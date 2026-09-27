Διατροφή και στρες: Τροφές που συμβάλλουν στη μείωση της κορτιζόλης

Η διαχείριση του στρες αποτελεί σημαντική πρόκληση στην καθημερινότητα, με την ορμόνη κορτιζόλη να παίζει κεντρικό ρόλο. Ενώ υπάρχουν διάφορες στρατηγικές για την καταπολέμηση των επιπέδων της, η διατροφή αναδεικνύεται ως ένας απλός και αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωσή της.

Η κορτιζόλη και οι επιπτώσεις της στην υγεία

Η κορτιζόλη, γνωστή και ως «ορμόνη του στρες», παράγεται από τα επινεφρίδια ως απόκριση σε καταστάσεις στρες ή κινδύνου. Ο ρόλος της είναι να ρυθμίζει την ανοσολογική απόκριση, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και την αρτηριακή πίεση του οργανισμού. Αν και απαραίτητη, η παρατεταμένη περίσσεια κορτιζόλης δεν είναι ωφέλιμη για την υγεία.

Όταν το στρες επιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το σώμα παραμένει σε κατάσταση συναγερμού, με αποτέλεσμα τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης να επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και να μεταβάλλουν το μικροβίωμα του εντέρου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονές και λοιμώξεις. Επιπλέον, η κορτιζόλη έχει συνδεθεί με κόπωση, ευερεθιστότητα, πονοκεφάλους, θόλωση του εγκεφάλου, ακμή, αϋπνία, αύξηση βάρους, καθώς και με άγχος και κατάθλιψη. Σχετικά με τον όρο «πρόσωπο με κορτιζόλη» που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, η επιστήμη δεν υποστηρίζει αυτόν τον μύθο, θεωρώντας το ένα σπάνιο φαινόμενο.

Ο ρόλος της διατροφής στη διαχείριση του στρες

Ενώ η μείωση του στρες από εξωτερικά γεγονότα είναι συχνά αδύνατη, μπορούμε να διατηρήσουμε τα επίπεδα κορτιζόλης υπό έλεγχο μέσω πρακτικών κατά του στρες, όπως η ενσυνειδητότητα, ο διαλογισμός, η πραναγιάμα, η γιόγκα, η μέτρια άσκηση και ο τακτικός ύπνος.

Πάνω απ’ όλα, μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτή πρέπει να είναι χαμηλή σε επεξεργασμένα σάκχαρα, κορεσμένα λιπαρά, καθώς και σε υπερβολικό αλκοόλ και καφεΐνη. Αντίθετα, τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, όπως ωμέγα-3, μαγνήσιο, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά, μπορούν να αντισταθμίσουν την ορμόνη του στρες.

Τροφές που μειώνουν την ορμόνη του στρες

Για να μειώσετε την κορτιζόλη μέσω της διατροφής, μπορείτε να εντάξετε συγκεκριμένες τροφές στην καθημερινότητά σας. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι, η ρόκα και το λάχανο, αποτελούν «πηγές» ευεξίας. Είναι γεμάτα βιταμίνες, μέταλλα και αντιοξειδωτικά, ενώ είναι πλούσια σε φυλλικό οξύ, το οποίο βοηθά στη ρύθμιση των επιπέδων κορτιζόλης και προάγει την υγιή εντερική χλωρίδα. Η υγιής εντερική χλωρίδα είναι απαραίτητη για την παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη, η οποία καταπολεμά το στρες.

Το κακάο, χάρη στα φλαβονοειδή του, μπορεί να συμβάλει στην άμβλυνση της αντίδρασης των επινεφριδίων στο στρες και στην επακόλουθη απελευθέρωση κορτιζόλης. Η σοκολάτα, εκτός από αυτό, βελτιώνει και τη διάθεση. Συνιστάται η κατανάλωσή της σε μικρές δόσεις όταν το στρες είναι έντονο.

Τέλος, το πράσινο τσάι είναι πλούσιο σε κατεχίνες, μια κατηγορία αντιοξειδωτικών πολυφαινολών, και L-θεανίνη, ένα χαλαρωτικό αμινοξύ, στοιχεία που συμβάλλουν στην ηρεμία.

Με πληροφορίες από: vogue.gr