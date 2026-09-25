Το λάθος που επιδεινώνει την κατάσταση όταν ο άλλος σωπαίνει μετά από καβγά

Η παγωμένη σιωπή που απλώνεται ξαφνικά μετά από έναν καβγά, αποτελεί ένα από τα πιο επώδυνα και στρεσογόνα μοτίβα στις ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί που περιμένεις μια απάντηση, αυτό που εισπράττεις είναι ένα απόλυτο «κενό», με το κινητό να μένει βουβό και τις πόρτες να κλείνουν. Αυτό συχνά οδηγεί σε αναρωτήσεις για λάθη, συγγνώμη ή ακόμα και το τέλος της σχέσης.

Η διαφορά ανάμεσα στην ανάγκη για χρόνο και τη σιωπή ως τιμωρία

Η λεγόμενη «τακτική της σιωπής» (silent treatment) είναι ένα από τα πιο επώδυνα και στρεσογόνα μοτίβα στις ανθρώπινες σχέσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική διαφορά ανάμεσα σε κάποιον που χρειάζεται χρόνο για να ηρεμήσει και σε κάποιον που χρησιμοποιεί τη σιωπή ως όπλο τιμωρίας. Ψυχολόγοι και θεραπευτές ζευγαριών εξηγούν πώς μπορεί να αποκωδικοποιηθεί η στάση του άλλου και ποια είναι τα σωστά βήματα για τη διαχείριση της κατάστασης.

Στην περίπτωση ενός υγιούς διαλείμματος, ο άλλος νιώθει συναισθηματικά κατακλυσμένος και το εκφράζει καθαρά, λέγοντας: «Χρειάζομαι λίγο χρόνο να ηρεμήσω για να μην πούμε κουβέντες που θα μετανοιώσουμε. Ας το συζητήσουμε το βράδυ». Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται ένας σκοπός και ένα χρονικό όριο, στέλνοντας το μήνυμα ότι «είμαι ακόμα εδώ, απλά φροντίζω τον εαυτό μου».

Αντίθετα, στο silent treatment, ο άλλος εξαφανίζεται χωρίς καμία εξήγηση, αρνείται την οπτική επαφή ή τα μηνύματα και αφήνει το άλλο άτομο στο σκοτάδι. Αυτή η συμπεριφορά γεννά άγχος, αίσθημα απόρριψης και αβεβαιότητα.

Γιατί επιλέγεται η σιωπή και το συνηθισμένο λάθος

Πολλές φορές, οι άνθρωποι επιλέγουν να σωπάσουν επειδή φοβούνται τη σύγκρουση ή δεν έχουν μάθει ποτέ να διαχειρίζονται δύσκολα συναισθήματα. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου η σιωπή χρησιμοποιείται συνειδητά ως μοχλός πίεσης, με σκοπό να υποχωρήσει ο άλλος και να ζητήσει συγγνώμη.

Όταν ο άλλος «κατεβάζει ρολά», η πρώτη αντίδραση είναι συχνά ο πανικός. Η επιθυμία να τηλεφωνήσει κανείς πολλές φορές, να στείλει αμέτρητα μηνύματα ή ακόμα και να ζητήσει συγγνώμη για πράγματα που δεν έκανε, μόνο και μόνο για να σπάσει τη σιωμή, είναι έντονη.

Ωστόσο, το να κυνηγάει κανείς τον άλλον επιδεινώνει το πρόβλημα. Όσο περισσότερο πιέζει κάποιος για μια ακαριαία λύση, τόσο περισσότερο ο άλλος ορθώνει μεγαλύτερους τοίχους, κάνοντας την επικοινωνία ακόμα πιο δύσκολη.

Τι να προσέξετε μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας

Όταν τα πνεύματα ηρεμήσουν και η επικοινωνία αποκατασταθεί, είναι σημαντικό να μην γίνει το λάθος να προσποιηθεί κανείς ότι δεν συνέβη τίποτα. Αν το συγκεκριμένο μοτίβο δεν συζητηθεί, είναι πιθανό να επαναληφθεί στον επόμενο καυγά.

Εάν μετά από κάθε διαφωνία ο άλλος τιμωρεί με μέρες σιωπής, αν η επανασύνδεση απαιτεί πάντα την καταπίεση των συναισθημάτων, ή αν υπάρχει η αίσθηση συστηματικής χειραγώγησης, τότε η σιωπή δεν αποτελεί τρόπο ηρεμίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι μια μορφή συναισθηματικού ελέγχου.

Με πληροφορίες από: ladylike.gr