Η κανέλα μπορεί να συμβάλει στη μείωση της χοληστερίνης

Κανένα τρόφιμο δεν μπορεί από μόνο του να «θεραπεύσει» την υψηλή χοληστερίνη. Ωστόσο, ορισμένα μπαχαρικά φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη επίδραση από άλλα, με την κανέλα να είναι ένα από αυτά που έχουν μελετηθεί εκτενώς. Εκτός από τις θρεπτικές της ιδιότητες, η κανέλα είναι ιδιαίτερα ευέλικτη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε γλυκά και αλμυρά πιάτα.

Η επίδραση της κανέλας στη χοληστερίνη και το σάκχαρο

Ένας από τους λόγους που η κανέλα έχει μελετηθεί για την επίδρασή της στη χοληστερίνη είναι ότι η υψηλή χοληστερόλη συχνά συνδέεται με αυξημένα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Παράλληλα, μελέτες έχουν υποδείξει ότι η κανέλα μπορεί να συμβάλει στη μείωση του σακχάρου σε άτομα με διαβήτη.

Το συγκεκριμένο μπαχαρικό διαθέτει επίσης αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο της ζάχαρης, του αλατιού ή λιπαρών συστατικών, συμβάλλοντας έτσι σε μια συνολικά πιο φιλική προς την καρδιά διατροφή.

Οι βιοδραστικές ουσίες του μπαχαρικού

Η κανέλα προέρχεται από τον φλοιό διαφόρων ειδών του δέντρου Cinnamomum. Περιέχει συγκεκριμένες βιοδραστικές ουσίες, όπως η κινναμαλδεΰδη και το κινναμικό οξύ.

Εκτός από αυτές, περιέχει και άλλες ενώσεις που της προσδίδουν αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, ενισχύοντας έτσι τα πιθανά οφέλη της για την υγεία.

Επιστημονικά δεδομένα και μελέτες

Σε μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση, εξετάστηκαν 15 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Σε αυτές τις μελέτες, οι συμμετέχοντες έλαβαν κανέλα είτε σε μορφή σκόνης είτε ως εκχύλισμα, σε δόσεις που κυμαίνονταν από 1 έως 6 γραμμάρια την ημέρα.

Οι μελέτες αυτές, με διάρκεια από 40 ημέρες έως τέσσερις μήνες, έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που λάμβαναν κανέλα παρουσίασαν χαμηλότερα επίπεδα LDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης, καθώς και χαμηλότερα επίπεδα τριγλυκεριδίων. Τα αποτελέσματα αυτά παρατηρήθηκαν σε σύγκριση με όσους έλαβαν εικονικό σκεύασμα.

Σημαντικές επισημάνσεις για την κατανάλωση

Είναι σημαντικό όσοι λαμβάνουν φάρμακα για τη χοληστερόλη ή το σάκχαρο να συμβουλεύονται τον γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν συμπληρώματα κανέλας. Τα συμπληρώματα σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τη φαρμακευτική αγωγή ή έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Η κανέλα μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην καθημερινή διατροφή. Μπορεί να προστεθεί στον καφέ, στο γιαούρτι, σε χυλούς και γλυκά, αλλά και σε αλμυρά πιάτα, όπως σούπες, μαγειρευτά και πιάτα με κρέας.

Για συστηματική κατανάλωση, αξίζει να δίνεται προσοχή στο είδος της κανέλας. Η κανέλα Κασσίας περιέχει περισσότερη κουμαρίνη, μια ουσία που σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να επιβαρύνει το ήπαρ, σε σχέση με την κανέλα Κεϋλάνης.

Με πληροφορίες από: dnews.gr