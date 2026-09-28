MTV VMA 2026: Σάρωσαν Μαντόνα και Τέιλορ Σουίφτ – όλοι οι νικητές της βραδιάς

Τα φετινά MTV Video Music Awards πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου 2026, με οικοδεσπότη τον Snoop Dogg, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες. Κατά τη διάρκεια της τελετής, τιμήθηκαν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής για τη δουλειά τους την περασμένη χρονιά, με τις Τέιλορ Σουίφτ και Μαντόνα να αναδεικνύονται οι απόλυτες πρωταγωνίστριες.

Η κυριαρχία της Μαντόνα

Η Μαντόνα έζησε μια σπουδαία βραδιά, καθώς αναδείχθηκε «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», μία από τις 11 κατηγορίες στις οποίες ήταν υποψήφια. Συνολικά, η «βασίλισσα της ποπ» απέσπασε επτά βραβεία, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη μουσική σκηνή.

Μεταξύ των διακρίσεων της, περιλαμβάνονται το βραβείο Best Dance για το «Confessions II – The Film» και το Best Collaboration για το τραγούδι «Bring Your Love», το οποίο συνυπογράφει με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Η Μαντόνα επικράτησε της Τέιλορ Σουίφτ στην κατηγορία του Κορυφαίου Καλλιτέχνη, αφήνοντας πίσω της επίσης ονόματα όπως η Αριάνα Γκράντε, ο Μπρούνο Μαρς, ο Μόργκαν Γουόλεν και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

Η 68χρονη σταρ επέστρεψε στη σκηνή των VMAs για πρώτη φορά έπειτα από 23 χρόνια, ανοίγοντας τη διοργάνωση στο Peacock Theater. Ο Snoop Dogg την προλόγισε ως «Βασίλισσα της Ποπ» πριν από την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στα βραβεία MTV Video Music Awards εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες. Η Μαντόνα ερμήνευσε το τραγούδι «Bring Your Love», αρχικά ξαπλωμένη πάνω σε ένα μαύρο πιάνο με ουρά. Η προηγούμενη εμφάνισή της στη σκηνή των βραβείων ήταν το 2003, τη χρονιά του πολυσυζητημένου φιλιού της με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Παραλαμβάνοντας το βραβείο του «Artist of the Year», η Μαντόνα αναφέρθηκε στη μακρά διαδρομή της στα VMAs, θυμίζοντας ότι είχε εμφανιστεί ήδη στην πρώτη διοργάνωση πριν από 42 χρόνια.

Οι ιστορικές διακρίσεις της Τέιλορ Σουίφτ

Η Τέιλορ Σουίφτ ήταν μία από τις μεγάλες νικήτριες της βραδιάς, καθώς το «The Fate of Ophelia» κέρδισε το πολυπόθητο βραβείο στην κατηγορία Βίντεο της Χρονιάς. Για το συγκεκριμένο βραβείο, επικράτησε έναντι της Αριάνα Γκράντε με το «hate that i made you love me», του Μπρούνο Μαρς με το «I Just Might», των GENER8ION (με τη συμμετοχή του Yung Lean) με το «Storm», της Μαντόνα με το «Confessions II – The Film» και της Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το «Tears».

Με 31 βραβεία MTV, η Τέιλορ Σουίφτ είναι πλέον και επίσημα η πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία των Μουσικών Βραβείων, ξεπερνώντας και την Μπιγιόνσε. Η Σουίφτ ήταν υποψήφια σε εννέα κατηγορίες, δείχνοντας την επιδραστικότητά της.

Η Τέιλορ Σουίφτ παρέλαβε επίσης το πρώτο βραβείο Καλλιτεχνικού Διευθυντή, μια νέα διάκριση που αναγνωρίζει «πρωτοπόρους καλλιτέχνες της μουσικής των οποίων το έργο πίσω από την κάμερα διεύρυνε τις δυνατότητες των μουσικών βίντεο και εξέλιξε την τέχνη της οπτικής αφήγησης». Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, έκανε πρεμιέρα και το νέο της music video για το «Patient Zero», στο οποίο εμφανίζονται η Ντακότα Τζόνσον και ο Κόλιν Φάρελ. Η Τέιλορ Σουίφτ αφιέρωσε το βραβείο της στην αείμνηστη Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα, αποκαλώντας την «την απόλυτη showgirl» και μιλώντας συγκινημένη για τη μουσική και την κληρονομιά της.

Άλλες σημαντικές βραβεύσεις

Η κυριαρχία των γυναικών καλλιτεχνών συνεχίστηκε και στις υπόλοιπες βασικές κατηγορίες της βραδιάς. Η Αριάνα Γκράντε, η οποία ήταν υποψήφια σε επτά κατηγορίες, απέσπασε το βραβείο Song of Summer για το «Hate That I Made You Love Me», καθώς και το βραβείο Best Visual Effects. Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, επίσης με επτά υποψηφιότητες, κέρδισε το Best Editing για το «House Tour».

Ανάμεσα στους άλλους νικητές, η Λίσα κέρδισε το Best Pop για το «Dream», ενώ η Βρετανίδα Σιένα Σπίρο αναδείχθηκε Best New Artist μετά την ψηφοφορία του κοινού. Στην κατηγορία Best Alternative επικράτησε η Ολίβια Ροντρίγκο με το «The Cure», ενώ η Έλα Λάνγκλεϊ κέρδισε το Best Country για το «Choosin’ Texas».

Οικοδεσπότης και λεπτομέρειες της τελετής

Ο Snoop Dogg ανέλαβε τα καθήκοντα του παρουσιαστή της τελετής, η οποία έλαβε χώρα στο Peacock Theater του Λος Άντζελες την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Η βραδιά των MTV Video Music Awards 2026 χαρακτηρίστηκε από την αναγνώριση της δουλειάς των καλλιτεχνών της περασμένης χρονιάς, με τις γυναίκες καλλιτέχνιδες να πρωταγωνιστούν τόσο στις μεγάλες κατηγορίες όσο και στη σκηνή.

Η τελετή τίμησε καλλιτέχνες που διεύρυναν τις δυνατότητες των μουσικών βίντεο και εξέλιξαν την τέχνη της οπτικής αφήγησης, μέσα από νέες διακρίσεις όπως το βραβείο Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki