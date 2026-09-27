Το trend του TikTok που ενισχύει την αυτοεκτίμηση

Όταν σκεφτόμαστε ένα αγαπημένο πρόσωπο, συνήθως μας έρχονται στο μυαλό μικρές λεπτομέρειες που το κάνουν ξεχωριστό, όπως ο τρόπος που γελάει, αμήχανες κινήσεις όταν αγχώνεται, μια χαριτωμένη συνήθεια ή ο τρόπος που φέρεται στους άλλους. Αυτή η παρατήρηση έχει μετατραπεί σε ένα νέο trend στο TikTok, το οποίο, σύμφωνα με ειδικούς, μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, αρκεί να το εφαρμόσουμε και στον εαυτό μας.

Το trend «My Favorite Person»

Το trend, γνωστό ως «My Favorite Person», έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές στην πλατφόρμα του TikTok. Οι χρήστες δημιουργούν βίντεο αφιερωμένα σε ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, όπως το παιδί τους, τον/την σύντροφο ή το κατοικίδιό τους. Σε αυτά τα βίντεο καταγράφουν μικρές στιγμές και χαρακτηριστικά που καθιστούν το συγκεκριμένο πρόσωπο μοναδικό και αξιαγάπητο.

Ειδικοί που μίλησαν στο Real Simple υποστηρίζουν ότι η ίδια αυτή πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί και για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Η ιδέα είναι να δείξουμε αντίστοιχη τρυφερότητα και καλοσύνη προς τον ίδιο μας τον εαυτό, ανακαλύπτοντας και εκτιμώντας τις δικές μας μοναδικές πτυχές.

Ενίσχυση αυτοσυμπόνιας και μείωση της κριτικής

Σύμφωνα με τον ψυχοθεραπευτή Dipesh Patel, αυτή η πρακτική λειτουργεί ως μια άσκηση αυτοπαρατήρησης. «Γυμνάζει» τον άνθρωπο να αρχίσει να εκτιμά περισσότερο τον εαυτό του για αυτό που είναι, και όχι μόνο για αυτά που κάνει. Ο Patel επισημαίνει ότι «μπορείς να γίνεις το αγαπημένο σου πρόσωπο, ενισχύοντας την αυτοσυμπόνια και μειώνοντας την εσωτερική επικριτική φωνή». Τη συνδέει επίσης με την ενσυνειδητότητα στις σχέσεις και την πρακτική της ευγνωμοσύνης.

Η ψυχοθεραπεύτρια Chloë Bean συνηγορεί, προσθέτοντας ότι η άσκηση εκπαιδεύει τον εγκέφαλο να σκέφτεται διαφορετικά. Προτείνει απλές αλλαγές στον τρόπο σκέψης, όπως το να αντικαταστήσουμε το «δεν είμαι επαρκής» με το «σήμερα έφερα την εργασία μου εις πέρας». Αντίστοιχα, αντί του «δεν είμαι αρκετά καλός», μπορούμε να πούμε «βλέπω ότι είμαι εκεί για τους ανθρώπους που νοιάζομαι».

Γιατί είναι σημαντική η αυτοπαρατήρηση

Η Chloë Bean εξηγεί ότι έχουμε την τάση να θυμόμαστε τα λάθη μας και να τα ανακαλούμε εύκολα, ενώ αφήνουμε τις θετικές στιγμές να περνούν απαρατήρητες, θεωρώντας τες αυτονόητες. «Όταν παρατηρείς συστηματικά όσα εκτιμάς στον εαυτό σου, συγκεντρώνεις αποδείξεις ότι αξίζεις, ότι είσαι ικανός και αγαπητός», τονίζει.

Αρχικά, αυτή η διαδικασία αποτελεί μια μορφή ρύθμισης του νευρικού συστήματος. Η επίδειξη καλοσύνης προς τον εαυτό μας μπορεί ενδεχομένως να μειώσει τις ορμόνες του στρες, καθώς το σώμα αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Έρευνες για τη σχέση μεταξύ αυτοσυμπόνιας και απόκρισης στο στρες έχουν εντοπίσει βιολογικές ενδείξεις, αν και τα ευρήματα είναι σύνθετα. Για παράδειγμα, μία μελέτη σε 67 άνδρες έδειξε ότι η επαγόμενη αυτοσυμπόνια επηρέαζε την αποκατάσταση της κορτιζόλης μετά από οξύ στρες, κυρίως σε σχέση με τα αρχικά επίπεδα αυτοσυμπόνιας. Παράλληλα, η Bean αναφέρει ότι αποκαθίσταται η σύνδεση με το σώμα και τις βιωματικές εμπειρίες, κάτι που μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη αίσθηση ευεξίας.

Με πληροφορίες από: ow.gr