Η συμβολή πυρκαγιών και εκρήξεων στις ζημιές από διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων

Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις ευθύνονται σε ποσοστό 40% για τις ζημιές που απορροφούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες προκύπτουν από τη διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν αυξανόμενο κίνδυνο οικονομικής ζημίας λόγω της διακοπής των δραστηριοτήτων τους, ένα φαινόμενο που παρατηρείται όλο και συχνότερα.

Αυτή η τάση οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η συγκέντρωση της παραγωγής σε λιγότερα σημεία, η εύθραυστη κατάσταση των εφοδιαστικών αλυσίδων, οι γεωπολιτικές εντάσεις, ο πληθωρισμός και η αυξανόμενη εξάρτηση από την τεχνολογία.

Οικονομικές επιπτώσεις από διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων

Η διακοπή της λειτουργίας των επιχειρήσεων επιφέρει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις, τις οποίες καλούνται να καλύψουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. Οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτόν τον αυξημένο κίνδυνο είναι πολλοί και αλληλένδετοι, δημιουργώντας ένα σύνθετο περιβάλλον για τον επιχειρηματικό κόσμο.

Η συγκέντρωση της παραγωγής σε λίγα σημεία καθιστά τις επιχειρήσεις πιο ευάλωτες σε περίπτωση απρόβλεπτων γεγονότων. Παράλληλα, η εύθραυστη φύση των εφοδιαστικών αλυσίδων, σε συνδυασμό με τις γεωπολιτικές εντάσεις, τον πληθωρισμό και την ολοένα και μεγαλύτερη εξάρτηση από την τεχνολογία, εντείνουν την πιθανότητα διακοπής των εργασιών και των συνεπαγόμενων ζημιών.

Το βαρύ τίμημα των πυρκαγιών και εκρήξεων

Οι πυρκαγιές και οι εκρήξεις αναδεικνύονται ως η δαπανηρότερη αιτία ασφαλιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 40% της συνολικής αξίας των ζημιών που έχουν αναλυθεί, ποσό που ανέρχεται περίπου στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πυρκαγιά ευθύνεται για εννέα από τα δέκα ακριβότερα ανθρωπογενή περιστατικά διακοπής λειτουργίας που περιλαμβάνονται στο δείγμα της ανάλυσης. Αποτέλεσε τη σημαντικότερη αιτία απωλειών σε μεγάλες αγορές, όπως η Γερμανία, η Σιγκαπούρη, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Παραδείγματα και αλυσίδες παραγωγής

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναδεικνύει τον αντίκτυπο των πυρκαγιών είναι ένα περιστατικό σε μια μικρή μονάδα παραγωγής. Παρόλο που οι υλικές ζημιές ήταν περιορισμένες, η πυρκαγιά είχε σοβαρό αντίκτυπο στις δραστηριότητες που ακολουθούσαν στην αλυσίδα παραγωγής.

Αυτό οδήγησε τελικά σε απώλεια διακοπής εργασιών ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε επίπεδο ομίλου, υπογραμμίζοντας την αλυσιδωτή αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει ένα φαινομενικά μικρότερο συμβάν.

Ο ρόλος των φυσικών καταστροφών και άλλων παραγόντων

Οι φυσικές καταστροφές αποτελούν τη δεύτερη πιο δαπανηρή αιτία ζημιών από διακοπή λειτουργίας, αντιπροσωπεύοντας το 34% της συνολικής αξίας των απαιτήσεων. Ταυτόχρονα, είναι και η συχνότερη αιτία, καθώς ευθύνονται για το 26% του συνολικού αριθμού των περιστατικών.

Συνολικά, οι πυρκαγιές, οι εκρήξεις και οι φυσικές καταστροφές δημιουργούν περισσότερο από το 75% της συνολικής αξίας των απαιτήσεων. Ωστόσο, τα περιστατικά που δεν συνδέονται με φυσικές καταστροφές εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα πρόκλησης ζημιών, αντιπροσωπεύοντας το 74% των απαιτήσεων και το 66% της συνολικής τους αξίας.

Το κόστος των ασφαλιστικών απαιτήσεων

Σύμφωνα με ανάλυση της Allianz Commercial, η μέση συνολική αξία ενός αιτήματος αποζημίωσης για διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας υπερβαίνει πλέον τις 850.000 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι περίπου 70% υψηλότερο από τη μέση απαίτηση για υλικές ζημιές, η οποία προσεγγίζει τις 500.000 ευρώ.

Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025, η ανάλυση της Allianz Commercial κατέγραψε 7.888 ασφαλιστικές απαιτήσεις για διακοπή επιχειρηματικής λειτουργίας. Η συνολική τους αξία έφτασε περίπου τα 6,74 δισεκατομμύρια ευρώ, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος για τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις.

Με πληροφορίες από: Newsit