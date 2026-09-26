Διαφορετικοί κώδικες επικοινωνίας φέρνουν αντιμέτωπες τις γενιές στη δουλειά

Οι διαφορετικοί κώδικες επικοινωνίας μεταξύ των γενεών φέρνουν συχνά αντιμέτωπες τις γενιές με παρεξηγήσεις στον χώρο εργασίας. Αυτό παρατηρείται σε διάφορες πτυχές της καθημερινότητας, από τα μηνύματα και τις προθεσμίες μέχρι και ζητήματα προσωπικής ζωής. Παρά τη συνεχή συζήτηση για τις διαφορές μεταξύ των γενεών στον επαγγελματικό χώρο, μερικές από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται σε εκπληκτικά συνηθισμένες στιγμές.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστέρησης

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αφορά την καθυστέρηση στην εργασία, αναδεικνύοντας τις γενεακές διαφορές. Μια εργαζόμενη που ανήκει στη Gen Z, ηλικίας περίπου 20 ετών, απασχολείται σε ένα μικρό, τοπικό καφέ-εστιατόριο. Ο διευθυντής του καταστήματος είναι ένας ιδιοκτήτης της Gen X, δηλαδή ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 46-61 ετών.

Μια μέρα, η εργαζόμενη αντιλήφθηκε ότι θα αργούσε να φτάσει στη δουλειά. Για να ενημερώσει τον προϊστάμενό της, του έστειλε ένα μήνυμα. Η αντίδραση του ιδιοκτήτη ήταν εκνευρισμός, γεγονός που υπογραμμίζει την απόκλιση στις προσδοκίες επικοινωνίας.

Η αυξανόμενη παρουσία της Gen Z και οι επιπτώσεις της πανδημίας

Το φαινόμενο των διαφορετικών κωδίκων επικοινωνίας γίνεται ολοένα και πιο έντονο καθώς η Gen Z εισέρχεται δυναμικά στην αγορά εργασίας. Τα μεγαλύτερα μέλη αυτής της γενιάς πλησιάζουν πλέον τα 30, ενώ τα νεότερα φοιτούν ακόμη στο πανεπιστήμιο και στο λύκειο, διαμορφώνοντας ένα νέο εργασιακό τοπίο.

Αυτό που ξεχωρίζει τα μεγαλύτερα μέλη της γενιάς αυτής είναι ότι πολλοί από αυτούς ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, έκαναν πρακτική άσκηση ή ανέλαβαν την πρώτη τους δουλειά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Ο Jeff LeBlanc, Συντονιστής μάθησης για το διαδικτυακό πρόγραμμα Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, μελετά εκτενώς την κουλτούρα και την επικοινωνία στον χώρο εργασίας, αναλύοντας αυτές τις δυναμικές.

Η παρεξήγηση πίσω από την επιλογή επικοινωνίας

Το περιστατικό με το καφέ θα μπορούσε εύκολα να απορριφθεί ως μία ακόμη περίπτωση όπου οι νεότεροι εργαζόμενοι προτιμούν τα γραπτά μηνύματα, θεωρώντας ότι οι τηλεφωνικές κλήσεις προορίζονται μόνο για σημαντικές περιπτώσεις. Ωστόσο, αυτή η απλοϊκή ερμηνεία παραβλέπει ένα πιο ενδιαφέρον και ουσιαστικό στοιχείο της κατάστασης.

Η εργαζόμενη δεν προσπαθούσε να αποφύγει τον προϊστάμενό της στέλνοντας ένα μήνυμα. Αντιθέτως, πίστευε ειλικρινά ότι με αυτόν τον τρόπο σεβόταν τον χρόνο του, επιλέγοντας μια μέθοδο που θεωρούσε πιο αποτελεσματική και λιγότερο ενοχλητική.

Η σημασία των σαφών προσδοκιών

Οι διευθυντές δεν θα πρέπει να θεωρούν δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι αποδίδουν την ίδια σημασία με εκείνους σε μια συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας. Είναι κρίσιμο, αν μια καθυστέρηση απαιτεί τηλεφωνική κλήση, αυτό να έχει δηλωθεί ξεκάθαρα και προκαταβολικά από την πλευρά της διοίκησης.

Μια σύντομη, δίλεπτη συζήτηση σχετικά με τις προσδοκίες επικοινωνίας μπορεί να αποτρέψει και τις δύο πλευρές από το να φύγουν από μια αλληλεπίδραση πιστεύοντας ότι ο άλλος ήταν ασεβής. Η προληπτική αυτή προσέγγιση μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα και να ενισχύσει την αρμονική συνεργασία.

Με πληροφορίες από: in.gr