Νέα κίνηση αντεπίθεσης καταγράφεται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τον προφυλακισμένο γιατρό να ζητά τον έλεγχο του κινητού του τηλεφώνου. Οι δικηγόροι του, Νίκος και Τέλλος Αγαπηνός, κατέθεσαν σήμερα το πρωί, 7 Οκτωβρίου, αίτημα στον ανακριτή. Σκοπός του αιτήματος είναι η εξέταση της συσκευής από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που αφορούν την υπόθεση.

Η στρατηγική της υπεράσπισης

Η πλευρά του προφυλακισμένου γιατρού, μέσω των συνηγόρων της, Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού, προχώρησε σε μία νέα ενέργεια που θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη της υπόθεσης. Το αίτημα για εξέταση του κινητού τηλεφώνου του εντολέα τους υποβλήθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια της υπεράσπισης να αποσαφηνίσει τον ρόλο του γιατρού στα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, επιδιώκεται να διαχωριστεί η θέση του από ενέργειες που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλευράς του, έγιναν από τη σύζυγό του κατά τις κρίσιμες ώρες. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν με έμφαση ότι ο γιατρός δεν συμμετείχε σε διαγραφές μηνυμάτων, φωτογραφιών ή αρχείων, ούτε στην επικοινωνιακή δραστηριότητα που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Τα ερωτήματα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών

Το αίτημα που κατέθεσαν οι δικηγόροι του γιατρού περιλαμβάνει συγκεκριμένα ερωτήματα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.). Μετά την εξέταση της συσκευής του γιατρού, ζητείται να διαπιστωθούν καίρια στοιχεία που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της δικαστικής διερεύνησης.

Συγκεκριμένα, ένα από τα βασικά ερωτήματα είναι εάν ο ίδιος ο γιατρός προχώρησε, κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνυμάτων, φωτογραφιών, αρχείων ή άλλων δεδομένων από το κινητό του τηλέφωνο. Επιπλέον, ζητείται να ελεγχθεί εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή γενικότερα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό του, υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης». Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι ισχυρισμοί του προφυλακισμένου γιατρού

Η υπεράσπιση του γιατρού τονίζει την αθωότητά του σε σχέση με τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Οι δικηγόροι του υπογραμμίζουν ότι ο εντολέας τους δεν έχει καμία σχέση με τις διαγραφές δεδομένων ή την επικοινωνιακή δραστηριότητα που αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τις αρχές.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πλευράς του, οι ενέργειες αυτές φέρονται να έγιναν από τη σύζυγό του κατά τις κρίσιμες ώρες που ακολούθησαν τα γεγονότα της 9ης Σεπτεμβρίου. Η υπεράσπιση επιδιώκει να αποδείξει ότι ο γιατρός δεν είχε ενεργό ρόλο σε αυτές τις πράξεις, διαχωρίζοντας έτσι τη δική του θέση από τις ενέργειες τρίτων προσώπων.

Η δήλωση για την πλήρη διερεύνηση

Στο αίτημα που κατέθεσαν στον ανακριτή, οι δικηγόροι του γιατρού συμπεριέλαβαν και την προσωπική δήλωση του εντολέα τους, η οποία υπογραμμίζει την επιθυμία του για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την προσπάθεια του γιατρού να αποδείξει την αθωότητά του.

Συγκεκριμένα, ο προφυλακισμένος γιατρός αναφέρει στο αίτημά του: «Προς πληρέστερη διερεύνηση της υπό κρίση υπόθεσης και διακρίβωση της απολύτου αθωότητάς μου σε σχέση με την ανωτέρω ποινική δικογραφία, αιτούμαι όπως υποβληθεί σχετικό ερώτημα προς τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), προκειμένου, κατόπιν της εξέτασης του κινητού μου τηλεφώνου, να γνωστοποιήσει: εάν ο ίδιος προχώρησα, κατά τις κρίσιμες ημέρες και ώρες, σε οποιαδήποτε διαγραφή μηνυμάτων, φωτογραφιών, αρχείων ή άλλων δεδομένων, καθώς και εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή γενικότερα στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό μου υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».

Με πληροφορίες από: Enikos