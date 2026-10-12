E-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για ερωτήματα και καταγγελίες

Μία νέα ψηφιακή υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στον e-ΕΦΚΑ, προσφέροντας στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα, αναφορές και καταγγελίες ηλεκτρονικά. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του φορέα για τον ψηφιακό του εκσυγχρονισμό. Στόχος είναι η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και η απλοποίηση των διαδικασιών επικοινωνίας με τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ

Μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι ασφαλισμένοι και οι πολίτες γενικότερα έχουν πλέον τη δυνατότητα να καταθέτουν τα αιτήματά τους με έναν άμεσο και οργανωμένο τρόπο. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει την υποβολή τόσο γενικών ερωτημάτων, που αφορούν ευρύτερα θέματα του e-ΕΦΚΑ, όσο και εξειδικευμένων, τα οποία απαιτούν πιο συγκεκριμένες απαντήσεις. Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να υποβάλλουν αναφορές ή καταγγελίες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών επικοινωνίας με τον φορέα.

Η καινοτομία της πλατφόρμας έγκειται στην κατάργηση της ανάγκης για αποστολή μηνυμάτων σε διάφορες ηλεκτρονικές διευθύνσεις, καθώς και στην εξάλειψη της φυσικής παρουσίας των πολιτών στις υπηρεσίες του Οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης μπορεί να διεκπεραιώσει τις υποθέσεις του από τον προσωπικό του χώρο, εξοικονομώντας χρόνο και αποφεύγοντας τις μετακινήσεις.

Στο πλαίσιο του ψηφιακού εκσυγχρονισμού

Η ενεργοποίηση αυτής της νέας λειτουργίας εντάσσεται οργανικά στο πλαίσιο της συνολικής ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του e-ΕΦΚΑ. Ο φορέας, με αυτή την κίνηση, συνεχίζει την πορεία του προς την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες απαιτήσεις για αποτελεσματικότερη και πιο προσβάσιμη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου του e-ΕΦΚΑ, η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του. Η έμφαση δίνεται στην ουσιαστική βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, καθιστώντας τις διαδικασίες πιο φιλικές και προσβάσιμες για όλους τους ασφαλισμένους και τους συναλλασσόμενους με τον οργανισμό.

Αποτελεσματική διαχείριση και άμεση απάντηση

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας ψηφιακής υπηρεσίας είναι ο τρόπος διαχείρισης των υποβληθέντων αιτημάτων. Με την ολοκλήρωση της υποβολής ενός ερωτήματος, αναφοράς ή καταγγελίας, το αίτημα προωθείται αυτόματα και χωρίς καθυστερήσεις στην αρμόδια υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ. Αυτή η αυτοματοποιημένη διαδικασία διασφαλίζει ότι κάθε ζήτημα θα φτάσει στο κατάλληλο τμήμα για εξέταση.

Ο μηχανισμός αυτός έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την αποτελεσματική εξέταση των αιτημάτων από το τμήμα που είναι εξειδικευμένο και υπεύθυνο για τη διαχείρισή του. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται η παροχή τεκμηριωμένων και έγκυρων απαντήσεων στους πολίτες, συμβάλλοντας στην ταχύτερη επίλυση των ζητημάτων που τους απασχολούν.

Περιορισμός της γραφειοκρατίας και εξ αποστάσεως επικοινωνία

Η βασική επιδίωξη πίσω από τη δημιουργία και λειτουργία της νέας πλατφόρμας είναι ο ουσιαστικός περιορισμός της γραφειοκρατίας που συχνά ταλαιπωρεί τους πολίτες. Μέσω της ψηφιακής αυτής λύσης, ο e-ΕΦΚΑ στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων βημάτων για την επικοινωνία με τον φορέα.

Παράλληλα, η πλατφόρμα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του συνόλου των αιτημάτων, καθώς και στη διευκόλυνση της εξ αποστάσεως επικοινωνίας. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης για άσκοπες μετακινήσεις των πολιτών προς τις υπηρεσίες του Οργανισμού, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία και εξοικονόμηση χρόνου για όλους.

Με πληροφορίες από: Topontiki