Η ψυχολογία πίσω από την υψωμένη φωνή: Δεν είναι πάντα ένδειξη κυριαρχίας

Το να μιλάει κάποιος πιο δυνατά από το συνηθισμένο δεν αποτελεί πάντα ένδειξη κυριαρχικότητας ή αυτοπεποίθησης, όπως συχνά ερμηνεύεται. Σύμφωνα με την ψυχολογία, πίσω από αυτή τη συμπεριφορά μπορεί να κρύβονται διαφορετικές ανάγκες και συναισθήματα, που δεν σχετίζονται απαραίτητα με την επιβολή.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η αυξημένη ένταση της φωνής είναι ένας τρόπος να τραβήξει κάποιος την προσοχή των άλλων, να βεβαιωθεί ότι τον καταλαβαίνουν ή ότι δίνουν αξία σε όσα λέει. Η συμπεριφορά αυτή συνδέεται με μια διαρκή αναζήτηση επιβεβαίωσης και την ανάγκη να νιώσει το άτομο ότι οι άλλοι το ακούν.

Η ψυχολογική διάσταση της υψωμένης φωνής

Η ψυχολογία υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι που υψώνουν τη φωνή τους δεν το κάνουν κατ' ανάγκη επειδή νιώθουν σε θέση ισχύος ή είναι σίγουροι για τον εαυτό τους. Αντίθετα, μπορεί να έχουν την ανάγκη να νιώσουν ότι τους ακούν και ότι οι απόψεις τους έχουν βαρύτητα.

Η τάση αυτή συχνά ερμηνεύεται ως ένδειξη κύρους, αυτοπεποίθησης ή ισχυρού χαρακτήρα, όμως η επιστήμη της ψυχολογίας προσφέρει μια πιο σύνθετη οπτική. Πίσω από την υψωμένη φωνή ενδέχεται να κρύβεται μια βαθύτερη συναισθηματική ανάγκη για αναγνώριση και επιβεβαίωση.

Οι βαθύτερες ανάγκες πίσω από την ένταση

Το να μιλάει κάποιος πιο δυνατά από το συνηθισμένο μπορεί να είναι ένας μηχανισμός για να εξασφαλίσει ότι η φωνή του θα ακουστεί. Αυτό μπορεί να προκύπτει από την επιθυμία να τραβήξει την προσοχή, να βεβαιωθεί ότι το μήνυμά του γίνεται κατανοητό ή ότι οι συνομιλητές του δίνουν την απαραίτητη αξία στα λεγόμενά του.

Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η συμπεριφορά υποδηλώνει μια εσωτερική ανάγκη για επιβεβαίωση και αναγνώριση. Δεν είναι πάντα θέμα επιβολής, αλλά μπορεί να είναι μια προσπάθεια να γεφυρωθεί ένα κενό στην επικοινωνία ή να εκφραστεί μια δυσκολία στο να νιώσει κάποιος ότι τον ακούνε πραγματικά.

Οι διαφωνίες ως αναπόφευκτο κομμάτι των σχέσεων

Οι διαφωνίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των ανθρώπινων σχέσεων και δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό. Είναι φυσικό οι άνθρωποι να έχουν διαφορετικές απόψεις, εμπειρίες και αντιλήψεις για τη ζωή, με αποτέλεσμα να προκύπτουν κατά καιρούς διαφορετικές θέσεις και κόντρες.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει στον χώρο εργασίας, όπου άνθρωποι με διαφορετικές αρμοδιότητες καλούνται να συνεργαστούν για την επίτευξη κοινών στόχων, συχνά υπό την πίεση των προθεσμιών. Επίσης, στην οικογένεια, στις φιλίες ή σε οποιονδήποτε άλλο τομέα της ζωής, είναι απολύτως φυσιολογικό να μην συμφωνούν πάντα όλοι και να προκύπτουν διαφορετικές απόψεις.

Διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης των συγκρούσεων

Σε καταστάσεις διαφωνίας, διακρίνονται δύο γενικές συμπεριφορές. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν εκείνοι που εκφράζουν ανοιχτά τον θυμό, τη διαφωνία ή τις ανάγκες τους, κάποιες φορές ακόμη και υψώνοντας τη φωνή τους ή αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα άμεσα.

Από την άλλη πλευρά, βρίσκονται αυτοί που προτιμούν να παραμένουν σιωπηλοί, είτε για να αποφύγουν τη διαφωνία είτε επειδή χρειάζονται χρόνο για να επεξεργαστούν όσα νιώθουν. Ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να επικοινωνήσει κάθε άνθρωπος επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες.

Πώς διαμορφώνεται η επικοινωνιακή μας συμπεριφορά

Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί κάθε άνθρωπος επηρεάζεται σημαντικά από τις εμπειρίες του, την προσωπικότητά του και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγάλωσε. Για παράδειγμα, κάποιοι μπορεί να έμαθαν από μικροί ότι για να τους ακούσουν έπρεπε να μιλούν πιο δυνατά.

Άλλοι ενδέχεται να ανέπτυξαν αυτή τη συνήθεια μεγαλώνοντας σε περιβάλλοντα όπου οι άνθρωποι συνήθιζαν να διακόπτουν ο ένας τον άλλον, αναγκάζοντας τους να αυξάνουν την ένταση της φωνής τους για να γίνουν αντιληπτοί. Αυτές οι βιωματικές εμπειρίες διαμορφώνουν τις επικοινωνιακές μας συνήθειες και αντιδράσεις στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις.

Με πληροφορίες από: dnews.gr