Πώς να σωπάσετε ένα τριζάτο κρεβάτι μέσα στη νύχτα

Όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση: μέσα στη νύχτα, κάθε κίνηση στο κρεβάτι συνοδεύεται από ένα ενοχλητικό τρίξιμο που διαταράσσει την ηρεμία και τον ύπνο. Αυτός ο μικρός, επίμονος θόρυβος μπορεί να γίνει πραγματικός εφιάλτης, ειδικά αν προσπαθείτε να μην ξυπνήσετε κανέναν άλλο στο σπίτι. Ευτυχώς, τα περισσότερα τριξίματα προέρχονται από λίγες, συγκεκριμένες αιτίες και μπορούν να διορθωθούν γρήγορα με απλά υλικά που πιθανότατα έχετε ήδη.

Εντοπίστε την πηγή του θορύβου: Στρώμα ή σκελετός;

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε επιδιόρθωση, είναι κρίσιμο να εντοπίσετε από πού προέρχεται ακριβώς ο θόρυβος. Ένα κρεβάτι αποτελείται από τρία βασικά μέρη που μπορούν να προκαλέσουν τρίξιμο: το στρώμα, οι τάβλες (ή η βάση του στρώματος) και ο σκελετός. Ο ήχος μπορεί να ακούγεται παρόμοιος, αλλά η σωστή διάγνωση θα σας γλιτώσει από άσκοπη προσπάθεια.

Για να κάνετε τη διάγνωση, καθίστε στην άκρη του κρεβατιού και κουνηθείτε απαλά. Στη συνέχεια, μετακινηθείτε προς το κέντρο και επαναλάβετε την ίδια κίνηση. Δοκιμάστε επίσης να πιέσετε αργά με την παλάμη σας σε διάφορα σημεία, αντί να αναπηδάτε. Αυτές οι δοκιμές θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε αν ο θόρυβος προέρχεται από το στρώμα ή τον σκελετό.

Το πιο σημαντικό τεστ είναι το εξής: ανασηκώστε εντελώς το στρώμα από τον σκελετό και ακουμπήστε το κάπου αλλού. Στη συνέχεια, κουνήστε τον άδειο σκελετό. Αν ο θόρυβος σταματήσει, τότε το πρόβλημα είναι μεταξύ του στρώματος και των ταβλών ή της βάσης του. Αυτό είναι συνήθως το πιο εύκολο να διορθωθεί. Αν ο άδειος σκελετός εξακολουθεί να τρίζει, τότε το πρόβλημα βρίσκεται στα σημεία σύνδεσης του σκελετού.

Η λύση έκτακτης ανάγκης για τις 2 τα ξημερώματα

Όταν ο θόρυβος σας ξυπνάει μέσα στη νύχτα, ο στόχος είναι ένας: να κερδίσετε μερικές ώρες ύπνου. Η λύση έκτακτης ανάγκης δεν είναι μόνιμη, αλλά μπορεί να σας προσφέρει άμεση ανακούφιση. Για αυτή την «επείγουσα» επιδιόρθωση, χρειάζεστε ένα μικρό κιτ: μια κάλτσα, ένα κομμάτι σαπούνι, ένα κλειδί άλεν (ή το κατάλληλο εργαλείο για τις βίδες του κρεβατιού σας) και έναν φακό (το φως του κινητού σας είναι μια χαρά).

Αφού εντοπίσετε το σημείο που τρίζει, μπορείτε να εφαρμόσετε γρήγορα κάποιες προσωρινές λύσεις. Για παράδειγμα, αν το τρίξιμο προέρχεται από ένα σημείο τριβής, το σαπούνι μπορεί να λειτουργήσει ως προσωρινό λιπαντικό. Αν πρόκειται για μια χαλαρή βίδα, σφίξτε την με το κλειδί άλεν. Μια κάλτσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωρινό μαξιλαράκι ανάμεσα σε δύο επιφάνειες που τρίβονται. Ο στόχος είναι να επιστρέψετε στο κρεβάτι και να κοιμηθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ίσως και μέσα σε οκτώ λεπτά, αν ξέρετε πού είναι τα εργαλεία σας.

Μόνιμες λύσεις για μεταλλικά κρεβάτια

Στα μεταλλικά κρεβάτια, το τρίξιμο προέρχεται σχεδόν πάντα από μια βιδωτή σύνδεση όπου η βαφή ή η επίστρωση έχει φθαρεί, με αποτέλεσμα το μέταλλο να ακουμπά απευθείας στο μέταλλο. Αυτό δημιουργεί τριβή και, κατά συνέπεια, θόρυβο. Για να το διορθώσετε μόνιμα, θα χρειαστείτε λίγο χρόνο, ιδανικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και με το στρώμα εντελώς εκτός του σκελετού.

Ξεβιδώστε μία-μία τις βίδες σε κάθε γωνία του σκελετού (μην αποσυναρμολογήσετε ολόκληρο το κρεβάτι, θα το μετανιώσετε). Σε κάθε βίδα, τοποθετήστε μια ροδέλα από νάιλον ή τσόχα στον κορμό της και στη συνέχεια ξανασφίξτε τη βίδα. Οι ροδέλες αυτές είναι πολύ οικονομικές και μπορούν να λύσουν το πρόβλημα για χρόνια. Θα τις βρείτε σε καταστήματα με εργαλεία ή είδη σπιτιού.

Αν οι ελατηριωτές τάβλες τρίζουν στα σημεία που κουμπώνουν στις ελαστικές θήκες τους, μια μικρή ποσότητα γράσου σιλικόνης μέσα σε κάθε θήκη μπορεί να τις σωπάσει. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε γράσο σιλικόνης και όχι WD-40, καθώς το WD-40 μπορεί να καταστρέψει το καουτσούκ των θηκών. Ένα μικρό σωληνάριο γράσου σιλικόνης είναι αρκετό και θα το βρείτε σε καταστήματα με αξεσουάρ αυτοκινήτων ή εργαλεία. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από 45 έως 90 λεπτά, ανάλογα με το πόσο έχει μετακινηθεί το κρεβάτι σας στο παρελθόν.

Μόνιμες λύσεις για ξύλινα κρεβάτια

Τα ξύλινα κρεβάτια τρίζουν συνήθως επειδή το ξύλο συστέλλεται. Η κεντρική θέρμανση, για παράδειγμα, μπορεί να αφυδατώσει τον σκελετό του κρεβατιού, μειώνοντας την περιεκτικότητα σε υγρασία και κάνοντας τις συνδέσεις να χαλαρώσουν. Αυτή η χαλάρωση οδηγεί σε τριβή μεταξύ των ξύλινων μερών και, τελικά, σε τρίξιμο.

Για να αντιμετωπίσετε το τρίξιμο που οφείλεται στην τριβή των επιφανειών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κερί. Το κερί, όπως και το σαπούνι που αναφέρθηκε για την προσωρινή λύση, λειτουργεί ως λιπαντικό, μειώνοντας την τριβή μεταξύ των ξύλινων επιφανειών που έρχονται σε επαφή. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα κεριού στα σημεία όπου παρατηρείτε τριβή και τρίξιμο. Αυτό θα δημιουργήσει ένα προστατευτικό στρώμα που θα αποτρέψει την άμεση επαφή και τον θόρυβο.

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