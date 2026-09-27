Η φονική έκρηξη που σημειώθηκε στην Πλάκα φαίνεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Η τραγωδία, που στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, αποκτά ακόμη πιο δραματική διάσταση με την αποκάλυψη ότι μία από τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους, μέλος ενός ζευγαριού Αμερικανών, διένυε τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών.

Τα θύματα και η τραγική αποκάλυψη

Η πολύνεκρη έκρηξη στην Πλάκα έχει προκαλέσει βαθύτατη θλίψη, με τις ιατροδικαστικές εξετάσεις να αναμένονται για την πλήρη ταυτοποίηση των έξι σορούς. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται δύο ζευγάρια Αμερικανών, εκ των οποίων το ένα βρισκόταν στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

Σύμφωνα με συγγενικό πρόσωπο, η γυναίκα του συγκεκριμένου ζευγαριού διένυε τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, προσδίδοντας ακόμα πιο δραματική διάσταση στην τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην καρδιά της Αθήνας.

Οι έρευνες των αρχών και το βασικό σενάριο

Οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού να συνεχίζουν την αυτοψία στο σημείο της καταστροφής. Η περιοχή παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική παρακολούθηση, ενώ κρίσιμες απαντήσεις αναμένονται και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που διενεργούνται στις έξι σορούς.

Το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου φαίνεται, σύμφωνα με τις έως τώρα ενδείξεις, να αποτελεί το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι αρχές για την πρόκληση της έκρηξης.

Το διαμέρισμα της έκρηξης και η παροχή φυσικού αερίου

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Το συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν το μοναδικό στο κτίριο που διέθετε αυτόνομη παροχή φυσικού αερίου, γεγονός που εστιάζει τις έρευνες των εμπειρογνωμόνων σε αυτόν τον χώρο.

Αντίθετα, στον πρώτο όροφο υπήρχε παλαιότερα αντίστοιχη παροχή, ωστόσο ο ιδιοκτήτης της είχε ζητήσει τη διακοπή της από το 2021. Το ηλικιωμένο ζευγάρι του δευτέρου ορόφου φέρεται να χρησιμοποιούσε φυσικό αέριο τόσο για τη θέρμανση όσο και για την κουζίνα.

Τα σενάρια για τη διαρροή και τον σπινθηρισμό

Στα συντρίμμια του κτιρίου έχουν βρεθεί μόνο σωληνώσεις, ενώ ο μικρός λέβητας που φέρεται να χρησιμοποιούσε το ηλικιωμένο ζευγάρι δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι να τέθηκε κάποια στιγμή σε λειτουργία η κουζίνα και είτε να μην έγινε σωστή διακοπή της παροχής είτε να σημειώθηκε διαρροή στον χώρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που εξετάζονται, ενδέχεται να υπήρξε συνεχής διαρροή φυσικού αερίου στον χώρο μέχρι η συγκέντρωσή του να φτάσει σε επίπεδα ικανά να δημιουργήσουν εκρηκτικό μείγμα. Οι ειδικοί διερευνούν το ενδεχόμενο ένας απλός σπινθηρισμός να ήταν αρκετός για να προκαλέσει την ισχυρή και φονική έκρηξη.

Έλεγχοι σε παρακείμενα κτίρια

Πέρα από τις εν εξελίξει έρευνες στο σημείο της έκρηξης, έχουν προγραμματιστεί νέοι έλεγχοι για τη Δευτέρα και στα παρακείμενα κτήρια. Στόχος των ελέγχων είναι να διαπιστωθεί εάν έχουν υποστεί ζημιές από το ωστικό κύμα και την κατάρρευση του κτιρίου όπου σημειώθηκε η τραγωδία, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των δομών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis