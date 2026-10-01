Η ιστορική Aqua Marina της Βουλιαγμένης περνά στα χέρια της οικογένειας Προκοπίου

Η Αθηναϊκή Ριβιέρα αποχαιρετά ένα από τα ιστορικότερα τοπόσημά της, καθώς η θρυλική Aqua Marina στη Βουλιαγμένη αλλάζει ιδιοκτησία. Το εμβληματικό ζαχαροπλαστείο, που επί μισό αιώνα αποτελούσε σύμβολο και σημείο αναφοράς για την εγχώρια ελίτ, περνά πλέον στα χέρια της εφοπλιστικής οικογένειας Προκοπίου. Μετά από περισσότερα από 50 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας, τα αδέλφια Γκιόκα παραδίδουν τα κλειδιά αυτής της ιστορικής επιχείρησης.

Η ιστορία ενός τοπόσημου

Η Aqua Marina άνοιξε τις πόρτες της το μακρινό 1970, καθιερώνοντας τον εαυτό της ως το απόλυτο θερινό στέκι της αθηναϊκής κοινωνίας. Από τότε, άντεξε στον χρόνο, στις διάφορες μόδες και στις κρίσεις, διατηρώντας τη θέση της ως ένα αναγνωρίσιμο σημείο στη Βουλιαγμένη.

Το ζαχαροπλαστείο αποτέλεσε ένα κομμάτι αστικής νοσταλγίας, με τις vintage πράσινες πολυθρόνες και τα τραπεζάκια του να προσφέρουν θέα στη θάλασσα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα για τους θαμώνες του.

Σημείο συνάντησης της αθηναϊκής ελίτ

Στους χώρους της Aqua Marina, σφυρηλατήθηκαν πολιτικές συμμαχίες και έκλεισαν σημαντικά επιχειρηματικά deals. Το ιστορικό ζαχαροπλαστείο υπήρξε μάρτυρας πολλών στιγμών της παλιάς Αθήνας, φιλοξενώντας συναντήσεις και συζητήσεις που διαμόρφωσαν την κοινωνική και οικονομική ζωή της εποχής.

Πέρα από τις επαγγελματικές και πολιτικές ζυμώσεις, η Aqua Marina ήταν και το μέρος όπου γεννήθηκαν έρωτες, προσφέροντας ένα ειδυλλιακό σκηνικό για προσωπικές στιγμές και αναμνήσεις που συνδέθηκαν άρρηκτα με την καλοκαιρινή έξοδο της αστικής Αθήνας.

Η αλλαγή ιδιοκτησίας

Μετά από περισσότερα από πενήντα χρόνια συνεχούς λειτουργίας, η ιδιοκτησία της Aqua Marina περνά από τα χέρια των αδελφών Γκιόκα στην εφοπλιστική οικογένεια Προκοπίου. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την επιχείρηση που λειτουργούσε αδιάλειπτα από το 1970.

Η παράδοση των κλειδιών σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην ιστορία του ζαχαροπλαστείου, με την τύχη του συγκεκριμένου κομματιού της αστικής νοσταλγίας να παραμένει άγνωστη ως προς τη μελλοντική του πορεία.

Η γαστρονομική κληρονομιά

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν με την αλλαγή ιδιοκτησίας είναι το μέλλον της γαστρονομικής κληρονομιάς της Aqua Marina. Το ζαχαροπλαστείο ήταν γνωστό για τα κλασικά του παγωτά και τα γλυκά παλαιάς κοπής, τα οποία είχαν γίνει συνώνυμα των καλοκαιρινών εξόδων.

Μεταξύ των εμβληματικών επιδορπίων που προσέφερε ήταν το Σικάγο, το φίνο Αρμενοβίλ και η θρυλική Pêche Melba. Αυτά τα γλυκά δεν ήταν απλώς στοιχεία στον κατάλογο, αλλά αποτελούσαν τους «τίτλους τέλους» σε κάθε καλοκαιρινή έξοδο της αστικής Αθήνας, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στις γευστικές αναμνήσεις.

Ένα κεφάλαιο κλείνει

Η αλλαγή χεριών στην ιδιοκτησία της Aqua Marina κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στο μεγάλο βιβλίο των αναμνήσεων μιας ολόκληρης γενιάς. Το ζαχαροπλαστείο, που άντεξε στον χρόνο και στις διάφορες προκλήσεις, αποτελούσε ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας της Βουλιαγμένης και της ευρύτερης Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Η παράδοση της επιχείρησης μετά από μισό αιώνα λειτουργίας αφήνει πίσω της μια πλούσια κληρονομιά και αναμνήσεις για όσους το επισκέφθηκαν, σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για την περιοχή και την κοινωνία της Αθήνας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis