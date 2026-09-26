Νέα στοιχεία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Ο απινιδωτής ήταν στο κουτί του», λέει ο προμηθευτής

Νέα στοιχεία προκύπτουν σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, μέσα από καταθέσεις μαρτύρων. Οι μαρτυρίες εστιάζουν κυρίως στο χρονικό της παρουσίας του τραγουδιστή στο ιατρείο, καθώς και στον απινιδωτή που δεν λειτούργησε κατά την προσπάθεια χρήσης του. Ταυτόχρονα, η έρευνα επεκτείνεται και στα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί αυτοί αξιολογούνται στο πλαίσιο της έρευνας, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί ακόμα η βαρύτητα καθενός στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων να αναμένονται για να ρίξουν φως σε κρίσιμα σκέλη.

Το χρονικό και οι ουσίες

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η μέθη στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, στις 9 Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο του Κολωνακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις συνομιλίες του προσωπικού τέθηκε ζήτημα χορήγησης μιδαζολάμης, καθώς και αναζήτησης του αντιδότου της, της φλουμαζενίλης, η οποία κυκλοφορεί με την ονομασία Anexate. Σε άλλη μαρτυρία γίνεται αναφορά στην προποφόλη.

Οι αναφορές αυτές δεν αποδεικνύουν ότι χορηγήθηκαν και οι δύο κατασταλτικές ουσίες, ούτε προσδιορίζουν με βεβαιότητα τις δόσεις και τον χρόνο χορήγησης. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται για να αποσαφηνίσουν αυτό το κρίσιμο σκέλος της υπόθεσης. Η φλουμαζενίλη χρησιμοποιείται για την αναστροφή της δράσης βενζοδιαζεπινών, όπως η μιδαζολάμη, αλλά δεν αποτελεί αντίδοτο της προποφόλης. Ως εκ τούτου, η συζήτηση για «αντίδοτο» δεν αρκεί από μόνη της για να αποδείξει ποιο φάρμακο είχε λάβει ο Μαζωνάκης, ενώ ο χαρακτηρισμός «κοκτέιλ θανάτου» προεξοφλεί τόσο συνδυασμένη χορήγηση όσο και αιτιώδη σύνδεση με τον θάνατο, ζητήματα που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Η κατάθεση της νοσηλεύτριας

Η νοσηλεύτρια του ιατρείου φέρεται να κατέθεσε ότι έφτασε στις 15:00 και βρήκε ήδη εκεί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Στον ανακριτή ανέφερε ότι στην αρχική της κατάθεση είχε αναφέρει ως ώρα άφιξής του τις 15:30, επειδή αυτή ήταν η οδηγία που είχε λάβει από τη γιατρό. Η ίδια τοποθέτησε χρονικά μετά τις 16:00 την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με αναισθησιολόγο.

Αμέσως έπειτα, η νοσηλεύτρια πραγματοποίησε κλήση στον προμηθευτή του απινιδωτή, προκειμένου να διαπιστωθεί γιατί η συσκευή δεν λειτουργούσε. Αυτή η ενέργεια υπογραμμίζει την προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης και την ανάγκη για λειτουργικό εξοπλισμό σε κρίσιμες στιγμές.

Ο απινιδωτής ήταν στο κουτί του, λέει ο προμηθευτής

Ο προμηθευτής του απινιδωτή υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι η συσκευή, η οποία είχε αγοραστεί το 2022, βρισκόταν ακόμη στο κουτί της χωρίς τοποθετημένη μπαταρία. Κατά την περιγραφή του, η μπαταρία είχε αποφορτιστεί και ο ίδιος προσπαθούσε τηλεφωνικά να προσφέρει βοήθεια όταν του ανέφεραν ότι η συσκευή δεν ενεργοποιούνταν.

Αυτή είναι η δική του εκδοχή για την κατάσταση του εξοπλισμού. Το τι ακριβώς συνέβη κατά την προσπάθεια παροχής βοήθειας και αν η λειτουργία του απινιδωτή θα μπορούσε να επηρεάσει την έκβαση της υπόθεσης, είναι ζητήματα που απαιτούν τεκμηρίωση από την εν εξελίξει έρευνα.

Εμπλοκή υπνοθεραπευτή και οικονομικά στοιχεία

Στην υπόθεση περιλαμβάνεται και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού. Ο ίδιος ανέφερε ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή στις 7 Σεπτεμβρίου και ότι, ενόψει νέου ραντεβού, έστειλε μήνυμα στη γιατρό Ιωάννα Γάκα. Η κατάθεσή του προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ των γεγονότων που προηγήθηκαν του θανάτου.

Τέλος, στο πλαίσιο της έρευνας, εξετάζονται και τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Αυτό το σκέλος της υπόθεσης αποσκοπεί στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και των παραμέτρων που σχετίζονται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr