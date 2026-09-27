Η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει τη Γερμανία: Σενάρια ενδεκάδας και οι επιλογές του Γιοβάνοβιτς

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου δίνει απόψε ένα σπουδαίο παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία, στην WWK Arena του Άουγκσμπουργκ, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 21:45. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, επιδιώκει να παρατάξει μια δυνατή ενδεκάδα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, έχοντας παράλληλα στο μυαλό του τη διατήρηση της φρεσκάδας των παικτών. Αυτό κρίνεται απαραίτητο ενόψει των επόμενων δύο απαιτητικών αγώνων με την Ολλανδία την 1η Οκτωβρίου και το συγκρότημα του Γιούργκεν Κλοπ στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα.

Η στρατηγική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μετά τη νίκη επί της Σερβίας στο Βελιγράδι, δεν αναμένεται να προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Το μεγάλο ερώτημα που τον απασχολεί είναι η επιλογή της διάταξης απέναντι στη Γερμανία, καθώς εξετάζει αν θα επιμείνει στο 4-4-2 ή θα αλλάξει σε 4-3-3.

Η πιθανότητα να αγωνιστεί η ομάδα με τριάδα στην άμυνα, με τους Ρέτσο, Μαυροπάνο και Μιχαηλίδη στο αρχικό σχήμα, δεν συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Αν ο ομοσπονδιακός τεχνικός επιλέξει τετράδα στην άμυνα, μοιάζει δύσκολο να μην ξεκινήσει και πάλι ο Ρέτσος.

Οι επιλογές στην αμυντική γραμμή

Στην εστία της εθνικής ομάδας, ο Τζολάκης θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας. Στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Βαγιαννίδης είναι και πάλι το φαβορί έναντι του Σάλιακα, ο οποίος έχει αγωνιστεί στη Γερμανία και γνωρίζει τη νοοτροπία των αντιπάλων.

Ο μπακ του Ολυμπιακού μπορεί να μπει αλλαγή βέβαια, για να διατηρηθεί φρέσκος ο Βαγιαννίδης ενόψει των επόμενων αγώνων. Στην αριστερή πλευρά της άμυνας, ο Τσιμίκας αναμένεται να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα.

Το δίλημμα στη μεσαία γραμμή

Στα χαφ, η παρουσία του Κουρμπέλη θεωρείται σίγουρη, καθώς πραγματοποίησε καταπληκτικό παιχνίδι στη Σερβία. Δίπλα του, ο Ζαφείρης αναμένεται επίσης να ξεκινήσει στην ενδεκάδα, αποτελώντας βασικό στέλεχος της μεσαίας γραμμής.

Αν ο Γιοβάνοβιτς επιλέξει σχήμα με τρεις παίκτες στα χαφ, ο Ανδρούτσος φαντάζει ως φαβορί, έχοντας μπει αλλαγή στο Βελιγράδι. Άλλες επιλογές για τη θέση αυτή είναι ο πιο δημιουργικός Μουζακίτης και ο πιο αμυντικογενής Τριάντης, ο οποίος είναι επίσης ικανός στο ψηλό παιχνίδι.

Οι επιθετικές λύσεις και το ερωτηματικό του παρτενέρ

Στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, ο Τζόλης θα είναι η επιλογή, ενώ δεξιά λογικά θα αγωνιστεί ο Καρέτσας. Στην κορυφή της επίθεσης, ο Παυλίδης, ο φορ της Μπενφίκα, αναμένεται να ξεκινήσει.

Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά το ποιος θα πλαισιώσει τον Παυλίδη. Ο Κωστούλας έδειξε καλά στην τελευταία προπόνηση, παρά τα ράμματα που έκανε στο δεξί πόδι μετά το χτύπημα με τη Σερβία. Ο 19χρονος επιθετικός της Μπράιτον είναι δυνατός και ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού της Γερμανίας, χαρακτηριστικά που ισχύουν και για τον Τεττέη.

Και οι δύο παίκτες διαθέτουν δύναμη, είναι ικανοί στο πρέσινγκ και παρουσιάζουν ισορροπία τόσο χαμηλά όσο και στις εναέριες μονομαχίες. Στο κομμάτι των εναέριων μονομαχιών, ο Κωστούλας φαντάζει λίγο καλύτερος, στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την απόφαση του Γιοβάνοβιτς απέναντι στα ψηλά και δυνατά κορμιά της Γερμανίας.

Παίκτες που αναμένεται να πάρουν χρόνο

Σε αυτό το παιχνίδι, επειδή είναι πολύ δύσκολο ο Γιοβάνοβιτς να χρησιμοποιήσει και τους πέντε φορ που έχει στη διάθεσή του, αναμένεται να δούμε και ορισμένους άλλους ποδοσφαιριστές. Μεταξύ αυτών είναι οι Κυριακόπουλος, Μασούρας, Μουζακίτης και Σάλιακας, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση του Βελιγραδίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta