Τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους μετά τη μεγάλη έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα, έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ. Συνολικά έξι άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια, με τέσσερις εξ αυτών να είναι Αμερικανοί τουρίστες αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι διέμεναν σε Airbnb στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Οι ταυτότητες των θυμάτων

Οι τέσσερις Αμερικανοί τουρίστες, που ήταν αλβανικής καταγωγής, είχαν νοικιάσει διαμέρισμα στον πρώτο όροφο του κτιρίου που κατέρρευσε. Επρόκειτο για δύο ζευγάρια, με την εκπομπή Update της ΕΡΤ να αναφέρει πως το ένα από αυτά βρισκόταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος. Τα δύο άτομα που έφεραν το ίδιο επώνυμο, Χότζα, ήταν αδέρφια.

Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, το οποίο επίσης έχασε τη ζωή του από την έκρηξη.

Το ταξίδι του μέλιτος και η τραγική συγκυρία

Ιδιαίτερα τραγική είναι η διάσταση που δίνει στην υπόθεση το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της, Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους. Αυτό αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, το οποίο σε ανάρτησή του στο Reddit αναζητούσε πληροφορίες για τους συγγενείς του, μετά και την είδηση ότι είχαν εντοπιστεί διαβατήρια με τα ονόματά τους στα συντρίμμια.

Η τραγική ειρωνεία είναι πως οι εν λόγω τουρίστες είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν από την Αθήνα την ίδια ημέρα που σημειώθηκε η κατάρρευση του κτιρίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αναχώρησή τους από την Ελλάδα ήταν προγραμματισμένη για τις 15:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

Καταγγελίες για οσμή αερίου

Στο μεταξύ, η κίνηση πολιτών «Μένουμε Ενεργοί» δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια καταγγελία κατοίκου της οδού Λυσικράτους, όπου συνέβη η φονική έκρηξη. Στην καταγγελία αυτή γίνεται λόγος για την ύπαρξη οσμής αερίου στην συγκεκριμένη οδό κατά τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

Εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή

Η ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όχι μόνο στο κτίριο που κατέρρευσε, αλλά και σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, καθώς και σε παράπλευρες οδούς. Κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις επλήγησαν σοβαρά από το ωστικό κύμα.

Σπασμένα τζάμια, παράθυρα και παντζούρια καταγράφηκαν σε πολλά ακίνητα της περιοχής, ενώ ζημιές υπέστησαν και αρκετά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Λυσικράτους, μαρτυρώντας την ένταση της έκρηξης.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr