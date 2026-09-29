Τα μικροπλαστικά στον ανθρώπινο οργανισμό: Τι γνωρίζουμε για την απομάκρυνσή τους

Τα μικροπλαστικά, θραύσματα πλαστικού μικρότερα από 5 χιλιοστά, έχουν εντοπιστεί στον ανθρώπινο οργανισμό, προκαλώντας αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία. Πρώιμες έρευνες έχουν συσχετίσει την παρουσία τους με προβλήματα όπως το οξειδωτικό στρες, η φλεγμονή και οι μη φυσιολογικές ανοσολογικές αποκρίσεις. Καθώς η επιστήμη εξελίσσεται, αναζητούνται τρόποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το σώμα να τα απομακρύνει.

Η παρουσία των μικροπλαστικών στον ανθρώπινο οργανισμό

Η ανίχνευση μικροπλαστικών έχει γίνει σε διάφορα σημεία του ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένων των αγγείων, των κοπράνων, αλλά και σε περισσότερα από τα μισά ανθρώπινα όργανα. Αυτή η ευρεία παρουσία έχει εντείνει τις ανησυχίες και έχει στρέψει την προσοχή των ερευνητών στην κατανόηση των συνεπειών και στην εξεύρεση πιθανών λύσεων για την απομάκρυνσή τους.

Οι πρώτες μελέτες υποδεικνύουν ότι τα μικροπλαστικά ενδέχεται να συνδέονται με διάφορα προβλήματα υγείας. Μεταξύ αυτών αναφέρονται το οξειδωτικό στρες, η εμφάνιση φλεγμονών και οι μη φυσιολογικές αποκρίσεις του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, τα επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία για στρατηγικές αποτοξίνωσης από τα μικροπλαστικά βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο.

Οι φυσικοί μηχανισμοί του σώματος και η αβεβαιότητα

Το ανθρώπινο σώμα διαθέτει φυσιολογικές διαδικασίες για τη διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίες υποστηρίζονται από τη γαστρεντερική, νεφρική, ηπατική και αναπνευστική λειτουργία. Η υποστήριξη αυτών των λειτουργιών θεωρείται μια λογική στρατηγική για τη διατήρηση της συνολικής υγείας. Ωστόσο, ο βαθμός στον οποίο αυτά τα όργανα είναι σε θέση να απομακρύνουν τα μικροπλαστικά από τον ανθρώπινο οργανισμό παραμένει αβέβαιος.

Έρευνες δείχνουν ότι το σώμα αποβάλλει φυσικά τουλάχιστον ορισμένα μικροπλαστικά σωματίδια, κυρίως μέσω του γαστρεντερικού σωλήνα. Η παρουσία μικροπλαστικών στα ούρα και τα κόπρανα υποδηλώνει ότι ένα μέρος των καταποθέντων σωματιδίων απεκκρίνεται και δεν παραμένει στον οργανισμό. Παρόλα αυτά, δεν είναι ακόμη σαφές ποιο ακριβώς ποσοστό αποβάλλεται και ποιο μπορεί να παραμένει ή να μεταφέρεται σε άλλους ιστούς του σώματος.

Υγιεινές συνήθειες και διατροφή

Μέχρι η επιστήμη να προχωρήσει περαιτέρω στην κατανόηση της απομάκρυνσης των μικροπλαστικών, η μείωση της έκθεσης σε αυτά και η διατήρηση της γενικής υγείας θεωρούνται η καλύτερη προσέγγιση. Υγιεινές συνήθειες, όπως η επαρκής ενυδάτωση, η τακτική σωματική δραστηριότητα και μια ισορροπημένη διατροφή, είναι γνωστό ότι υποστηρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία από μελέτες σε ανθρώπους που να αποδεικνύουν ότι μια συγκεκριμένη δίαιτα ή ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να προωθήσει αποτελεσματικά την απομάκρυνση των μικροπλαστικών από το σώμα. Η έμφαση παραμένει στην ενίσχυση των γενικών μηχανισμών υγείας.

Ο ρόλος των φυτικών ινών

Αποτελέσματα από εργαστηριακές και ζωικές έρευνες υποδηλώνουν ότι οι φυτικές ίνες ενδέχεται να διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην απομάκρυνση των μικροπλαστικών. Οι φυτικές ίνες, που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως τα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά ολικής αλέσεως και τα όσπρια, πιθανόν να βοηθούν στην παγίδευση μικροπλαστικών σωματιδίων στον γαστρεντερικό σωλήνα.

Αυτή η παγίδευση θα μπορούσε να διευκολύνει την αποβολή τους μέσω των κοπράνων. Παρόλο που απαιτούνται περισσότερα στοιχεία για να αποδειχθεί ότι μια διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες αυξάνει την απέκκριση μικροπλαστικών ή τα απομακρύνει από τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος, η αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών είναι ευεργετική για την υγεία του εντέρου και τις τακτικές κενώσεις. Μάλιστα, σε μια εργαστηριακή μελέτη, αδιάλυτες ίνες από πίτουρο σιταριού λειτούργησαν ως απορροφητικό μέσο, μειώνοντας τα μικροπλαστικά σε προσομοιωμένο εντερικό υγρό.

Με πληροφορίες από: jenny.gr