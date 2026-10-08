Κωνσταντινούπολη: Ένας νεκρός και αγνοούμενοι από την κατάρρευση πολυκατοικίας

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η μερική κατάρρευση επταώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Μάλτεπε της Κωνσταντινούπολης, με έναν άνθρωπο να ανασύρεται νεκρός από τα συντρίμμια. Συνολικά δέκα άτομα έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται αδιάκοπα για τον εντοπισμό και τη διάσωση ακόμη αγνοουμένων.

Η κατάρρευση σημειώθηκε περίπου στις 05:40 το πρωί της Πέμπτης, στην οδό Doğu, στη συνοικία Τσεβιζλί του Μάλτεπε. Οι αρχές έχουν κινητοποιήσει ισχυρές δυνάμεις για την αντιμετώπιση του περιστατικού, εν μέσω ανησυχιών για περαιτέρω αστάθεια του κτιρίου.

Η στιγμή της κατάρρευσης και οι πρώτες ενέργειες

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, υποχώρησαν οι τρεις κατώτεροι όροφοι του επταώροφου κτιρίου. Το υπόλοιπο τμήμα της κατασκευής παρέμεινε όρθιο, δημιουργώντας ωστόσο φόβους για νέα κατάρρευση, γεγονός που καθιστά τις επιχειρήσεις διάσωσης ιδιαίτερα επικίνδυνες και απαιτητικές.

Αμέσως μετά το συμβάν, σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, ομάδες της τουρκικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), κλιμάκια της Εθνικής Ομάδας Ιατρικής Διάσωσης (UMKE), αστυνομικοί, διασώστες και ασθενοφόρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση και εκτεταμένη, με στόχο τον εντοπισμό και την απεγκλωβισμό όσων βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Ο απολογισμός των διασωθέντων και των αγνοουμένων

Καθώς η επιχείρηση εξελισσόταν, οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν δέκα ανθρώπους ζωντανούς από τα ερείπια, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά. Οι τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, παραδόθηκαν σε ιατρικά πληρώματα και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω περίθαλψης.

Ο κυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ, ανέφερε ότι κανένας από τους ανθρώπους που διασώθηκαν δεν βρίσκεται σε κίνδυνο για τη ζωή του. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται για ακόμη τρεις ανθρώπους, οι οποίοι εκτιμάται ότι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια, ενώ άλλες πηγές κάνουν λόγο για έξι αγνοούμενους. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και ανέσυραν τη σορό ενός ανθρώπου.

Οι δυνάμεις που επιχειρούν στα συντρίμμια

Στις έρευνες συμμετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, οι οποίοι συμβάλλουν στον εντοπισμό εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια. Στην περιοχή έχουν μεταφερθεί επίσης βαριά μηχανήματα από γειτονικούς δήμους, προκειμένου να συνδράμουν στην απομάκρυνση των υλικών και την ασφαλή πρόσβαση στα σημεία που εκτιμάται ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι.

Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται με μεγάλη προσοχή, καθώς οι όροφοι που παραμένουν όρθιοι θεωρούνται ασταθείς και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος περαιτέρω κατάρρευσης. Οι επιχειρήσεις διάσωσης επικεντρώνονται κυρίως στα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου, όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι.

Ερωτήματα για τη νομιμότητα της κατασκευής

Τα αίτια της κατάρρευσης παραμένουν άγνωστα, με τις αρχές να διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, ερωτήματα προκαλούν οι πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη νομιμότητα της κατασκευής του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι δύο τελευταίοι όροφοι του επταώροφου κτιρίου φέρονται να είχαν ανεγερθεί παράνομα. Προς το παρόν, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συγκεκριμένη κατασκευαστική παρέμβαση συνδέεται με την κατάρρευση, αλλά το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki