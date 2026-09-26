Ώρες αγωνίας βιώνει η Πλάκα, καθώς μία ισχυρή έκρηξη προκάλεσε την κατάρρευση παλαιού κτιρίου στο κέντρο της Αθήνας. Από το συμβάν έχει ανασυρθεί νεκρή μία γυναίκα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό πέντε αγνοούμενων συνεχίζονται αδιάκοπα στα χαλάσματα. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο, υπό το βλέμμα των αρχών που διερευνούν τα αίτια της έκρηξης, με το σενάριο της διαρροής φυσικού αερίου να θεωρείται το επικρατέστερο.

Η επιχείρηση διάσωσης στα χαλάσματα

Ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλόνισε το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους, οι διασώστες συνεχίζουν με χειρουργική ακρίβεια τις έρευνες στο ισοπεδωμένο τριώροφο κτίριο του αριθμού 15. Στην επιχείρηση εντοπισμού των αγνοούμενων συμμετέχουν τριάντα πυροσβέστες με έξι οχήματα, εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και τρεις σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Για τη διευκόλυνση του έργου των διασωστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν ειδικά γεώφωνα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια, διακόπτεται κατά διαστήματα προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος. Επιπλέον, προβολείς από απέναντι μπαλκόνι στρέφονται στα ερείπια για να φωτίσουν την περιοχή, ενώ ειδικές κάμερες εντοπισμού αξιοποιούνται παράλληλα. Ο εκσκαφέας βρίσκεται στο πρώτο μισό του δευτέρου ορόφου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών. Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών, ενώ τα κλιμάκια εφαρμόζουν αυστηρά το πρωτόκολλο σεισμού.

Οι αγνοούμενοι και το θύμα της έκρηξης

Από τα χαλάσματα του κτιρίου ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μία Αμερικανίδα τουρίστρια, η οποία διέμενε στον πρώτο όροφο μαζί με άλλους δύο άνδρες και μία γυναίκα από τις ΗΠΑ. Η ανάσυρση της σορού της έγινε δύο ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Νωρίτερα, είχε εντοπιστεί μία γυναικεία τσάντα με προσωπικά αντικείμενα, δύο διαβατήρια και το μισθωτήριο για το κατάλυμα, η οποία εικάζεται πως ανήκε σε 36χρονη τουρίστρια του συγκεκριμένου καταλύματος. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, οι Αμερικανοί επρόκειτο να αναχωρήσουν στις 15:30 από την Αθήνα με πτήση της Delta Airlines.

Στους πέντε αγνοούμενους συγκαταλέγονται τρεις Αμερικανοί τουρίστες που διέμεναν σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο, καθώς και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Το ζευγάρι αποτελείται από έναν Βρετανό 78 ετών και μία Ελληνίδα 77 ετών, οι οποίοι διέμεναν στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωμένος άνδρας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και δυσκολευόταν σημαντικά στις μετακινήσεις του.

Το επικρατέστερο σενάριο για την έκρηξη

Οι αρχές στρέφουν την προσοχή τους σε πιθανή διαρροή φυσικού αερίου ως την αιτία της καταστροφής. Συγκεκριμένα, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εστιάζουν τις έρευνές τους σε ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου, όπου διέμενε το αγνοούμενο ηλικιωμένο ζευγάρι. Αξιόπιστες πηγές επισημαίνουν πως οι αρμόδιοι αξιωματικοί έχουν λάβει έγγραφα από τον ΔΕΣΦΑ, τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς, τα οποία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη παροχής φυσικού αερίου στο εν λόγω σπίτι.

Το φυσικό αέριο εξυπηρετούσε τις ανάγκες της κουζίνας, τη θέρμανση του νερού, καθώς και ένα τζάκι, το οποίο προφανώς δεν ήταν σε λειτουργία λόγω της εποχής. Το βασικό σενάριο που εξετάζεται είναι η ύπαρξη διαρροής φυσικού αερίου, το οποίο πιθανότατα ήρθε σε επαφή με κάποια πηγή θερμότητας, όπως ένας σπινθήρας ή το απλό άναμμα ενός διακόπτη, προκαλώντας τη σφοδρή έκρηξη. Οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τη μελέτη που είχε κατατεθεί στον ΔΕΣΦΑ προκειμένου να εγκριθεί η παροχή στο κτίριο της οδού Λυσικράτους. Αρμόδια πηγή σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «η αυτοψία έδειξε ότι η έκρηξη έγινε ψηλά, εν προκειμένω στον δεύτερο όροφο. Το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και ανεβαίνει προς τα πάνω. Αν έρθει σε επαφή με κάποιον σπινθήρα γίνεται έκρηξη». Περίοικοι φέρονται επίσης να είχαν διαπιστώσει οσμή αερίου πριν το μοιραίο χτύπημα.

Οι ζημιές και η έρευνα των αρχών

Η σφοδρότητα της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές όχι μόνο στο κτίριο που κατέρρευσε, αλλά και σε γειτονικά κτίρια. Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης, συλλέγοντας στοιχεία και μαρτυρίες. Η αγωνία κορυφώνεται καθώς οι ώρες περνούν, με την ελπίδα για τον εντοπισμό των πέντε αγνοούμενων να παραμένει ζωντανή.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis