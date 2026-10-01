Ζώδια - Μηνιαίες αστρολογικές προβλέψεις: Πώς θα κυλήσει ο Οκτώβριος

Σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη, ο Οκτώβριος φέρνει σημαντικές αλλαγές και αναθεωρήσεις στον αστρολογικό χάρτη. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό, η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 10 Οκτωβρίου, ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία και ο ανάδρομος Ερμής από τις 24 Οκτωβρίου διαμορφώνουν ένα μήνα με έντονα συναισθήματα και νέες ευκαιρίες. Η Πανσέληνος στον Ταύρο αναμένεται επίσης να φέρει κορυφώσεις και ξεκαθαρίσματα.

Σχέσεις, συνεργασίες και προτεραιότητες

Ο μήνας ξεκινά με μια περίοδο αναθεώρησης για τις σημαντικές σχέσεις, καθώς η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό φέρνει στην επιφάνεια βαθύτερα συναισθήματα, ζητήματα εμπιστοσύνης και οικονομικές εκκρεμότητες.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό, που πραγματοποιείται στις 10 Οκτωβρίου, δημιουργεί ευκαιρίες για ένα νέο κεφάλαιο σε σχέσεις ή συνεργασίες, με την ειλικρίνεια να αποτελεί βασική προϋπόθεση. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία ενισχύει τις αλλαγές στους στόχους και στις κοινωνικές επαφές.

Από τις 24 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε οικονομικές συζητήσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο βοηθά στην επανεκτίμηση των αναγκών και των πραγματικών προτεραιοτήτων.

Εστίαση στις σχέσεις και την επαγγελματική πορεία

Οι σχέσεις μπαίνουν στο επίκεντρο, καθώς δεν θα υπάρχουν πλέον επιφανειακές απαντήσεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό μπορεί να επαναφέρει ένα πρόσωπο, μια συζήτηση ή ένα συναίσθημα από το παρελθόν.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ευνοεί αλλαγές στην καθημερινότητα και στην εργασία. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία βοηθά στην αλλαγή της οπτικής για την επαγγελματική πορεία.

Από τις 24 Οκτωβρίου, χρειάζεται προσοχή στις συζητήσεις με σύντροφο ή συνεργάτες. Η Πανσέληνος φέρνει κορύφωση και προσωπικά ξεκαθαρίσματα.

Αναθεώρηση καθημερινότητας και επαγγελματικών

Νέες ανάδες αναδύονται στην καθημερινότητα, ωθώντας σε να αναρωτηθείς αν ο τρόπος που εργάζεσαι και οργανώνεις τη ζωή σου σε εξυπηρετεί πραγματικά. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό καλεί σε επανεξέταση εργασιακών σχέσεων και συνηθειών.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό δημιουργεί ανανέωση στα αισθηματικά και δημιουργικά σχέδια. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία αλλάζει σταδιακά τον τρόπο επικοινωνίας και διεκδίκησης.

Με τον Ερμή ανάδρομο από τις 24 Οκτωβρίου, είναι σημαντικό να αποφύγεις βιαστικές αποφάσεις σε επαγγελματικά ζητήματα. Η Πανσέληνος στον Ταύρο καλεί σε ξεκούραση και ακρόαση των εσωτερικών αναγκών.

Συναισθηματικά ζητήματα και κοινωνικές σχέσεις

Η καρδιά έρχεται στο προσκήνιο, καθώς η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό ωθεί σε επανεξέταση συναισθημάτων και καταστάσεων που δεν έχουν κλείσει οριστικά. Μια παλιά γνωριμία μπορεί να επανεμφανιστεί ή μια υπάρχουσα σχέση να περάσει από ουσιαστική επανεξέταση.

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό φέρνει αλλαγές στο σπίτι και στην οικογένεια. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία βοηθά στη διαχείριση των οικονομικών θεμάτων με διαφορετικό τρόπο.

Από τις 24 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής δημιουργεί καθυστερήσεις σε αισθηματικές συζητήσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο φωτίζει τις φιλίες και τις κοινωνικές σχέσεις, αποκαλύπτοντας ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά τη θέση τους στη ζωή.

Πώς θα κυλήσει ο μήνας σου; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος σου, σύμφωνα με την αστρολόγο Λίτσα Πετρίδη;

Κριός

Ξεκινά μια περίοδος αναθεώρησης για τις σημαντικές σου σχέσεις, καθώς η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό αναδεικνύει βαθύτερα συναισθήματα, ζητήματα εμπιστοσύνης και οικονομικές εκκρεμότητες. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 10 Οκτωβρίου δημιουργεί ευκαιρίες για ένα νέο κεφάλαιο σε σχέση ή συνεργασία, αρκεί να υπάρχει ειλικρίνεια. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία ενισχύει αλλαγές στους στόχους και στις κοινωνικές σου επαφές. Από τις 24 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής απαιτεί προσοχή σε οικονομικές συζητήσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο σε βοηθά να επανεκτιμήσεις τις ανάγκες και τις πραγματικές σου προτεραιότητες.



Ταύρος

Οι σχέσεις σου μπαίνουν στο επίκεντρο, καθώς δεν θα αρκεστείς πλέον σε επιφανειακές απαντήσεις. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό μπορεί να επαναφέρει ένα πρόσωπο, μια συζήτηση ή ένα συναίσθημα από το παρελθόν. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ευνοεί αλλαγές στην καθημερινότητα και στην εργασία σου, ενώ ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία σε βοηθά να αλλάξεις βαθύτερα την οπτική σου για την επαγγελματική πορεία. Από τις 24 Οκτωβρίου χρειάζεται προσοχή στις συζητήσεις με σύντροφο ή συνεργάτες. Η Πανσέληνος στο ζώδιό σου στις 26 Οκτωβρίου φέρνει κορύφωση και προσωπικά ξεκαθαρίσματα.

Δίδυμοι

Νέες ανάγκες αναδύονται στην καθημερινότητά σου, ωθώντας σε να αναρωτηθείς αν ο τρόπος που εργάζεσαι και οργανώνεις τη ζωή σου σε εξυπηρετεί πραγματικά. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό σε καλεί να επανεξετάσεις εργασιακές σχέσεις και συνήθειες. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό δημιουργεί ανανέωση στα αισθηματικά και δημιουργικά σου σχέδια. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία αλλάζει σταδιακά τον τρόπο που επικοινωνείς και διεκδικείς. Με τον Ερμή ανάδρομο από τις 24 Οκτωβρίου, απόφυγε βιαστικές αποφάσεις σε επαγγελματικά ζητήματα. Η Πανσέληνος στον Ταύρο σε καλεί να ξεκουραστείς και να ακούσεις περισσότερο τις εσωτερικές σου ανάγκες.

Καρκίνος

Η καρδιά σου έρχεται στο προσκήνιο, καθώς η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό σε ωθεί να επανέλθεις σε συναισθήματα και καταστάσεις που δεν έχουν κλείσει οριστικά. Μια παλιά γνωριμία μπορεί να επανεμφανιστεί ή μια υπάρχουσα σχέση να περάσει από μια ουσιαστική επανεξέταση. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό φέρνει αλλαγές στο σπίτι και στην οικογένεια. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία σε βοηθά να διαχειριστείς τα οικονομικά σου θέματα με διαφορετικό τρόπο. Από τις 24 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής δημιουργεί καθυστερήσεις σε αισθηματικές συζητήσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο φωτίζει τις φιλίες και τις κοινωνικές σου σχέσεις, αποκαλύπτοντας ποιοι άνθρωποι αξίζουν πραγματικά τη θέση τους στη ζωή σου.



Λέων

Το σπίτι, η οικογένεια και η προσωπική σου ασφάλεια αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό σε κάνει να επανεξετάσεις οικογενειακές σχέσεις, παλιές αποφάσεις ή οικονομικά ζητήματα που συνδέονται με το σπίτι. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ευνοεί συζητήσεις, συμφωνίες και νέες γνωριμίες. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία φέρνει βαθύτερες αλλαγές στις σχέσεις σου με τους άλλους. Από τις 24 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής ζητά προσοχή σε οικογενειακές συζητήσεις και οικονομικές υποχρεώσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο κορυφώνει επαγγελματικές εξελίξεις και μπορεί να σε οδηγήσει σε μια απόφαση που αφορά την πορεία σου.

Παρθένος

Λόγια που είχαν μείνει στη μέση μπορεί τώρα να επανέλθουν, δίνοντάς σου την ευκαιρία να δεις διαφορετικά μια κατάσταση. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό σε κάνει πιο προσεκτικό/ή στις επαφές και στις συμφωνίες σου. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ανοίγει έναν νέο κύκλο στα οικονομικά και στις προσωπικές σου αξίες. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία αλλάζει βαθιά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεις την καθημερινότητά σου. Από τις 24 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής φέρνει καθυστερήσεις σε έγγραφα, συζητήσεις και μετακινήσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις ένα σχέδιο που αφορά το μέλλον και να δεις μακροπρόθεσμα τις επιλογές σου.

Ζυγός

Ένας νέος προσωπικός κύκλος ανοίγει μπροστά σου με τη Νέα Σελήνη στο ζώδιό σου στις 10 Οκτωβρίου. Όμως, παράλληλα, η ανάδρομη Αφροδίτη σε ωθεί σε μια βαθιά επανεξέταση. Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου θα ασχοληθείς έντονα με οικονομικά, αξίες και συναισθηματικές ανάγκες. Στη συνέχεια, η Αφροδίτη επιστρέφει ανάδρομη στο ζώδιό σου, φέρνοντας στο προσκήνιο σχέσεις και προσωπικές αποφάσεις. Ο ανάδρομος Ερμής από τις 24 Οκτωβρίου απαιτεί προσοχή στις συμφωνίες. Η Πανσέληνος στον Ταύρο φωτίζει οικονομικές υποχρεώσεις και βαθύτερες συναισθηματικές δεσμεύσεις. Οι απαντήσεις έρχονται μέσα από την ειλικρίνεια και όχι τους συμβιβασμούς.

