Η κοινωνική δύναμη του «ευχαριστώ»: Πώς επηρεάζει τους τρίτους παρατηρητές

Η έκφραση ευγνωμοσύνης, πέρα από την άμεση επίδρασή της στον αποδέκτη, έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει θετικά την εικόνα μας και σε όσους απλώς παρακολουθούν μία αλληλεπίδραση. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα μιας πρόσφατης μελέτης Αμερικανών ερευνητών, η οποία φέρνει στο φως την κοινωνική δύναμη ενός απλού «ευχαριστώ».

Σύμφωνα με τα ευρήματα, όταν ένας άγνωστος εκφράζει ευγνωμοσύνη, οι παρευρισκόμενοι τείνουν να σχηματίζουν μια πιο θετική εικόνα για εκείνον, εκδηλώνοντας μεγαλύτερη προθυμία να τον εμπιστευτούν και να συνεργαστούν μαζί του.

Η μελέτη για την επίδραση της ευγνωμοσύνης

Η έρευνα, η οποία φέρει τον τίτλο «Gleaning Information from a “Thank You”: How Witnessing Expressions of Gratitude Shape Perceptions of and Actions Toward Others», πραγματοποιήθηκε από την υποψήφια διδάκτωρ Ψυχολογίας, Alexandra M. Gray, και τον καθηγητή Ψυχολογίας, David DeSteno, του Northeastern University των ΗΠΑ. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο στο επιστημονικό περιοδικό Affective Science.

Στο πλαίσιο δύο πειραμάτων, στα οποία συμμετείχαν συνολικά 680 άτομα, οι ερευνητές εστίασαν σε ένα λιγότερο μελετημένο πεδίο: το πώς ένας τρίτος παρατηρητής, ο οποίος απλώς παρακολουθεί μια αλληλεπίδραση, διαμορφώνει συμπεράσματα για τον άνθρωπο που εκφράζει ευγνωμοσύνη, αντί για την άμεση σχέση μεταξύ αυτού που λέει «ευχαριστώ» και αυτού που το δέχεται.

Θετικά χαρακτηριστικά και αξιοπιστία

Τα ευρήματα της μελέτης έδειξαν ότι οι παρατηρητές απέδιδαν εντονότερα θετικά χαρακτηριστικά σε όσους εξέφραζαν ευγνωμοσύνη, σε σύγκριση με εκείνους που εξέφραζαν απλώς ένα θετικό συναίσθημα. Συγκεκριμένα, θεωρούσαν τον άνθρωπο που ευχαριστούσε περισσότερο ηθικό και αξιόπιστο.

Η θετική εντύπωση, ωστόσο, δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτά τα χαρακτηριστικά. Επεκτεινόταν και σε ιδιότητες που δεν συνδέονται άμεσα με την ευγνωμοσύνη, κάνοντας τον άνθρωπο να φαίνεται πιο έξυπνος, ικανός και ελκυστικός στα μάτια των τρίτων παρατηρητών.

Το φαινόμενο της άλω και η εξήγηση

Όπως εξηγεί η Alexandra Gray, συγγραφέας της μελέτης και υποψήφια διδάκτωρ Ψυχολογίας στο Northeastern University, «Ένα απλό “ευχαριστώ” μεταδίδει περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε». Η ίδια σημειώνει, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι ακόμη και μια σύντομη έκφραση ευγνωμοσύνης παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τον χαρακτήρα ενός ανθρώπου, ειδικά όταν οι παρατηρητές δεν γνωρίζουν τίποτε άλλο για αυτόν.

Η ευγνωμοσύνη λειτουργεί ως ένδειξη ότι κάποιος αναγνωρίζει την καλή πράξη του άλλου, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του και ανταποκρίνεται με φροντίδα. Αυτό οδηγεί τους παρατηρητές να τον θεωρήσουν πιο συμπονετικό, ζεστό και αξιόπιστο. Από αυτό το σημείο ενεργοποιείται το «halo effect», δηλαδή το φαινόμενο της άλω, όπου η αρχική θετική εντύπωση επεκτείνεται και σε άλλα χαρακτηριστικά για τα οποία δεν υπάρχουν άμεσες ενδείξεις.

«Το να θεωρούμε κάποιον ζεστό άνθρωπο μπορεί να μας οδηγήσει να υποθέσουμε ότι είναι επίσης έξυπνος ή ικανός», αναφέρει η Gray, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη επίδραση της ευγνωμοσύνης στην κοινωνική αντίληψη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr