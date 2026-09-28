16Χρονος ποδοσφαιριστής σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμό στο κεφάλι στην Καβάλα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ένας 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Καβάλας. Ο νεαρός αθλητής τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της Β’ ομάδας του συλλόγου με τον Αίαντα Παναγίας Πρίνου, η οποία διεξαγόταν στη Θάσο. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα κρίσιμη, με τους θεράποντες γιατρούς να τονίζουν ότι τα επόμενα δύο 24ωρα είναι καθοριστικά.

Το σοβαρό περιστατικό στον αγωνιστικό χώρο

Το περιστατικό που οδήγησε στον σοβαρό τραυματισμό του 16χρονου σημειώθηκε μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας, ο νεαρός ποδοσφαιριστής βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Εκεί, χτύπησε με δύναμη στο πίσω μέρος του κεφαλιού του σε ένα τοιχίο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Αμέσως μετά την πρόσκρουση, ο 16χρονος έχασε τις αισθήσεις του, προκαλώντας σοκ σε όλους τους παρευρισκόμενους. Συμπαίκτες, αντίπαλοι και οι άνθρωποι που βρίσκονταν στο γήπεδο βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο και σοβαρό συμβάν. Ο αγώνας διεκόπη άμεσα και στον νεαρό ποδοσφαιριστή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της αναμέτρησης.

Άμεση διακομιδή και νοσηλεία στη ΜΕΘ

Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού, ενημερώθηκε αμέσως το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του 16χρονου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από τη Θάσο προς την Καβάλα, στο νοσοκομείο είχαν ήδη ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υποδοχή και την αντιμετώπιση του περιστατικού. Το ιατρικό προσωπικό τέθηκε σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει την καλύτερη δυνατή φροντίδα στον νεαρό αθλητή.

Ο 16χρονος υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις αμέσως μετά την άφιξή του στο νοσοκομείο. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία την εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Εκεί, παρακολουθείται στενά, με τους ειδικούς να θεωρούν τα επόμενα δύο 24ωρα ως καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του.

Συμπαράσταση από τον αθλητικό κόσμο

Το σοβαρό αυτό περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στη διοίκηση της ομάδας του Βύρωνα Καβάλας, καθώς και σε όλα τα σωματεία του Νομού. Ως ένδειξη συμπαράστασης και σεβασμού, αποφασίστηκε η αναστολή όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων τους για το επόμενο διάστημα. Η αθλητική κοινότητα του Νομού στέκεται ενωμένη δίπλα στον νεαρό ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του.

Ο Βύρωνας Καβάλας εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά του συμπαράσταση. Στην ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ποδοσφαιριστής της β’ ομάδας του Συλλόγου μας τραυματίστηκε σοβαρά στη διάρκεια του αγώνα στην Παναγία της Θάσου. Σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές είμαστε όλοι ενωμένοι και στεκόμαστε δίπλα του και στην οικογένειά του. Παλικάρι μας, στέλνουμε όλη μας τη δύναμη. Να βγεις νικητής από αυτή τη μάχη».

Τη βαθιά του συμπαράσταση στον νεαρό ποδοσφαιριστή και την οικογένειά του εξέφρασε και ο Αίαντας Παναγίας, η αντίπαλη ομάδα της αναμέτρησης. Ο σύλλογος τόνισε πως μπροστά σε ένα τέτοιο περιστατικό, ο αγωνιστικός ανταγωνισμός περνά σε δεύτερη μοίρα, αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη και τον σεβασμό για την ανθρώπινη ζωή πάνω από κάθε αθλητική αντιπαλότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki