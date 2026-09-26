Σημεία του σπιτιού που ξεχνάμε να καθαρίσουμε: Οι συμβουλές των ειδικών

Στην καθημερινή ρουτίνα καθαριότητας του σπιτιού, υπάρχουν σημεία που συχνά περνούν απαρατήρητα, παρόλο που χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Ενώ οι προφανείς δουλειές, όπως το σκούπισμα, το σφουγγάρισμα και ο καθαρισμός των πάγκων, είναι σταθερά στη λίστα μας, κάποια άλλα σημεία γίνονται μέρος του φόντου, με αποτέλεσμα να ξεχνάμε πότε ήταν η τελευταία φορά που τα καθαρίσαμε.

Αυτά τα σημεία μπορούν να συγκεντρώσουν σκόνη, υπολείμματα, υγρασία ή δυσάρεστες οσμές, ενώ ορισμένα ενδέχεται να προσελκύσουν ανεπιθύμητους επισκέπτες, όπως μυγάκια και έντομα. Οι επαγγελματίες καθαρισμού Robin Murphy, Anthony Sullivan και Ilya Ornatov, μιλώντας στο realsimple, επισημαίνουν ορισμένα από αυτά τα σημεία που αξίζει να εντάξουμε στη ρουτίνα καθαριότητας.

Η θήκη της βούρτσας τουαλέτας

Είναι ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε κάθε μπάνιο, αλλά η θήκη της βούρτσας τουαλέτας συχνά παραμελείται. Μετά τον καθαρισμό της λεκάνης, η βούρτσα ξεπλένεται συνήθως με το καθαρό νερό που γεμίζει τη λεκάνη μετά το καζανάκι. Ωστόσο, η ίδια η θήκη απαιτεί ξεχωριστή και πιο ενδελεχή φροντίδα.

Η ειδικός Robin Murphy προτείνει μια συγκεκριμένη διαδικασία καθαρισμού. Αρχικά, πρέπει να αδειάσετε τυχόν νερό που έχει μείνει στο εσωτερικό της θήκης. Στη συνέχεια, πλύνετε τη θήκη με ζεστό νερό και σαπούνι, χρησιμοποιώντας μια βούρτσα τουαλέτας ή μια βούρτσα μπουκαλιών που προορίζεται αποκλειστικά για αυτή τη χρήση. Μετά το πλύσιμο, ξεπλύνετε τη θήκη πολύ καλά και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς πριν τοποθετήσετε ξανά τη βούρτσα.

Οι κουρτίνες

Οι κουρτίνες είναι ένα άλλο σημείο του σπιτιού που βλέπουμε καθημερινά, αλλά σπάνια θυμόμαστε να πλύνουμε. Καθημερινά, συγκεντρώνουν σκόνη, γύρη, τρίχες και πιτυρίδα από κατοικίδια, οσμές από το μαγείρεμα, καθώς και διάφορα αιωρούμενα σωματίδια. Ο Anthony Sullivan εξηγεί ότι αυτή η συσσώρευση μπορεί να κάνει τα υφάσματα να φαίνονται θαμπά, να παγιδεύει δυσάρεστες οσμές και να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό του σπιτιού. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες.

Μια καλή συχνότητα για το πλύσιμο των κουρτινών είναι κάθε τρεις έως έξι μήνες. Ωστόσο, μπορεί να χρειάζονται συχνότερο πλύσιμο εάν υπάρχουν κατοικίδια στο σπίτι, αν μαγειρεύετε συχνά, αν καπνίζετε ή αν υπάρχουν ευαισθησίες που σχετίζονται με αλλεργίες. Αν το ύφασμα των κουρτινών είναι πλενόμενο, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες φροντίδας του κατασκευαστή, αφαιρώντας πρώτα τυχόν εξαρτήματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να τις πλύνετε απαλά στο χέρι με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό, να απομακρύνετε το περιττό νερό και να τις αφήσετε να στεγνώσουν φυσικά.

Τα μπολ των κατοικίδιων

Τα μπολ με το νερό και την τροφή των κατοικίδιων ζώων χρειάζονται την ίδια συνέπεια στην καθαριότητα που δείχνουμε και στα υπόλοιπα σκεύη του σπιτιού μας. Η τακτική καθαριότητά τους είναι απαραίτητη για την υγιεινή των κατοικίδιων και του χώρου.

Με πληροφορίες από: shape.gr