Σημεία του σπιτιού που ξεχνάμε να καθαρίσουμε: Τι προτείνουν οι ειδικοί

Στην καθημερινή ρουτίνα καθαριότητας του σπιτιού, υπάρχουν ορισμένα σημεία που συχνά περνούν απαρατήρητα, παρόλο που βρίσκονται μπροστά στα μάτια μας. Αυτά τα σημεία έχουν την τάση να συσσωρεύουν σκόνη, υπολείμματα, υγρασία ή δυσάρεστες οσμές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να προσελκύσουν και ανεπιθύμητους επισκέπτες, όπως έντομα.

Ενώ οι προφανείς εργασίες, όπως το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα, γίνονται τακτικά, οι επαγγελματίες καθαρισμού Robin Murphy, Anthony Sullivan και Ilya Ornatov επισημαίνουν συγκεκριμένα σημεία που αξίζει να ενταχθούν στη λίστα καθαριότητας, όπως αναφέρουν στο realsimple.

Η θήκη για τη βούρτσα της τουαλέτας

Αν και η βούρτσα της τουαλέτας χρησιμοποιείται συχνά, η θήκη της είναι ένα σημείο που πολλοί ξεχνούν να καθαρίσουν. Μετά τον καθαρισμό της λεκάνης, μπορείτε να ξεπλύνετε τη βούρτσα με το καθαρό νερό που γεμίζει τη λεκάνη μετά το καζανάκι, όμως η θήκη απαιτεί ξεχωριστή φροντίδα.

Η Murphy προτείνει να αδειάζετε πρώτα τυχόν νερό που έχει μείνει στο εσωτερικό της. Στη συνέχεια, πλύνετε τη θήκη με ζεστό νερό και σαπούνι, χρησιμοποιώντας μια βούρτσα τουαλέτας ή μια βούρτσα μπουκαλιών που προορίζεται αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Αφού την ξεπλύνετε καλά, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε ξανά τη βούρτσα.

Οι κουρτίνες

Οι κουρτίνες αποτελούν ένα άλλο σημείο που βλέπουμε καθημερινά, αλλά συχνά παραμελούμε τον καθαρισμό τους. Συγκεντρώνουν καθημερινά σκόνη, γύρη, τρίχες και πιτυρίδα κατοικίδιων, οσμές από το μαγείρεμα και αιωρούμενα σωματίδια.

Όπως εξηγεί ο Sullivan, αυτή η συσσώρευση μπορεί να κάνει τα υφάσματα να φαίνονται θαμπά, να παγιδεύει οσμές και να επηρεάζει την ποιότητα του αέρα στον εσωτερικό χώρο. Αυτό είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο για άτομα με αλλεργίες. Μια καλή συχνότητα καθαρισμού είναι κάθε τρεις έως έξι μήνες, ενώ μπορεί να χρειάζονται συχνότερο πλύσιμο αν υπάρχουν κατοικίδια, μαγειρεύετε συχνά, καπνίζετε ή έχετε ευαισθησίες που σχετίζονται με αλλεργίες.

Αν το ύφασμα πλένεται, ακολουθήστε τις οδηγίες φροντίδας, αφαιρώντας πρώτα τυχόν εξαρτήματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να το πλύνετε απαλά στο χέρι με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό, να απομακρύνετε το περιττό νερό και να το αφήσετε να στεγνώσει φυσικά.

Τα μπολ τροφής και νερού των κατοικίδιων

Τα μπολ με το νερό και εκείνα με την τροφή του κατοικίδιου χρειάζονται την ίδια συνέπεια που δείχνετε και στα υπόλοιπα σκεύη του σπιτιού.

Με πληροφορίες από: shape.gr