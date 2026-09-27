Η σεληνιακή έκλειψη στους Ιχθύς στις 28 Αυγούστου 2026 φέρνει ανατροπές

Η Αυγουστιάτικη Πανσέληνος, που συνήθως συνδέεται με διακοπές και ανέμελες στιγμές, φέτος, και συγκεκριμένα στις 28 Αυγούστου 2026, έρχεται με έναν διαφορετικό χαρακτήρα. Η συγκεκριμένη Πανσέληνος είναι ταυτόχρονα και Σεληνιακή έκλειψη, γεγονός που την καθιστά απρόβλεπτη και απαιτητική, φέρνοντας μαζί της αποκαλύψεις, ανατροπές και αιφνιδιαστικές καταστάσεις.

Η φύση της έκλειψης και οι επιπτώσεις της

Η Σεληνιακή έκλειψη – Πανσέληνος πραγματοποιείται στον άξονα Ιχθύων-Παρθένου, ακριβώς στις 4 μοίρες και 52 λεπτά των Ιχθύων. Αυτό το αστρολογικό φαινόμενο επηρεάζει όσους έχουν Ήλιο (ζώδιο), ωροσκόπο ή πλανήτες από την 1η έως την 9η μοίρα των Διδύμων, της Παρθένου, του Τοξότη και των Ιχθύων. Λόγω του απρόβλεπτου και απαιτητικού χαρακτήρα της, συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή στα λόγια, στις αποφάσεις και στις αντιδράσεις μας.

Οι Σεληνιακές εκλείψεις έχουν την τάση να επηρεάζουν περισσότερο τις σχέσεις και επειδή η ευαισθησία και τα συναισθήματα αναμένεται να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, είναι προτιμότερο να αποφεύγονται οι παρορμητικές αποφάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Μια σειρά εκλείψεων που κορυφώνεται

Η έκλειψη του Αυγούστου 2026 είναι η έκτη από ένα σύνολο επτά εκλείψεων που πραγματοποιούνται στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων. Αυτή η σειρά εκλείψεων ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και θα διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο του 2027. Ως η προτελευταία έκλειψη της σειράς, μπορεί να λειτουργήσει ως μια ακόμη «ώθηση» για την πραγματοποίηση αλλαγών και «βελτιώσεων» σε τομείς της ζωής μας που επηρεάζονται, καθώς το κάθε ζώδιο δέχεται επιρροή σε διαφορετικό τομέα.

Οι εκλείψεις γενικότερα μας πιέζουν να κάνουμε αλλαγές, τις οποίες ενδεχομένως φοβόμαστε να αποφασίσουμε. Έτσι, έρχεται το πλήρωμα του χρόνου και, μέσω συγκεκριμένων γεγονότων ή συνειδητοποιήσεων, αναγκαζόμαστε να κάνουμε το επόμενο βήμα στη ζωή μας.

Μαθήματα από το παρελθόν

Για να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για το πώς μπορεί να μας επηρεάσει αυτή η Σεληνιακή έκλειψη του 2026, μπορούμε να ανατρέξουμε σε παρόμοια φαινόμενα του παρελθόντος. Στις 28 Αυγούστου 2007, σημειώθηκε μια παρόμοια Σεληνιακή έκλειψη στο ζώδιο των Ιχθύων. Αντίστοιχα, στις 27 Αυγούστου 1988, υπήρξε επίσης μια παρόμοια έκλειψη.

Επιπλέον, Σεληνιακές εκλείψεις περίπου στην ίδια μοίρα των Ιχθύων είχαν παρατηρηθεί τον Αύγουστο του 1980 και τον Αύγουστο του 1969. Η αναδρομή σε αυτά τα γεγονότα και η προσπάθεια να θυμηθούμε αν μας απασχόλησε κάτι σε κάποιον τομέα της ζωής μας τότε, μπορεί να μας δώσει μια ιδέα για τις πιθανές επιδράσεις της επερχόμενης έκλειψης.

Αποκαλύψεις ελλείψεων και αναγκών

Η «κρίση» που συχνά προκαλούν οι Σεληνιακές εκλείψεις είναι συνήθως η αποκάλυψη μιας έλλειψης. Ξαφνικά, συνειδητοποιούμε ότι κάτι μας λείπει ή ότι κάτι δεν καλύπτει μια μεγάλη ανάγκη ή επιθυμία που έχουμε. Αυτή η συνειδητοποίηση δεν περιορίζεται μόνο στις ερωτικές σχέσεις.

Μπορεί να πυροδοτηθούν ελλείψεις και σε άλλους τομείς της ζωής μας, όπως η σχέση μας με τους συναδέλφους, τους φίλους, τα αδέλφια και τους συγγενείς. Επίσης, μπορεί να αφορά τη σχέση μας με την εργασία, με την υγεία και το σώμα μας, καθώς και με άλλες πτυχές της καθημερινότητάς μας. Η Σεληνιακή έκλειψη φέρνει στο φως αυτές τις ελλείψεις, ωθώντας μας σε αναθεωρήσεις.

Με πληροφορίες από: asibiliou.gr