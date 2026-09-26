Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται στην απεικόνιση του φαγητού

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη εισχωρήσει σημαντικά στον τομέα του food styling και της φωτογραφίας φαγητού, ιδιαίτερα εκτός των παραγωγών υψηλού επιπέδου. Η παρουσία της αναμένεται να γίνει ακόμη πιο συχνή και να εξελιχθεί περαιτέρω. Παρόλο που οι εικόνες που παράγονται από AI στα φυλλάδια των μενού ξεχωρίζουν σήμερα για την έλλειψη φυσικότητας, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτή η κατάσταση αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς.

Η εξέλιξη των εικόνων φαγητού από την τεχνητή νοημοσύνη

Αν και οι σημερινές απεικονίσεις φαγητού από την τεχνητή νοημοσύνη συχνά απέχουν από το να είναι λαχταριστές και είναι άμεσα αναγνωρίσιμες ως προϊόντα AI, οι γεννήτριες εικόνων διορθώνουν σταδιακά τις αδυναμίες τους. Αυτό σημαίνει ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι ενός συστήματος όπου η παραγωγή εικόνων θα κυριαρχείται πλήρως από την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ahmed Elgammal, καθηγητής Πληροφορικής στο Rutgers University-New Brunswick, υπογραμμίζει τη σημασία των λεπτομερειών στο φαγητό. Όπως εξηγεί, τα μάτια μας εστιάζουν σε αυτές τις λεπτομέρειες για να αξιολογήσουν την ποιότητα και την ελκυστικότητα ενός πιάτου.

Η ιστορία των μη ρεαλιστικών απεικονίσεων

Πολλές από τις σουρεαλιστικές εικόνες φαγητού που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν αποτέλεσμα ενός φαύλου κύκλου μη ρεαλιστικών απεικονίσεων που υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Πολύ πριν την εμφάνιση της τεχνητής νοημοσύνης, οι εταιρείες χρησιμοποιούσαν πρακτικά εφέ για να κάνουν το φαγητό να φαίνεται πιο ελκυστικό.

Για παράδειγμα, η Campbell’s Soup τοποθετούσε μπίλιες μέσα στα μπολ που χρησιμοποιούσε στις διαφημίσεις της, ώστε τα υλικά να αναδύονται στην επιφάνεια. Αυτό αποτελεί μόνο ένα από τα αναρίθμητα κόλπα που χρησιμοποιούν οι food stylists για να κάνουν μια φωτογραφία να φαίνεται λαχταριστή, αξιοποιώντας μέσα που δεν έχουν καμία σχέση με το ίδιο το φαγητό.

Πώς η AI βασίζεται στην υπάρχουσα πρακτική

Οι εικόνες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη βασίζονται σε αυτή την μακρά ιστορία μη ρεαλιστικών απεικονίσεων του φαγητού. Όταν τα μοντέλα AI καλούνται να δημιουργήσουν ένα σάντουιτς με αυγό και ρευστό κρόκο ή ένα tuna melt, αντλούν στοιχεία από υπάρχουσες εικόνες αυτών των πιάτων και παρόμοιων τροφών.

Ωστόσο, πολλές από αυτές τις υπάρχουσες εικόνες είναι ήδη υπερβολικά στιλιζαρισμένες, δίνοντάς τους μια ελαφρώς εξωπραγματική όψη εξαρχής. Επιπλέον, κάποιες από τις εικόνες από τις οποίες αντλεί η AI είναι ήδη δημιουργημένες από τεχνητή νοημοσύνη, φέροντας τα δικά τους προβλήματα. Ο συνδυασμός όλων αυτών μπορεί να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα που είναι υπερβολικά αλλόκοτο για να είναι πειστικό.

Η πολυπλοκότητα του φαγητού για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Hanseok Ko, καθηγητής Μηχανικής στο Catholic University, ο οποίος ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη, επισημαίνει την πολυπλοκότητα του φαγητού ως αντικείμενο απεικόνισης. Όπως αναφέρει, το φαγητό έχει «τόσες πολλές παραλλαγές», περιλαμβάνοντας «διαφορετικές υφές, υγρασία, διαφορετική διαφάνεια, ίνες».

Με πληροφορίες από: oneman.gr