Ο 79χρονος που αναζητά τον ιδιοκτήτη πορτοφολιού που βρήκε το 1968

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά από ένα περιστατικό που τον βάραινε για χρόνια, ένας 79χρονος άνδρας από τη Φινλανδία αποφάσισε να διορθώσει ένα λάθος της νιότης του. Ο Kari Vallden, ο οποίος το 1968 βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο και το κράτησε, ξεκίνησε τώρα την προσπάθεια να εντοπίσει τον πραγματικό του ιδιοκτήτη ή την οικογένειά του.

Η στιγμή της εύρεσης στη Λάχτι

Η ιστορία ξεκινά το 1968, στην πόλη Λάχτι της Φινλανδίας. Ο Kari Vallden, τότε μόλις 21 ετών, είχε ολοκληρώσει πρόσφατα τη στρατιωτική του θητεία και βρισκόταν σε μια μεταβατική περίοδο της ζωής του, καθώς ο γάμος του είχε τελειώσει και προσπαθούσε να βρει ξανά τον δρόμο του. Εκείνη τη μέρα, πήγε σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο στην αγορά της πόλης, με σκοπό να τηλεφωνήσει σε έναν φίλο του για να κανονίσουν να πάνε για μπύρες.

Μέσα στον τηλεφωνικό θάλαμο, ο νεαρός Vallden εντόπισε ένα πορτοφόλι. Το πορτοφόλι περιείχε περίπου 280 φινλανδικά μάρκα, ένα ποσό που σήμερα αντιστοιχεί σε περίπου 500 ευρώ. Για έναν 21χρονο που δεν είχε βρει ακόμη την ισορροπία στη ζωή του, αυτά τα χρήματα ήταν αρκετά για να τον οδηγήσουν σε μια γρήγορη απόφαση.

Η αρχική μετάνοια και η απόκρυψη

Ο Kari Vallden πήρε τα χρήματα και άφησε πίσω του το άδειο πορτοφόλι. Ωστόσο, σχεδόν αμέσως μετά την πράξη του, άρχισε να αισθάνεται άσχημα για την απόφασή του. Η ενοχή τον οδήγησε να επιστρέψει στο σημείο όπου είχε βρει το πορτοφόλι, με την πρόθεση να διορθώσει αυτό που είχε κάνει.

Παρόλα αυτά, ο Vallden δεν βρήκε το θάρρος να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να επιστρέψει τα χρήματα στον ιδιοκτήτη τους. Αντίθετα, αποφάσισε να εξαφανίσει τα ίχνη της πράξης του, πετώντας το πορτοφόλι σε έναν υπόνομο. Πίστευε ότι με αυτόν τον τρόπο η υπόθεση θα τελείωνε, όμως η ιστορία αυτή δεν έφυγε ποτέ από το μυαλό του.

Η ζωή του Kari Vallden μετά

Τα χρόνια πέρασαν και ο Kari Vallden συνέχισε τη ζωή του. Σπούδασε οικονομικά και εργάστηκε για περισσότερες από τρεις δεκαετίες σε ένα κρατικό κέντρο πληροφορικής. Παράλληλα, υπηρέτησε τη χώρα του τρεις φορές σε ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, χτίζοντας μια εντελώς διαφορετική ζωή από εκείνη που είχε στα 21 του χρόνια.

Στη διαδρομή αυτή, ο Vallden βίωσε και μεγάλες προσωπικές απώλειες. Έχασε ένα παιδί από καρκίνο και αργότερα πέθανε και η σύζυγός του. Παρά τις πολλές αναμνήσεις και τις εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής, η ιστορία από το μακρινό 1968 παρέμενε πάντα ζωντανή στη μνήμη του, ως ένα βάρος που τον ακολουθούσε.

Η απόφαση για εξιλέωση και η δωρεά

Κάποια στιγμή, ο Kari Vallden αποφάσισε ότι δεν ήθελε να αφήσει αυτή την ιστορία να τελειώσει έτσι. Προχώρησε στον υπολογισμό του ποσού που θα άξιζαν σήμερα τα χρήματα που είχε πάρει το 1968. Στο ποσό αυτό, πρόσθεσε και ένα επιπλέον χρηματικό ποσό, ως συμβολική αποζημίωση για την πράξη του.

Το συνολικό αποτέλεσμα ήταν 850 ευρώ. Αυτά τα χρήματα, ο Vallden τα δώρισε στο Κέντρο Καταφυγής και Προστασίας Γυναικών και Παιδιών στη Λάχτι. Αυτή η κίνηση αποτελούσε έναν τρόπο να επιστρέψει κάτι από αυτό που είχε πάρει σχεδόν έξι δεκαετίες νωρίτερα, ακόμη κι αν δεν μπορούσε να εντοπίσει τον άνθρωπο που είχε χάσει το πορτοφόλι του.

Η αναζήτηση συνεχίζεται

Παρόλα αυτά, ο Kari Vallden δεν θεωρεί ότι η ιστορία έχει ολοκληρωθεί. Εξακολουθεί να επιθυμεί να βρει τον πραγματικό ιδιοκτήτη του πορτοφολιού ή την οικογένειά του. Ο στόχος του είναι να εκφράσει τη λύπη του για όσα έκανε, αν η ιστορία αυτή φτάσει ποτέ στα αυτιά του ανθρώπου που έχασε το πορτοφόλι του το 1968.

Με πληροφορίες από: Gazzetta