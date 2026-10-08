Οι ανάγκες σε πρωτεΐνη για άτομα άνω των 60 ετών: Τι συστήνουν οι διατροφολόγοι

Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα θρεπτικό συστατικό που αποκτά αυξημένη σημασία για τον οργανισμό καθώς περνούν τα χρόνια. Με την πάροδο της ηλικίας, παρατηρείται σταδιακή απώλεια μυϊκής μάζας, ενώ παράλληλα ο οργανισμός γίνεται λιγότερο αποτελεσματικός στην αξιοποίηση της πρωτεΐνης από τις τροφές. Αυτό επηρεάζει σημαντικές λειτουργίες, όπως την άμυνα του οργανισμού και την πρόληψη τραυματισμών.

Διατροφολόγοι τονίζουν την ανάγκη για επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης σε άτομα άνω των 60 ετών, προκειμένου να καλυφθούν οι ειδικές τους ανάγκες. Παρέχουν συστάσεις σχετικά με την ημερήσια ποσότητα, την κατανομή στα γεύματα και τις καλύτερες πηγές, όπως αναφέρουν στο Eating Well.

Γιατί οι μύες χρειάζονται περισσότερη πρωτεΐνη

Με την πάροδο των ετών, οι μύες ανταποκρίνονται λιγότερο στα ερεθίσματα που ενισχύουν την ανάπτυξή τους, είτε αυτά προέρχονται από την πρωτεΐνη των τροφών είτε από τη σωματική δραστηριότητα. Το φαινόμενο αυτό αποκαλείται συχνά «αναβολική αντίσταση» και συνδέεται με τη μείωση της μυϊκής μάζας λόγω ηλικίας.

Εξαιτίας αυτού, οι μεγαλύτεροι ενήλικες ενδέχεται να χρειάζονται αυξημένη ποσότητα πρωτεΐνης για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την αποκατάσταση των μυών. Οι διατροφολόγοι επισημαίνουν ότι μπορεί να απαιτείται μεγαλύτερη ποσότητα σε κάθε γεύμα, ώστε να επιτευχθεί η ίδια απόκριση που παρατηρείται στους νεότερους.

Ο κίνδυνος της σαρκοπενίας και ο ρόλος της άσκησης

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μεγαλώνουμε, λόγω του αυξημένου κινδύνου απώλειας μυϊκής μάζας που σχετίζεται με την ηλικία, γνωστής ως σαρκοπενίας. Η σαρκοπενία μπορεί να οδηγήσει σε μια σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία, όπως ευπάθεια, πτώσεις, περιορισμό της ικανότητας εκτέλεσης καθημερινών δραστηριοτήτων, υποθρεψία και αυξημένη θνησιμότητα.

Ωστόσο, η πρόσληψη πρωτεΐνης δεν λειτουργεί αυτόνομα. Η άσκηση, και ειδικότερα η προπόνηση με αντιστάσεις, είναι απαραίτητη για τη διατήρηση και την αύξηση της μυϊκής μάζας. Η άσκηση καθιστά τους μύες πιο ευαίσθητους στη δράση των αμινοξέων που παρέχει η πρωτεΐνη και αποτελεί το ισχυρότερο διαθέσιμο ερέθισμα για τη διατήρηση των μυών και της δύναμης. Συνεπώς, η τακτική προπόνηση ενδυνάμωσης είναι εξίσου απαραίτητη με την πρωτεΐνη.

Πέρα από τους μύες: Άλλες λειτουργίες της πρωτεΐνης

Ο ρόλος της πρωτεΐνης εκτείνεται πολύ πέρα από την υγεία των μυών. Όταν δεν καταναλώνεται σε επαρκείς ποσότητες, μπορεί να εμφανιστούν διάφορες αρνητικές επιπτώσεις, πέρα από την απώλεια μυϊκής μάζας και την αδυναμία. Αυτές περιλαμβάνουν συχνές ασθένειες, κατάγματα κόπωσης, καθώς και εύθραυστα μαλλιά και νύχια.

Η πρωτεΐνη των τροφών συμβάλλει επίσης στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Πολλά αμινοξέα συμμετέχουν στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των κυττάρων του ανοσοποιητικού, ενισχύοντας την άμυνα του οργανισμού.

Συνιστώμενη ποσότητα και πηγές

Για τους ενήλικες άνω των 60 ετών, οι διατροφολόγοι συστήνουν την πρόσληψη 0,45 έως 0,55 γραμμαρίων πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους ημερησίως. Είναι σημαντικό η πρωτεΐνη να κατανέμεται ομοιόμορφα στα γεύματα, με στόχο 25 έως 40 γραμμάρια ανά γεύμα.

Οι καλύτερες πηγές πρωτεΐνης περιλαμβάνουν άπαχο κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά, γαλακτοκομικά προϊόντα, όσπρια, ξηρούς καρπούς, σπόρους και σόγια. Για να αυξήσετε την πρόσληψη πρωτεΐνης, μπορείτε να προσθέτετε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα, να καταναλώνετε σνακ πλούσια σε πρωτεΐνη και να εντάξετε πρωτεϊνικά ροφήματα στη διατροφή σας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr