Η Βάσια Ζαχαροπούλου, η φωνή της Google Assistant, μιλά για την καριέρα και τη ζωή της

Η φωνή της Βάσιας Ζαχαροπούλου έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Την ακούμε στις αναζητήσεις, στους χάρτες και σε μεταγλωττισμένες ταινίες, συχνά χωρίς να γνωρίζουμε ποιο πρόσωπο βρίσκεται πίσω από αυτή. Ωστόσο, η ίδια έχει χτίσει μια ευρύτερη καλλιτεχνική διαδρομή, ως σοπράνο, ηθοποιός και voice-over artist, έχοντας μάθει να μεταμορφώνει τη φωνή της σε ένα εργαλείο έκφρασης.

Η καλλιτεχνική διαδρομή και η εμπειρία της Google

Η Βάσια Ζαχαροπούλου μίλησε για τα 15 χρόνια της στο voice acting και τα σχεδόν 20 χρόνια της στο μουσικό θέατρο. Αναφέρθηκε στην εμπειρία της με την Google, στους ρόλους που αγάπησε, καθώς και στις στιγμές που άνθρωποι την έχουν αναγνωρίσει αποκλειστικά από τη φωνή της.

Η αναγνωρισιμότητα χωρίς πρόσωπο

Η ίδια εκφράζει την τεράστια τιμή και χαρά που η φωνή της βρίσκεται καθημερινά στα σπίτια, στα αυτοκίνητα και στα κινητά εκατομμυρίων ανθρώπων, προσφέροντας βοήθεια στην καθημερινότητά τους. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι το πρόσωπό της δεν είναι γνωστό της προσφέρει μια υπέροχη ελευθερία. Μπορεί να είναι ο εαυτός της και να κυκλοφορεί χωρίς την πίεση της αναγνωρισιμότητας.

Περιγράφει αυτή την κατάσταση ως μια «υπερδύναμη»: είναι παντού, την ακούν όλοι, αλλά η σύνδεση με τους ανθρώπους γίνεται μέσω της ουσίας της επικοινωνίας, δηλαδή της οικειότητας της φωνής. Αυτός ο διαχωρισμός τη βοηθά να παραμένει γειωμένη και να απολαμβάνει τη δουλειά της στο έπακρο.

Στιγμές αναγνώρισης

Όσον αφορά την αναγνώριση, η Βάσια Ζαχαροπούλου σημειώνει ότι, επειδή στην καθημερινότητά της δεν χρησιμοποιεί τον «ρομποτικό» τόνο της εφαρμογής, δεν είναι πάντα εύκολο να την καταλάβουν. Ωστόσο, όταν κάποιος έχει «εκπαιδευμένο» αυτί και την αναγνωρίζει, ξαφνιάζεται και η ίδια.

Προσωπικές σκέψεις: εμφάνιση, θηλυκότητα και μητρότητα

Η συζήτηση επεκτάθηκε και σε πιο προσωπικά θέματα, όπως η σχέση της με την εμφάνιση, το προσωπικό της στιλ και τη φυσικότητα. Μίλησε επίσης για το πώς αντιλαμβάνεται σήμερα τη θηλυκότητα και την αυτοπεποίθηση.

«Μεγαλώνοντας, σταμάτησα να προσπαθώ να είμαι τέλεια και άρχισα να απολαμβάνω το ποια είμαι πραγματικά», δηλώνει, περιγράφοντας μια διαφορετική σχέση με την εικόνα και τον εαυτό της. Παράλληλα, αναφέρθηκε ανοιχτά στον πιο απαιτητικό ρόλο της καθημερινότητάς της, την ισορροπία μεταξύ της μητρότητας και της καλλιτεχνικής της ζωής, καθώς και στον χρόνο που συχνά μένει τελευταίος στη λίστα, τον χρόνο που χρειάζεται για τον εαυτό της.

Η συζήτηση αυτή αποτελεί μια εξερεύνηση της φωνής, του στιλ, της γυναικείας ταυτότητας και της ανάγκης να εξελισσόμαστε διατηρώντας τη φυσικότητά μας.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr