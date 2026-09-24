Τι να προσέχετε στις ετικέτες των τροφίμων για υγιή επίπεδα χοληστερόλης

Για όσους επιθυμούν να προστατεύσουν την καρδιά τους και να διατηρήσουν τη χοληστερόλη σε υγιή επίπεδα, η διατροφή αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα. Κατά την επιλογή τροφίμων από το σούπερ μάρκετ, δεν αρκεί να εστιάζετε μόνο στις θερμίδες ή στην ένδειξη «χαμηλά λιπαρά» που αναγράφεται στη συσκευασία.

Η διατροφική ετικέτα κάθε προϊόντος παρέχει πληθώρα πληροφοριών που μπορούν να σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε καλύτερα τι αγοράζετε. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να ξεχωρίσετε τα προϊόντα που υποστηρίζουν μια διατροφή ευεργετική για τα επίπεδα χοληστερόλης. Ας δούμε, λοιπόν, ποια στοιχεία είναι σημαντικό να ελέγχετε πριν προσθέσετε ένα τρόφιμο στο καλάθι σας.

Ο τύπος του λίπους έχει σημασία

Η συνολική ποσότητα λίπους που περιέχεται σε ένα τρόφιμο δεν είναι τόσο καθοριστική όσο ο τύπος του λίπους. Όταν διαβάζετε τις ετικέτες, είναι σημαντικό να αναζητάτε τρόφιμα που περιέχουν συγκεκριμένους τύπους λιπαρών.

Τα κορεσμένα λιπαρά και τα trans λιπαρά, τα οποία συχνά αναφέρονται ως μερικώς υδρογονωμένα έλαια, συμβάλλουν στην αύξηση των επιπέδων χοληστερόλης και, κατά συνέπεια, στον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Τα κορεσμένα λιπαρά βρίσκονται κυρίως σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, όπως το κρέας και τα πουλερικά, ενώ τα trans λιπαρά μπορούν να προστεθούν σε πολλά συσκευασμένα και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Αντίθετα, τα μονοακόρεστα και τα πολυακόρεστα λιπαρά θεωρούνται ευνοϊκότερες επιλογές για την καρδιαγγειακή υγεία. Η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με αυτούς τους τύπους λιπαρών στη διατροφή μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση του λιπιδαιμικού προφίλ και στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Τα μονοακόρεστα λιπαρά απαντώνται σε προϊόντα όπως το ελαιόλαδο, το λάδι κανόλα και σε τρόφιμα όπως το αβοκάντο. Τα πολυακόρεστα λιπαρά, συμπεριλαμβανομένων των ωμέγα-3 λιπαρών που βρίσκονται κυρίως στα ψάρια, περιλαμβάνονται επίσης σε άλλα μαγειρικά έλαια.

Προσοχή στα πρόσθετα σάκχαρα

Είναι σημαντικό να προσπαθείτε να αναζητάτε προϊόντα με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρόσθετα σάκχαρα. Ως γενικός κανόνας κατά την ανάγνωση της διατροφικής ετικέτας, μια τιμή 5% ή λιγότερο της ημερήσιας αξίας σε σάκχαρα θεωρείται χαμηλή, ενώ 20% ή περισσότερο θεωρείται υψηλή. Η κατηγορία των σακχάρων στην ετικέτα μπορεί να προκαλέσει σύγχυση, καθώς τόσο οι φυτικές ίνες όσο και τα σάκχαρα συμβάλλουν στη συνολική ποσότητα υδατανθράκων.

Η συνολική ποσότητα σακχάρων που αναγράφεται προέρχεται από φυσικά σάκχαρα και πρόσθετα σάκχαρα. Τα φυσικά σάκχαρα περιλαμβάνουν τη λακτόζη που βρίσκεται στα γαλακτοκομικά προϊόντα ή τη φρουκτόζη που απαντάται στα φρούτα και τα προϊόντα φρούτων. Τα πρόσθετα σάκχαρα αναφέρονται σε εκείνα που προστίθενται κατά την επεξεργασία των τροφίμων, όπως η σακχαρόζη (η κοινή επιτραπέζια ζάχαρη), το μέλι, τα σιρόπια και άλλα γλυκαντικά. Τα πρόσθετα σάκχαρα είναι αυτά που προκαλούν μεγαλύτερη ανησυχία για την υγεία και καλό είναι να περιορίζονται στη διατροφή.

Ο ρόλος των φυτικών ινών

Όσον αφορά τις φυτικές ίνες, κατά γενικό κανόνα, συνιστώνται τρόφιμα που περιέχουν 20% ή περισσότερο της ημερήσιας αξίας τους. Οι φυτικές ίνες αποτελούν ένα σημαντικό συστατικό μιας υγιεινής διατροφής και συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του οργανισμού.

Με πληροφορίες από: jenny.gr