Φυτά που ευδοκιμούν στην υδροπονική καλλιέργεια: Έξι επιλογές για το σπίτι

Η καλλιέργεια φυτών σε νερό, γνωστή ως υδροπονική, αποτελεί μια δημοφιλή και αποτελεσματική μέθοδο για την ανάπτυξη διαφόρων ειδών, ακόμη και χωρίς την παρουσία χώματος. Αυτή η τεχνική επιτρέπει στα φυτά να λαμβάνουν τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά απευθείας από ένα υδατικό διάλυμα, προσφέροντας μια εναλλακτική προσέγγιση για τη φροντίδα τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Τι είναι η υδροπονική καλλιέργεια και πώς λειτουργεί

Η ιδέα της καλλιέργειας φυτών χωρίς χώμα μπορεί να ακούγεται ασυνήθιστη, ωστόσο πολλά είδη μπορούν να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν άριστα μέσα σε νερό. Η υδροπονία βασίζεται στην παροχή θρεπτικών συστατικών στις ρίζες των φυτών μέσω ενός υδατικού διαλύματος.

Για να είναι επιτυχημένη η υδροπονική καλλιέργεια, είναι σημαντικό να ανανεώνεται και να συμπληρώνεται τακτικά το νερό. Επιπλέον, συνιστάται η προσθήκη ελάχιστης ποσότητας υγρού λιπάσματος περίπου μία φορά τον μήνα, κυρίως κατά την περίοδο ανάπτυξης των φυτών, δηλαδή από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Γενικά, τα φυτά που πολλαπλασιάζονται εύκολα στο νερό είναι αυτά που ευδοκιμούν καλύτερα με αυτή τη μέθοδο.

Δημοφιλή αναρριχώμενα και φυλλώδη φυτά

Μεταξύ των φυτών εσωτερικού χώρου που μπορούν να καλλιεργηθούν υδροπονικά, ο πόθος ξεχωρίζει ως ένα από τα καλύτερα παραδείγματα, καθώς είναι ένα φυτό που αναρριχάται φυσικά. Η μονστέρα αποτελεί επίσης μια εξαιρετική επιλογή για υδροπονική καλλιέργεια, απαιτώντας όμως ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του νερού.

Για τη μονστέρα, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται απεσταγμένο ή φιλτραρισμένο νερό αντί για νερό βρύσης ή εμφιαλωμένο, τα οποία ενδέχεται να περιέχουν φυσικά μέταλλα. Καθώς το φυτό αναπτύσσεται, θα χρειαστεί στήριξη, για την οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν χαλίκια. Τα φιλόδεντρα με τα γυαλιστερά τους φύλλα είναι επίσης ιδανικά για υδροπονία, και ένα βάζο σε σχήμα μπουκαλιού με στενό λαιμό μπορεί να βοηθήσει στη συγκράτηση του φυτού.

Λαχανικά και αρωματικά βότανα στο νερό

Πέρα από τα διακοσμητικά φυτά, πολλά λαχανικά μπορούν να καλλιεργηθούν υδροπονικά. Η καλλιέργεια μαρουλιού, για παράδειγμα, γίνεται ακόμα πιο εύκολη με αυτή τη μέθοδο. Η διαδικασία ξεκινά με τη φύτευση των σπόρων σε ένα υπόστρωμα καλλιέργειας μέχρι να βγάλουν μερικά φύλλα και ρίζες, κάτι που συνήθως διαρκεί δύο με τρεις εβδομάδες. Στη συνέχεια, τα φυτά μεταφυτεύονται στο υδροπονικό σύστημα.

Για τη βέλτιστη ανάπτυξη των υδροπονικών μαρουλιών, είναι απαραίτητο να τοποθετηθούν σε σημείο που δέχεται άφθονο ηλιακό φως. Όσον αφορά τα αρωματικά φυτά, ο βασιλικός είναι μια κορυφαία επιλογή για υδροπονία, καθώς αναπτύσσεται τουλάχιστον δύο φορές πιο γρήγορα σε σύγκριση με την καλλιέργεια στο έδαφος. Η μέντα αναφέρεται επίσης ως κατάλληλη για καλλιέργεια από σπόρο.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr