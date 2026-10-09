Τα λαχταριστά και πεντανόστιμα πιτάκια φούρνου, γεμιστά με τυρί κρέμα και μαρμελάδα φράουλα, αποτελούν μια ιδανική επιλογή για κάθε περίσταση. Με τη μπισκοτένια ζύμη βουτύρου τους, είναι κατάλληλα για όλες τις ηλικίες, προσφέροντας ένα γλυκό διάλειμμα είτε ως πρωινό είτε ως απογευματινό σνακ. Η ευελιξία τους επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών γεμίσεων, προσαρμόζοντάς τα στις γευστικές προτιμήσεις του καθενός.

Η προετοιμασία της μπισκοτένιας ζύμης βουτύρου

Η διαδικασία για τη δημιουργία αυτών των γλυκών πιτακιών ξεκινά με την παρασκευή της ζύμης βουτύρου. Αρχικά, σε ένα ευρύχωρο μπολ τοποθετείται το αλεύρι, η ζάχαρη και το βούτυρο. Με τη χρήση ενός πιρουνιού, ξεκινά το ανακάτεμα και το «κόψιμο» των υλικών. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι το μείγμα να αποκτήσει μια υφή που θυμίζει χοντρή άμμο ή ψίχουλα ψωμιού, εξασφαλίζοντας την ομοιογενή ενσωμάτωση του βουτύρου με τα στερεά συστατικά.

Στη συνέχεια, προστίθεται σταδιακά το κρύο νερό στο μείγμα. Με τα χέρια, συμπιέζεται η ζύμη, δουλεύοντάς την μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και ομοιόμορφη μπάλα. Όταν η ζύμη αποκτήσει την επιθυμητή υφή, τυλίγεται προσεκτικά με πλαστική μεμβράνη. Αφήνεται να ξεκουραστεί στο ψυγείο για περίπου 15 λεπτά, ένα βήμα που συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση και υφή της ζύμης κατά το άνοιγμα.

Δημιουργία των δίσκων και της γέμισης

Μετά την ανάπαυση στο ψυγείο, η ζύμη είναι έτοιμη για το επόμενο στάδιο. Ανοίγεται σε μια καθαρή επιφάνεια εργασίας, χρησιμοποιώντας έναν πλάστη, μέχρι να αποκτήσει ένα πάχος περίπου 5 χιλιοστών. Αυτό το πάχος είναι ιδανικό για να διατηρηθεί η μπισκοτένια υφή του πιτακιού, ενώ παράλληλα να μπορεί να συγκρατήσει τη γέμιση.

Αφού ανοιχτεί η ζύμη, κόβονται δίσκοι διαμέτρου 12 εκατοστών με τη βοήθεια ενός κουπ πατ. Για όσους δεν διαθέτουν ειδικό κόφτη, μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά καπάκια από βάζα, εξασφαλίζοντας το επιθυμητό σχήμα και μέγεθος. Στο κέντρο κάθε δίσκου τοποθετείται ένα κομματάκι τυρί κρέμα και μια ποσότητα μαρμελάδας, όπως μαρμελάδα φράουλα, δημιουργώντας έτσι τη γλυκιά και κρεμώδη γέμιση. Στη συνέχεια, η ζύμη κλείνεται με τα χέρια σε σχήμα μισοφέγγαρου και οι άκρες σφραγίζονται προσεκτικά, σχηματίζοντας μια πτυχή παρόμοια με αυτή που συναντάται στα αλμυρά πιτάκια, ώστε να μην διαρρεύσει η γέμιση κατά το ψήσιμο.

Το ψήσιμο και το τελικό φινίρισμα

Αφού τα πιτάκια έχουν γεμιστεί και σφραγιστεί, τοποθετούνται σε ένα ταψί το οποίο έχει προηγουμένως στρωθεί με αντικολλητικό χαρτί. Αυτό εξασφαλίζει ότι δεν θα κολλήσουν κατά το ψήσιμο και θα μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα. Πριν μπουν στον φούρνο, η επιφάνεια κάθε πιτακιού βουρτσίζεται με χτυπημένο αυγό, το οποίο θα τους χαρίσει ένα χρυσαφένιο χρώμα και μια ελαφριά λάμψη. Στη συνέχεια, πασπαλίζονται με κρυσταλλική ζάχαρη, προσθέτοντας μια επιπλέον γλυκιά νότα και μια ευχάριστη υφή στην επιφάνεια.

Τα πιτάκια ψήνονται σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς Κελσίου για περίπου 30 λεπτά. Ο χρόνος ψησίματος μπορεί να διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με τον φούρνο, αλλά ο στόχος είναι να αποκτήσουν ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα. Αφού ψηθούν, αφαιρούνται από τον φούρνο και αφήνονται να κρυώσουν. Μόλις κρυώσουν, είναι έτοιμα να σερβιριστούν, ιδανικά μαζί με τον πρωινό καφέ ή το τσάι, προσφέροντας μια απολαυστική γευστική εμπειρία.

Εναλλακτικές προτάσεις για τη γέμιση

Ενώ η κλασική γέμιση με τυρί κρέμα και μαρμελάδα φράουλα είναι ιδιαίτερα αγαπητή, η συνταγή προσφέρει μεγάλη ευελιξία ως προς τις επιλογές. Οι λάτρεις των γλυκών γεύσεων μπορούν να πειραματιστούν με διάφορες μαρμελάδες της αρεσκείας τους, όπως βερίκοκο, κεράσι ή πορτοκάλι, προσδίδοντας κάθε φορά μια διαφορετική αρωματική διάσταση στα πιτάκια.

Πέρα από τις μαρμελάδες, υπάρχουν και άλλες δελεαστικές επιλογές για τη γέμιση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πραλίνα φουντουκιού για μια πιο σοκολατένια και πλούσια γεύση, ή ακόμα και καραμελωμένα φρούτα, όπως μήλα ή αχλάδια, για μια πιο φρουτώδη και ζουμερή υφή. Άλλες προτάσεις περιλαμβάνουν το κυδωνόπαστο, το οποίο προσφέρει μια χαρακτηριστική γλυκόξινη γεύση, ή το καραμελωμένο γάλα (dulce de leche), για όσους αναζητούν μια πιο έντονη και κρεμώδη γλυκύτητα. Οι επιλογές είναι πολλές, επιτρέποντας σε κάθε δημιουργό να προσαρμόσει τα πιτάκια στα δικά του γούστα.

Με πληροφορίες από: Topontiki