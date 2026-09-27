Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού, διατηρώντας σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης και χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Η επικαιροποίηση του δελτίου της ΕΜΥ

Το αρχικό Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού είχε εκδοθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, στις 12:00. Ωστόσο, η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίησή του την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, στις 00:00, βασιζόμενη στα τελευταία διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα.

Στην ανακοίνωση της ΕΜΥ επισημαίνεται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με όσα προβλέπονταν στο αρχικό δελτίο. Αυτές οι διαφοροποιήσεις οδήγησαν στη διατήρηση της πορτοκαλί προειδοποίησης, υποδεικνύοντας τη συνέχιση των έντονων καιρικών φαινομένων και την ανάγκη για αυξημένη προσοχή.

Περιοχές με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Οι κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, μαζί με την πιθανότητα χαλαζοπτώσεων, αναμένονται να επηρεάσουν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, τα φαινόμενα αυτά προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία, με έμφαση στον νομό Μαγνησίας.

Επίσης, οι Σποράδες, καθώς και η Κρήτη, κυρίως στα δυτικά τμήματά της, βρίσκονται στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων. Αντίστοιχα, στις δυτικές Κυκλάδες αναμένονται έντονα φαινόμενα, τα οποία εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής.

Πρόβλεψη για την Εύβοια και τους ανέμους στο Αιγαίο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την Εύβοια, όπου τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Σύμφωνα με την επικαιροποίηση του δελτίου, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Εύβοια προβλέπεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Κυριακής.

Πέρα από τις βροχοπτώσεις και τις καταιγίδες, η ΕΜΥ προειδοποιεί και για θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους. Αυτοί οι άνεμοι θα επικρατήσουν κυρίως στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, δημιουργώντας συνθήκες που απαιτούν προσοχή για όσους βρίσκονται στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr