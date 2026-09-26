Η επικοινωνία με το παιδί μετά το σχολείο: Πώς να αποφύγετε το «καλά»

Η στιγμή που το παιδί επιστρέφει στο σπίτι από το σχολείο αποτελεί μια πολύτιμη ευκαιρία για τους γονείς να επικοινωνήσουν μαζί του. Παρόλο που μπορεί να είναι κουρασμένο, πεινασμένο ή να μην επιθυμεί να μιλήσει αμέσως, μια σωστή προσέγγιση στην ερώτηση μπορεί να το ενθαρρύνει να μοιραστεί τις εμπειρίες της ημέρας του.

Η πρόκληση της καθημερινής συζήτησης

Η κλασική ερώτηση «Πώς πέρασες σήμερα στο σχολείο;» συχνά καταλήγει σε μια εξίσου κλασική απάντηση, όπως «καλά» ή «τίποτα». Αυτό συμβαίνει γιατί το παιδί καλείται να περιγράψει μια ολόκληρη ημέρα, κάτι που μπορεί να είναι δύσκολο ή να μην το εμπνέει να μιλήσει εκτενέστερα.

Αντί να ζητάμε μια γενική περιγραφή της ημέρας, οι γονείς μπορούν να υιοθετήσουν μια διαφορετική στρατηγική. Η επιλογή πιο συγκεκριμένων και ανοιχτών ερωτήσεων προσφέρει στο παιδί έναν πιο εύκολο τρόπο να εκφράσει όσα ένιωσε, σκέφτηκε ή έζησε κατά τη διάρκεια της σχολικής του ημέρας.

Ο ρόλος των εναλλακτικών ερωτήσεων

Ο παιδοψυχολόγος και σύμβουλος γονέων Ιωάννης Γλωσσόπουλος προτείνει τη χρήση εναλλακτικών ερωτήσεων που μπορούν να ανοίξουν μια ουσιαστική συζήτηση με το παιδί μετά την επιστροφή του από το σχολείο. Μια τέτοια ερώτηση έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει φυσικά σε περισσότερες πληροφορίες, βοηθώντας τους γονείς να μάθουν λεπτομέρειες.

Μέσα από αυτές τις ερωτήσεις, οι γονείς μπορούν να ανακαλύψουν με ποια παιδιά έπαιξε το παιδί, τι δραστηριότητες έκαναν, αν πέρασε καλά ή αν συνέβη κάτι που το ενόχλησε. Το κλειδί είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου το παιδί νιώθει άνετα να μοιραστεί.

Προσέγγιση με ενδιαφέρον και χωρίς πίεση

Είναι σημαντικό να μην πιέζουμε το παιδί για περισσότερες απαντήσεις. Η ουσία βρίσκεται στο να δείξουμε πραγματικό ενδιαφέρον για όσα έχει να πει και να το αφήσουμε να οδηγήσει εκείνο την κουβέντα. Η αυθεντική περιέργεια των γονέων μπορεί να ενθαρρύνει το παιδί να ανοιχτεί περισσότερο.

Αντί να ζητάμε από το παιδί να αξιολογήσει ολόκληρη τη σχολική του ημέρα, μια πιο αποτελεσματική προσέγγιση είναι να το ρωτήσουμε για μία συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό καθιστά την απάντηση πιο διαχειρίσιμη και λιγότερο απαιτητική για το παιδί.

Εστίαση σε συγκεκριμένες στιγμές και επιθυμίες

Η χρήση λέξεων όπως «βαρετό» μπορεί να κάνει την ερώτηση πιο εύκολη και προσιτή για ένα παιδί, καθώς του δίνει ένα σημείο αναφοράς για να εκφράσει τυχόν αρνητικά συναισθήματα ή εμπειρίες. Για παράδειγμα, μια ερώτηση που περιλαμβάνει αυτή τη λέξη μπορεί να το βοηθήσει να περιγράψει ένα συγκεκριμένο περιστατικό.

Αν το παιδί δώσει μια σύντομη απάντηση, όπως «4», δεν υπάρχει λόγος για άμεση ανησυχία ή για να ξεκινήσουν οι γονείς έναν καταιγισμό ερωτήσεων. Μερικές φορές, η πιο σημαντική πληροφορία κρύβεται σε αυτό που το παιδί θα ήθελε να είχε γίνει διαφορετικά, αναδεικνύοντας τις επιθυμίες ή τις απογοητεύσεις του.

Με πληροφορίες από: infokids.gr