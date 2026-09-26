Η στήριξη Μητσοτάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη και το μήνυμα εντός της Νέας Δημοκρατίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στηρίζει τον υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, παρά το γεγονός ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις του τελευταίου έχουν φέρει συχνά την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση. Αυτή η στήριξη φάνηκε πρόσφατα με την κάλυψη του κυβερνητικού εκπροσώπου σε δηλώσεις του υπουργού, καθώς και με τον προγραμματισμό κοινής επίσκεψης σε εκδήλωση στο Περιστέρι. Οι κινήσεις αυτές εκλαμβάνονται ως σαφές μήνυμα τόσο εντός όσο και εκτός του κυβερνητικού σχήματος.

Ο υπουργός με φανατικούς φίλους και ορκισμένους εχθρούς

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είναι ευρέως γνωστός για την ιδιαίτερη θέση που κατέχει εντός της Νέας Δημοκρατίας, καθώς διαθέτει φανατικούς φίλους αλλά και ορκισμένους εχθρούς. Η δημόσια παρουσία του χαρακτηρίζεται από έναν έντονο λόγο και ένα συγκεκριμένο ύφος, που συχνά προκαλούν αντιδράσεις.

Παρά τις συχνές περιπτώσεις όπου οι δημόσιες παρεμβάσεις του, τόσο ως προς τους τόνους όσο και ως προς το περιεχόμενο, έχουν δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις για την κυβέρνηση, ο ίδιος δεν δείχνει να πτοείται καθόλου. Συνεχίζει να εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο, διατηρώντας το προσωπικό του στίγμα στην πολιτική σκηνή.

Η κάλυψη για τις δηλώσεις περί «μπάφου» και οι επιθέσεις σε δημοσιογράφους

Προ διημέρου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προχώρησε σε κάλυψη του Άδωνι Γεωργιάδη, αναφορικά με τις δηλώσεις του περί «μπάφου». Η κάλυψη αυτή αφορούσε επίσης και τις επιθέσεις που είχε εξαπολύσει ο υπουργός σε δημοσιογράφους, θέματα που είχαν απασχολήσει την επικαιρότητα.

Η κίνηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ερμηνεύεται ως άμεση συνέπεια «γραμμής» που δόθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό υποδηλώνει ότι η στήριξη προς τον υπουργό προέρχεται απευθείας από την κορυφή της κυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του πρωθυπουργού στο πρόσωπό του.

Η στήριξη του πρωθυπουργού και ο ρόλος του Άδωνι Γεωργιάδη

Η στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη είναι εμφανής και έχει έναν συγκεκριμένο στρατηγικό χαρακτήρα. Ο υπουργός θεωρείται από τον πρωθυπουργό ως ένα «ανάχωμα» απέναντι σε ενδεχόμενες απώλειες ψηφοφόρων προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Αυτή η τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη ως βασικού πυλώνα για τη διατήρηση της εκλογικής βάσης του κόμματος προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, εξηγεί εν μέρει την αδιάλειπτη στήριξη που λαμβάνει, παρά τις κατά καιρούς αντιδράσεις που προκαλούν οι δηλώσεις του.

Η προγραμματισμένη κοινή επίσκεψη στο Περιστέρι

Για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία σχετικά με την πρωθυπουργική στήριξη, έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Πέμπτη μια κοινή επίσκεψη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί από κοινού με τον Άδωνι Γεωργιάδη το Περιστέρι.

Στην εκδήλωση, η οποία αφορά το Αλτσχάϊμερ, θα παρευρεθούν επίσης η Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο Άκης Σκέρτσος. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής και η κοινή παρουσία του πρωθυπουργού με τον υπουργό Υγείας θεωρείται ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αν υπήρχε οποιαδήποτε ενόχληση, ο πρωθυπουργός θα μπορούσε να είχε επιλέξει μια άλλη περιοχή για την επίσκεψή του, καθώς δεν θα υπήρχε κάποια απώλεια αν δεν πήγαινε στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

Το μήνυμα εντός της Νέας Δημοκρατίας

Το μήνυμα που εκπέμπεται από τις κινήσεις αυτές είναι σαφές και απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό εντός της Νέας Δημοκρατίας. Η στήριξη στον Άδωνι Γεωργιάδη δεν είναι τυχαία και έχει πολλαπλούς αποδέκτες.

Ειδικότερα, το μήνυμα αυτό απευθύνεται και σε όσους, όπως αναφέρεται, μιλάνε για «καλαμοκαβαλάρηδες» στην κυβέρνηση, με την αναφορά στο όνομα «Ντόρα» να υποδηλώνει συγκεκριμένα πρόσωπα εντός του κόμματος που ενδεχομένως εκφράζουν διαφορετικές απόψεις ή κριτική.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis