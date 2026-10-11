Η σειρά γέννησης και η επίδρασή της στην προσωπικότητα: Τι δείχνουν οι σύγχρονες μελέτες

Η πεποίθηση ότι τα πρωτότοκα παιδιά αναπτύσσουν υπευθυνότητα, τα μεσαία λειτουργούν ως ειρηνοποιοί και τα μικρότερα είναι πιο ριψοκίνδυνα, κυριαρχούσε για πολλά χρόνια. Θεωρούνταν ότι η σειρά γέννησης στα αδέλφια είχε καθοριστική σημασία, όχι μόνο για την οικογενειακή δυναμική, αλλά και για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Ωστόσο, σύγχρονες μελέτες έρχονται να ανατρέψουν αυτή την υπεραπλουστευμένη θεωρία, υποστηρίζοντας ότι η επίδραση της σειράς γέννησης στον τρόπο που θα εξελιχθεί ένα παιδί στην ενήλικη ζωή του είναι στην πραγματικότητα ελάχιστη.

Νέα δεδομένα για την προσωπικότητα

Όπως αναφέρει η Washington Post, ο ανθρώπινος χαρακτήρας παραμένει εύπλαστος και εξελίσσεται συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής. Μια εκτεταμένη μελέτη, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μπροκ στο Οντάριο και το Πανεπιστήμιο του Κάλγκαρι, με τη συμμετοχή 710.000 ατόμων, έφερε στο φως ενδιαφέροντα στοιχεία.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα άτομα που μεγάλωσαν με μικρότερα ή μεγαλύτερα αδέλφια ήταν, κατά μέσο όρο, πιο συνεργάσιμα, είχαν πιο ευχάριστη διάθεση, ήταν πιο ειλικρινή και ταπεινά. Ιδιαίτερα τα μεσαία παιδιά συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, η συνολική επίδραση της σειράς γέννησης στην προσωπικότητα ήταν ελάχιστη. Φαίνεται ότι το μέγεθος της οικογένειας, δηλαδή ο αριθμός των αδελφών, διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα από το αν κάποιος γεννήθηκε πρώτος ή τελευταίος.

Ελάχιστη επίδραση και προσωρινές συμπεριφορές

Ακόμα και με αυτά τα δεδομένα, οι παράγοντες αυτοί εξηγούν λιγότερο από το 1% των διαφορών που παρατηρούνται στους ενήλικες όσον αφορά την ειλικρίνεια, την ταπεινότητα και την προσήνεια. Επιπλέον, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αν η σειρά γέννησης διαμόρφωνε μόνιμα τον χαρακτήρα μας, οι διαφορές μεταξύ των αδελφών θα έπρεπε να γίνονται πιο έντονες όσο μεγαλώνουν. Τα διαθέσιμα δεδομένα, ωστόσο, δείχνουν ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Ερευνητές μιας άλλης διεθνούς μελέτης, που δημοσιεύθηκε στο Annals of the New York Academy of Sciences, έθεσαν ένα διαφορετικό ερώτημα: Μήπως η προσωπικότητα που αποδίδουμε στη σειρά γέννησης είναι τελικά ένας ρόλος ή μια συμπεριφορά που υιοθετούμε ως παιδιά για να επιβιώσουμε ή να ξεχωρίσουμε; Για να το διερευνήσουν, παρατήρησαν τη συμπεριφορά των μικρότερων παιδιών και την πιθανότητα να εμπλακούν σε ριψοκίνδυνες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τη λογική, καθώς ανταγωνίζονταν τα αδέλφια τους μεγαλώνοντας, θα έπαιρναν περισσότερα ρίσκα.

Η εξέλιξη των ριψοκίνδυνων συμπεριφορών

Πράγματι, προέκυψε ότι τα μικρότερα αδέλφια ηλικίας 10-14 ετών ήταν πιο πιθανό να αψηφήσουν τον κίνδυνο σε σύγκριση με τα πρωτότοκα. Ωστόσο, αυτή η τάση άρχισε να φθίνει όσο μεγάλωναν και μέχρι την ηλικία των 30 ετών είχε εξαφανιστεί εντελώς. Επομένως, καταλήγουν οι ειδικοί, η

Με πληροφορίες από: newmoney.gr