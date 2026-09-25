Φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου: Σε συναγερμό Λιμενικό και Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε σε οχηματαγωγό πλοίο με 29 επιβαίνοντες ανοιχτά της Μυκόνου, σημαίνοντας συναγερμό σε Λιμενικό και Πυροσβεστική. Το περιστατικό εκδηλώθηκε το πρωί της Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου, κινητοποιώντας άμεσα τον κρατικό μηχανισμό. Στο φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, το οποίο φέρει ελληνική σημαία, επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε στο κατάστρωμα του πλοίου, προκαλώντας την άμεση επέμβαση των αρμόδιων αρχών.

Άμεση κινητοποίηση των αρχών

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς στο οχηματαγωγό πλοίο οδήγησε σε άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για την έκτακτη ανάγκη γύρω στις 09:00 π.μ., θέτοντας σε πλήρη συναγερμό τις δυνάμεις του. Ο βασικός στόχος των αρχών είναι η διασφάλιση της ακεραιότητας όλων των επιβαινόντων και ο άμεσος περιορισμός της ζημιάς που προκαλείται από την πυρκαγιά.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το Λιμενικό Σώμα και η Πυροσβεστική, συνεργάζονται στενά για την αντιμετώπιση του συμβάντος. Η ταχύτητα αντίδρασης θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου.

Το πλοίο και οι επιβαίνοντες

Το πλοίο στο οποίο ξέσπασε η πυρκαγιά είναι ένα φορτηγό-οχηματαγωγό (Ro-Ro) που φέρει ελληνική σημαία. Αυτός ο τύπος πλοίου χρησιμοποιείται για τη μεταφορά οχημάτων και φορτίων, γεγονός που καθιστά την πυρκαγιά στο κατάστρωμα ιδιαίτερα σοβαρή. Η εστία της φωτιάς εντοπίστηκε στο κατάστρωμα, απαιτώντας άμεσες ενέργειες για την κατάσβεσή της.

Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα. Από αυτά, τα 28 είναι μέλη του πληρώματος, ενώ υπάρχει και ένας επιβάτης. Η ασφάλεια όλων των ατόμων που βρίσκονται εντός του σκάφους αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα για τις επιχειρησιακές δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Ευρεία ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή ισχυρές ναυτικές δυνάμεις. Το Λιμενικό Σώμα συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση με τέσσερα πλωτά μέσα, ενισχύοντας την παρουσία του με ένα περιπολικό πλοίο. Αυτή η σημαντική παρουσία του Λιμενικού αποσκοπεί στον συντονισμό των ενεργειών και στην παροχή βοήθειας.

Επιπρόσθετα, η Πυροσβεστική έχει κινητοποιήσει εξειδικευμένα μέσα. Δύο ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη καταφθάνουν από τη Σύρο και το Λαύριο, ενώ ένα ειδικό πυροσβεστικό πλοίο βρίσκεται καθ' οδόν από τον Πειραιά. Η συνδυασμένη αυτή δύναμη αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Συνδρομή από παραπλέοντα σκάφη και καιρικές συνθήκες

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς και υποστήριξης της επιχείρησης, συνδράμουν ενεργά και παραπλέοντα πλοία. Ιδιωτικά σκάφη έχουν επίσης κινητοποιηθεί για να προσφέρουν βοήθεια, δείχνοντας την αλληλεγγύη της ναυτικής κοινότητας. Επιπλέον, δύο ρυμουλκά βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή, έτοιμα να παρέμβουν εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή του συμβάντος θεωρούνται σχετικά ευνοϊκές για το έργο των αρχών. Οι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στο σημείο έχουν ένταση 4 μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει κάπως τις προσπάθειες κατάσβεσης και τον έλεγχο της κατάστασης από τις επιχειρησιακές δυνάμεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis