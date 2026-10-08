Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από ανεξάρτητους βουλευτές να επιστρέψουν τις έδρες τους

Ο ΣΥΡΙΖΑ τεντώνει το σχοινί απέναντι σε ανεξάρτητους βουλευτές που αποχώρησαν το καλοκαίρι από το κόμμα, με προορισμό το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν έχουν ακόμη παραδώσει τις βουλευτικές τους έδρες. Η Κουμουνδούρου έχει εκδώσει προειδοποίηση, δίνοντας διορία μίας εβδομάδας σε δώδεκα συγκεκριμένους ανεξάρτητους βουλευτές, προκειμένου να επιστρέψουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, το κόμμα σκοπεύει να προβεί σε ενέργειες που θα εκθέσουν τους βουλευτές για ασυνέπεια.

Τελεσίγραφο και απειλές για δημοσιοποίηση δηλώσεων

Σύμφωνα με διαρροές από την Κουμουνδούρου, η διορία που δίνεται στους δώδεκα ανεξάρτητους βουλευτές λήγει την ερχόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε, καλούνται να παραδώσουν τις έδρες τους στον ΣΥΡΙΖΑ. Εάν δεν το πράξουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, το επιτελείο του κόμματος έχει δηλώσει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα παλαιότερες δηλώσεις τους. Αυτές οι δηλώσεις, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, στρέφονταν κατά της παρακράτησης εδρών και η δημοσιοποίησή τους αποσκοπεί στο να εκθέσει τους βουλευτές για ασυνέπεια και υποκρισία. Δεν αποκλείεται επίσης να υπάρξουν και άλλου είδους καταγγελίες εναντίον τους.

Οι δώδεκα βουλευτές που βρίσκονται στο στόχαστρο

Η προειδοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ στρέφεται κατά συγκεκριμένων προσώπων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, Σωκράτης Φάμελλος, και η πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη. Η λίστα των ανεξάρτητων βουλευτών που καλούνται να επιστρέψουν τις έδρες τους συμπληρώνεται με τα ονόματα των Καλλιόπης Βέττα, Γιώργου Γαβρήλου, Μίλτου Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανού, Μαρίνας Κοντοτόλη, Χάρη Μαμουλάκη, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου, Πόπης Τσαπανίδου και Γιώργου Ψυχογιού.

Μηνύματα προς κόμματα και τον Αλέξη Τσίπρα

Παράλληλα με την πίεση προς τους ανεξάρτητους βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει σαφή προειδοποίηση και σε κόμματα που ενδεχομένως να αποδεχτούν στους κόλπους τους τους εν λόγω βουλευτές, χωρίς αυτοί να έχουν προηγουμένως παραιτηθεί από τις έδρες τους. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι θα χαρακτηρίσει τα κόμματα αυτά ως «κλεπταποδόχους».

Προφανής αποδέκτης αυτού του μηνύματος είναι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του, η ΕΛ.Α.Σ. Ωστόσο, η Κουμουνδούρου σημειώνει ότι ο πρώην πρωθυπουργός ουδέποτε έχει δώσει την αίσθηση πως σκέφτεται να κάνει «εκπτώσεις» στους όρους που έχει θέσει, ούτε να προβεί σε «εξαιρέσεις». Αντιθέτως, τις τελευταίες εβδομάδες επιμένει εμφατικά να υπενθυμίζει τους όρους του, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα περί παραιτήσεων για όσους επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛ.Α.Σ., δείχνοντας καμία πρόθεση να φανεί ανακόλουθος.

Το ηθικό και πολιτικό ζήτημα της διακράτησης εδρών

Στην Κουμουνδούρου θεωρούν ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή να αναδείξουν το ηθικό και πολιτικό ζήτημα της διακράτησης των βουλευτικών εδρών, κάνοντας λόγο για «υποκρισία». Διερωτώνται δημόσια γιατί κάποιοι ανεξάρτητοι βουλευτές, για τους οποίους θεωρείται βέβαιο πως θα προσχωρήσουν στην ΕΛ.Α.Σ., εξακολουθούν να κρατούν τις έδρες τους. Από την Κουμουνδούρου επισημαίνουν ότι ακόμα κι αν οι βουλευτές παραιτηθούν την τελευταία στιγμή, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι θα έχουν στερήσει τις έδρες αυτές από τον ΣΥΡΙΖΑ για ένα διάστημα.

Λόγοι στοχοποίησης και η οικονομική διάσταση

Όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει ειδικά σε αυτά τα πρόσωπα, αναφέρεται ότι επρόκειτο για ενεργούς βουλευτές του κόμματος μέχρι την τελευταία στιγμή της αποχώρησής τους. Επιπλέον, τονίζεται ότι όλοι αυτοί οι βουλευτές αποχώρησαν μαζί την ίδια εβδομάδα, γεγονός που επέτρεψε εκτιμήσεις περί μιας συντεταγμένης στρατηγικής. Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου, υπήρχε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ για χάρη του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο τελικά δεν ευοδώθηκε.

Ενδεχομένως, στο μυαλό κάποιων να υπάρχει και το οικονομικό ζήτημα, καθώς, αν οι έδρες αυτές ανήκαν στον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα συνεπαγόταν και κάποιες εισφορές στο κόμμα. Η διακράτηση των εδρών από τους ανεξάρτητους βουλευτές, πέρα από το πολιτικό σκέλος, μπορεί να έχει και αυτή την οικονομική διάσταση για το κόμμα που τις διεκδικεί.

Με πληροφορίες από: Topontiki