτα από απόφραξη των αεροφόρων οδών. Τα ευρήματα περιλαμβάνουν, επίσης, παλαιότερες εκχυμώσεις και εκδορές.

Οι παλαιότερες αυτές κακώσεις εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης της γυναίκας και το ενδεχόμενο προηγούμενης κακοποίησης, προσθέτοντας νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Το προφίλ του συλληφθέντα και προηγούμενες εντάσεις

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 62χρονος γιος της 89χρονης είναι επίσης ρακοσυλλέκτης. Έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση ναρκωτικών, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 62χρονος γιος φέρεται να είχε απειλήσει και να είχε κυνηγήσει την μητέρα του στο παρελθόν. Η ηλικιωμένη, σε αυτές τις περιπτώσεις, προσπαθούσε να κρυφτεί για να αποφύγει ενδεχόμενη επίθεση, γεγονός που υποδηλώνει ένα ιστορικό εντάσεων μεταξύ τους.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr