Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για την πολυαναμενόμενη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, η οποία αναμένεται να καθηλώσει τα πλήθη. Περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι πρόκειται να κατακλύσουν το Ολυμπιακό Στάδιο αύριο, Σάββατο (26/9), καθώς η συναυλία είναι ήδη sold out. Τα περισσότερα εισιτήρια έχουν πωληθεί από τις πρώτες μόλις ώρες της προπώλησης, με την εταιρεία παραγωγής να ανακοινώσει ότι δεν θα λειτουργήσουν ταμεία στο ΟΑΚΑ την ημέρα της συναυλίας.

Οι τελικές πρόβες και η επικοινωνία με τους θαυμαστές

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τη μεγάλη βραδιά της ελληνίδας σταρ, η οποία «ζεσταίνει» τους φίλους της δημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόβες της. Παρά τον βροχερό καιρό, η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου, χαρίζοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μερικά από τα τραγούδια της.

Οι πρόβες συνεχίστηκαν εντατικά, με την Άννα Βίσση να κάνει πρόβα χθες το μεσημέρι αλλά και την Τετάρτη, μαζί με την ορχήστρα της. Σε αυτές τις πρόβες συμμετείχε και ο νέος της κιθαρίστας, Σάκης Ντοβόλης, ο οποίος με τις blues και ροκ επιρροές του αποτελεί το νέο αίμα στην μπάντα, αντικαθιστώντας τον Κάρλος Πέρεζ που αποχώρησε μετά το τέλος της σεζόν στο Hotel Ermou.

Υπερθέαμα πέντε εκατομμυρίων ευρώ

Το κοινό που θα βρεθεί αύριο στο ΟΑΚΑ θα παρακολουθήσει ένα υπερθέαμα, το οποίο φέρεται να έχει κοστίσει 5.000.000 ευρώ. Η διάρκεια της συναυλίας, με την Άννα Βίσση στη σκηνή, αναμένεται να διαρκέσει τρεις ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, η ερμηνεύτρια θα ερμηνεύσει όλες τις διαχρονικές επιτυχίες της, προσφέροντας ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα.

Μία από τις εκπλήξεις της βραδιάς, πιθανότατα με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), θα είναι ένα flash back αναμνήσεων. Αυτό το αφιέρωμα θα παρουσιάσει στιγμές από τα πρώτα βήματα της καριέρας της Άννας Βίσση μέχρι σήμερα, προσφέροντας ένα ταξίδι στον χρόνο για τους θεατές.

Μαγικό σκηνικό και φωτεινά βραχιολάκια

Η σκηνική παρουσία αναμένεται να είναι εντυπωσιακή, με τα φώτα και τα λέιζερ να συνθέτουν ένα μαγικό σκηνικό. Ξεχωριστή νότα στη συναυλία αναμένεται να δώσουν και τα φωτεινά βραχιολάκια με το motto «Άννα-ΟΑΚΑ», τα οποία θα μοιραστούν στο κοινό. Αυτά τα βραχιολάκια θα συμβάλουν στη δημιουργία μιας μοναδικής ατμόσφαιρας, ενισχύοντας την οπτική εμπειρία των θεατών.

Διεθνής σκηνοθεσία και special guest

Τη σκηνοθεσία της συναυλίας και το δημιουργικό της μέρος (creative direction) έχει αναλάβει ο Βρετανός σκηνοθέτης Κιμ Γκάβιν. Ο Κιμ Γκάβιν έχει στο παλμαρέ του σημαντικά γεγονότα, όπως το «Concert for Diana» στο Γουέμπλεϊ το 2007, όπου εμφανίστηκαν 28 μεγάλα ονόματα της μουσικής σκηνής. Επίσης, έχει σκηνοθετήσει live εμφανίσεις της Αντέλ και του Ρόμπι Γουίλιαμς, φέρνοντας την εμπειρία του σε μεγάλες παραγωγές στο ΟΑΚΑ.

Αρχικά, η D&A Productions επιθυμούσε για το opening της συναυλίας ένα πολύ μεγάλο όνομα, με την Τζένιφερ Λόπεζ να είναι ένα από αυτά που είχαν ακουστεί. Εν τέλει, η «απόλυτη σταρ» θα υποδεχτεί στη σκηνή την Οριάνθη Παναγάρις. Η Οριάνθη Παναγάρις είναι μια εξαιρετική κιθαρίστρια με ελληνική καταγωγή, κόρη μεταναστών από την Αυστραλία, η οποία είχε συνεργαστεί και με τον Μάικλ Τζάκσον.

Με πληροφορίες από: Topontiki