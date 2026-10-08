Κοτόπουλο λεμονάτο με ρύζι στον φούρνο: Μια εύκολη συνταγή σε ένα σκεύος

Μια εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή για κοτόπουλο στον φούρνο με ρύζι έρχεται να προσφέρει μια χορταστική λύση για το καθημερινό τραπέζι. Η προετοιμασία του φαγητού πραγματοποιείται σε ένα μόνο σκεύος, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα πρακτική και αγαπημένη επιλογή για όλη την οικογένεια, είτε ως γεύμα είτε ως δείπνο.

Η διαδικασία της μαρινάδας

Η προετοιμασία ξεκινά με τη μαρινάδα των μπουτιών κοτόπουλου. Αρχικά, όλα τα απαραίτητα υλικά της μαρινάδας προστίθενται σε ένα μπολ και ανακατεύονται καλά. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα μπουτάκια κοτόπουλου, φροντίζοντας να καλυφθούν πλήρως από τη μαρινάδα.

Αφού το μπολ καλυφθεί με μεμβράνη, το κοτόπουλο αφήνεται στο ψυγείο για να μαριναριστεί. Ο χρόνος μαριναρίσματος μπορεί να κυμαίνεται από 30 λεπτά έως και ολόκληρο το βράδυ, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο και την επιθυμητή ένταση της γεύσης.

Το σοτάρισμα του κοτόπουλου και η προετοιμασία του φούρνου

Πριν ξεκινήσει το μαγείρεμα, ο φούρνος προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς Κελσίου. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, η οποία πρέπει να διαθέτει καπάκι και να είναι κατάλληλη για χρήση στον φούρνο, προστίθενται δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο.

Στη συνέχεια, τα κομμάτια κοτόπουλου σοτάρονται σε μέτρια προς υψηλή φωτιά για περίπου πέντε λεπτά, ή μέχρι να ροδίσουν ομοιόμορφα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η μαρινάδα που έχει περισσέψει φυλάσσεται στην άκρη, καθώς θα χρησιμοποιηθεί αργότερα. Αφού ροδίσουν από τη μία πλευρά, τα μπουτάκια γυρίζονται και μαγειρεύονται για επιπλέον πέντε λεπτά. Μετά το σοτάρισμα, αφαιρούνται από το σκεύος και αφήνονται στην άκρη.

Η βάση του φαγητού και η προσθήκη των υλικών

Μετά την αφαίρεση του κοτόπουλου, η κατσαρόλα καθαρίζεται από τυχόν μεγάλα κομμάτια και υπολείμματα, χρησιμοποιώντας ένα πανί ή χαρτί κουζίνας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ένα ελαφρύ ξύσιμο με ξύλινη κουτάλα, ενώ παράλληλα διατηρείται λίγο λίπος στο σκεύος για το επόμενο στάδιο.

Στο ίδιο σκεύος, σοτάρονται τα κρεμμύδια για ένα έως δύο λεπτά, μέχρι να γυαλίσουν. Ακολουθεί η προσθήκη σπανακιού, σκόρδου, αλατοπίπερου, της φυλαγμένης μαρινάδας και ρίγανης. Τα υλικά ανακατεύονται με την κουτάλα για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ή μέχρι το σπανάκι να αρχίσει να μαραίνεται.

Το ρύζι και ο ζωμός

Στη συνέχεια, προστίθεται το ρύζι στην κατσαρόλα και ανακατεύεται δύο με τρεις φορές με την κουτάλα, ώστε να ενσωματωθεί με τα υπόλοιπα υλικά. Αμέσως μετά, συμπληρώνεται ο ζωμός, και το μείγμα αφήνεται να έρθει σε ελαφρύ βρασμό.

Αυτή η φάση είναι σημαντική για να αρχίσει το ρύζι να απορροφά τα υγρά και τις γεύσεις, δημιουργώντας μια πλούσια βάση για το κοτόπουλο. Η προετοιμασία αυτή εξασφαλίζει ότι όλα τα συστατικά θα μαγειρευτούν ομοιόμορφα και θα αναπτύξουν τα αρώματά τους.

Το ψήσιμο και το σερβίρισμα

Αφού το ρύζι έχει αρχίσει να βράζει ελαφρά, τα μπουτάκια κοτόπουλου τοποθετούνται πάνω από αυτό. Το σκεύος καλύπτεται με το καπάκι του και ψήνεται στον προθερμασμένο φούρνο για 35 λεπτά. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, το καπάκι αφαιρείται.

Το ψήσιμο συνεχίζεται για επιπλέον 10 λεπτά, χωρίς καπάκι, μέχρι το κοτόπουλο να έχει ψηθεί πλήρως και το ρύζι να έχει μαλακώσει επαρκώς. Αφού το φαγητό κρυώσει ελαφρά, σερβίρεται με ψιλοκομμένο μαϊντανό και λεπτές φέτες λεμονιού, προσδίδοντας φρεσκάδα και άρωμα στο πιάτο.

Με πληροφορίες από: Topontiki