Σκορπιός

Ο μήνας σε βρίσκει σε μια κομβική περίοδο, καθώς η ανάδρομη Αφροδίτη στο ζώδιό σου σε καλεί να κοιτάξεις βαθύτερα τον εαυτό σου. Σχέσεις, επιθυμίες και προσωπικές επιλογές επανεξετάζονται. Από τις 24 Οκτωβρίου, ο Ερμής γίνεται ανάδρομος στον Σκορπιό, τονίζοντας την ανάγκη για σκέψη πριν από κάθε σημαντική συζήτηση. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό σε βοηθά να κλείσεις έναν εσωτερικό κύκλο. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το σπίτι και την οικογένεια. Η Πανσέληνος στον Ταύρο φωτίζει τις σημαντικές σχέσεις σου και μπορεί να φέρει μια καθοριστική συνειδητοποίηση.

Τοξότης

Περισσότερο από ποτέ, χρειάζεσαι χρόνο για τον εαυτό σου και για σκέψεις που συνήθως παραμελείς. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό φέρνει στην επιφάνεια κρυμμένα συναισθήματα και καταστάσεις που χρειάζονται κλείσιμο. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ανανεώνει φιλίες και κοινωνικές σχέσεις, ενώ μπορεί να γεννήσει ένα νέο όραμα για το μέλλον. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία μεταμορφώνει τον τρόπο επικοινωνίας σου. Από τις 24 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής σε καλεί να αποφύγεις βιαστικές εξηγήσεις και αποφάσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο φέρνει κορύφωση σε εργασιακές υποχρεώσεις και καθημερινά ζητήματα. Χρειάζεσαι καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και την ξεκούραση.

Αιγόκερως

Καθώς επανεξετάζεις τους στόχους σου, αλλάζει και ο τρόπος που βλέπεις ορισμένες φιλίες και συνεργασίες. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό μπορεί να σε κάνει να αποστασιοποιηθείς από ανθρώπους ή σχέδια που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις ανάγκες σου. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό δημιουργεί νέα δεδομένα στην επαγγελματική σου πορεία. Ο Πλούτωνας σε ορθή πορεία ενισχύει αλλαγές που αφορούν τα οικονομικά και την προσωπική σου αξία. Από τις 24 Οκτωβρίου χρειάζεται προσοχή σε επαγγελματικές συζητήσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο κορυφώνει ένα αισθηματικό ή δημιουργικό ζήτημα και σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά θέλεις να κρατήσεις στη ζωή σου.

Υδροχόος

Επαγγελματικά ζητήματα και προσωπικές φιλοδοξίες περνούν από κόσκινο. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό σε ωθεί να επανεξετάσεις την πορεία σου και τις επαγγελματικές σου σχέσεις. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ανοίγει δρόμους μέσα από γνώσεις, ταξίδια ή μια διαφορετική αντίληψη για το μέλλον. Ο Πλούτωνας, πλέον ορθόδρομος στο ζώδιό σου, σου δίνει ώθηση να προχωρήσεις σε βαθύτερες προσωπικές αλλαγές. Από τις 24 Οκτωβρίου ο ανάδρομος Ερμής ζητά ιδιαίτερη προσοχή σε επαγγελματικές επικοινωνίες. Η Πανσέληνος στον Ταύρο φέρνει κορύφωση σε οικογενειακά ή στεγαστικά ζητήματα και σε καλεί να αναζητήσεις περισσότερη σταθερότητα.

Ιχθύες

Μια διαφορετική προοπτική αρχίζει να διαμορφώνεται, καθώς οι πλανητικές επιρροές σε ωθούν να επανεξετάσεις πεποιθήσεις, σχέδια και αποφάσεις για το μέλλον. Η ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό ενδέχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο μια παλιά ιδέα, γνωριμία ή υπόθεση που αφορά ταξίδια και προσωπική εξέλιξη. Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό ανοίγει έναν νέο κύκλο σε οικονομικές και συναισθηματικές συμφωνίες. Ο Πλούτωνας, κινούμενος πλέον σε ορθή πορεία, φέρνει εσωτερική απελευθέρωση. Από τις 24 Οκτωβρίου, ο ανάδρομος Ερμής απαιτεί προσοχή σε ταξίδια, έγγραφα και αποφάσεις. Η Πανσέληνος στον Ταύρο κορυφώνει μια σημαντική συζήτηση και ενδέχεται να αποκαλύψει κάτι που περίμενες εδώ και καιρό.

Με πληροφορίες από: tlife.gr