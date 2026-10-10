Νέα παγκόσμια έρευνα αποκαλύπτει τις ανησυχητικές συνήθειες ακινησίας και τη σύνδεσή τους με την ψυχική υγεία

Μια νέα παγκόσμια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία αθλητικών υποδημάτων ASICS σε συνεργασία με ειδικούς, αποκαλύπτει ανησυχητικές συνήθειες ακινησίας στον σύγχρονο άνθρωπο. Η μελέτη, η οποία διεξήχθη σε 34.000 άτομα από 31 χώρες, αναδεικνύει την ανάγκη για καθημερινή σωματική δραστηριότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με την ψυχική υγεία. Το εγχείρημα «The Movement Conservation Project» δημιουργήθηκε ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, με στόχο να αποκαταστήσει τη σημασία της κίνησης για το μυαλό και να προτείνει τρόπους για να επανέλθουν οι άνθρωποι σε πιο ενεργό τρόπο ζωής.

Τα επίπεδα ακινησίας και οι επιπτώσεις τους

Η έρευνα καθιέρωσε το «Movement Conservation Status», ένα σύστημα ταξινόμησης των επιπέδων δραστηριότητας. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν το «Ενεργό» (150+ λεπτά κίνησης την ημέρα), το «Σε κίνδυνο» (30 έως 149 λεπτά κίνησης την ημέρα) και το «Υπό εξαφάνιση» (0 έως 29 λεπτά κίνησης την ημέρα).

Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά, καθώς δείχνουν ότι ο μέσος άνθρωπος περνά το 86% της ημέρας που είναι ξύπνιος χωρίς να κινείται. Οι νέοι φαίνεται να κινούνται λιγότερο από όλους, με πάνω από το ήμισυ των ενηλίκων που συμμετείχαν στην έρευνα να εμπίπτουν στις κατηγορίες «Σε κίνδυνο» ή «Υπό εξαφάνιση».

Συγκεκριμένα, το 57% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών δεν έφτανε τα συνιστώμενα επίπεδα κίνησης. Αυτή η ηλικιακή ομάδα εμφάνισε επίσης τις χαμηλότερες βαθμολογίες στον δείκτη ψυχικής κατάστασης μεταξύ των ερωτηθέντων, υποδεικνύοντας μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της ακινησίας και της ψυχικής ευεξίας.

Το φαινόμενο του «bed rotting» και ο ρόλος της τεχνολογίας

Η παραπάνω διαπίστωση μπορεί να συνδέεται με τη δημοφιλή τάση του «bed rotting», η οποία περιλαμβάνει την παραμονή στο κρεβάτι για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, παρακολουθώντας βίντεο, τηλεόραση ή κάνοντας doomscrolling. Το «bed rotting» θεωρείται αντίδραση στο άγχος και το στρες, γεγονός που εξηγεί τη δημοτικότητά του μεταξύ της Gen Z και των γυναικών, δύο ομάδων που αντιμετωπίζουν αυξημένα επίπεδα στρες.

Η τεχνολογία βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του ζητήματος, καθώς ενθαρρύνει τους ανθρώπους να εκτελούν στο διαδίκτυο εργασίες που κάποτε απαιτούσαν φυσική παρουσία. Παρατηρήθηκε επίσης κατακόρυφη αύξηση στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις νεότερες ηλικιακές ομάδες, με το 34% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών να δηλώνει ότι αναθέτει στην τεχνητή νοημοσύνη τη συμπλήρωση εργασιών τις οποίες προηγουμένως θα έκανε μόνο του. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο αυτοματοποιημένος, η παγίδα της ακινησίας βαθαίνει.

Η κίνηση ως κλειδί για την ψυχική υγεία

Δεδομένου ότι η κίνηση συνδέθηκε με βελτιωμένες βαθμολογίες στον Δείκτη Ψυχικής Κατάστασης στην «Ενεργή» ομάδα σε σύγκριση με την ομάδα «Υπό εξαφάνιση», η ASICS και οι συνεργαζόμενοι ειδικοί επιθυμούν να επαναφέρουν τους ανθρώπους σε πιο ενεργό τρόπο ζωής. Τα καλά νέα; Η απόκτηση των οφελών της κίνησης δεν απαιτεί.

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr