Ουρανία Τσιρίκου: «Έχω υποβληθεί σε 60 πλασμαφαιρέσεις - Ο οργανισμός παθαίνει σοκ»

Η Ουρανία Τσιρίκου, μια ασθενής που έχει αντιμετωπίσει τέσσερις υποτροπές της νόσου της, περιγράφει με λεπτομέρεια την εμπειρία της από τις περίπου 60 πλασμαφαιρέσεις στις οποίες έχει υποβληθεί από το 2017. Η ίδια τονίζει ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν αποτελεί επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για την πορεία της υγείας της, καθώς η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρικά ενδεδειγμένη διαδικασία για σοβαρά αιματολογικά, νεφρολογικά ή αυτοάνοσα νοσήματα.

Η προσωπική εμπειρία με την πλασμαφαίρεση

Η Ουρανία Τσιρίκου υποβάλλεται στη θεραπεία αυτή στη Νεφρολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Άγιος Ανδρέας». Περιγράφει τη διαδικασία ως εξαιρετικά απαιτητική, η οποία πραγματοποιείται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «Δεν είναι απλό. Δεν κάνω ένα εμβόλιο ή μια ένεση», προσθέτοντας ότι «Ο οργανισμός παθαίνει σοκ».

Η ίδια έχει βιώσει τέσσερις υποτροπές της νόσου της, γεγονός που καθιστά την πλασμαφαίρεση ζωτικής σημασίας για την υγεία της. Παρά τις δυσκολίες και την επιβάρυνση που προκαλεί στον οργανισμό της, δηλώνει αποφασισμένη να υποβληθεί ξανά στη θεραπεία εάν η νόσος της υποτροπιάσει στο μέλλον.

Λεπτομέρειες της θεραπευτικής διαδικασίας

Πριν από την έναρξη της πλασμαφαίρεσης, υπάρχει ένα στάδιο προετοιμασίας κατά το οποίο χορηγούνται φάρμακα, όπως κορτιζόνη, παυσίπονο και αντιισταμινικό. Κατά τη διάρκεια της ίδιας της θεραπείας, η Ουρανία Τσιρίκου περιγράφει ότι το πρώτο μισάωρο κρυώνει και τρέμει πάρα πολύ.

Επιπλέον, χορηγούνται κάλιο και ασβέστιο, ενώ η συνολική διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να κυμανθεί από μία έως δύο ώρες, ανάλογα με την αντίδραση του οργανισμού κάθε ασθενούς.

Η ανάγκη για επικοινωνία και εγρήγορση

Η Ουρανία Τσιρίκου εκφράζει την απορία της σχετικά με όσα έχουν ακουστεί για τη χορήγηση μέθης κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Υπογραμμίζει ότι, από τη δική της εμπειρία, είναι απαραίτητο ο ασθενής να είναι ξύπνιος και να έχει συνεχή επικοινωνία με το ιατρικό προσωπικό.

Όπως εξηγεί, ο γιατρός και οι νοσηλεύτριες βρίσκονται συνεχώς δίπλα της, ρωτώντας την για την κατάστασή της («Πώς είσαι, Ράνια;», «Πώς νιώθεις;»). Αυτό γίνεται προκειμένου να ελέγχεται διαρκώς εάν είναι εντάξει και να διαπιστώνονται άμεσα τυχόν παρενέργειες που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της απαιτητικής αυτής θεραπείας.

Με πληροφορίες από: eirinika.gr