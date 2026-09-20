Γάτες: Τι βλέπουν στα όνειρά τους

Η εικόνα μιας γάτας που κοιμάται νωχελικά είναι συχνά γοητευτική. Πολλοί ιδιοκτήτες έχουν παρατηρήσει τις μικρές κινήσεις που κάνουν οι γάτες τους κατά τη διάρκεια του ύπνου, οι οποίες αποτελούν ξεκάθαρο σημάδι ότι βλέπουν κάτι στον ύπνο τους. Οι γάτες, όπως τα περισσότερα θηλαστικά, ονειρεύονται, και αυτή η φυσική διεργασία είναι σημαντική για τον εγκέφαλό τους.

Η λειτουργία των ονείρων στις γάτες

Τα όνειρα στις γάτες εμφανίζονται κυρίως κατά τη φάση του ύπνου REM (Rapid Eye Movement). Σε αυτή τη φάση, ο εγκέφαλος των ζώων παρουσιάζει δραστηριότητα παρόμοια με εκείνη που έχει όταν ο οργανισμός είναι ξύπνιος. Αυτή η διεργασία βοηθά τον εγκέφαλο να επεξεργαστεί όλες τις πληροφορίες και τα γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Παρόλο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα το περιεχόμενο των ονείρων τους, είναι πιθανό ο εγκέφαλος της γάτας να αναβιώνει τις καθημερινές της δραστηριότητες, να εμπεδώνει αναμνήσεις και να επεξεργάζεται διάφορες εμπειρίες. Τα όνειρα συμβάλλουν στην εδραίωση της μάθησης και στη διατήρηση των αναμνήσεων, ενώ παράλληλα βοηθούν τις γάτες να δημιουργούν δικά τους σενάρια, όπως το να πιάνουν πάντα το θήραμά τους.

Πιθανά σενάρια στα όνειρα των αιλουροειδών

Δεν υπάρχει ακριβής απάντηση στο ερώτημα τι βλέπουν οι γάτες στα όνειρά τους. Ωστόσο, παρατηρώντας τα κατοικίδια και λαμβάνοντας υπόψη τι είναι γνωστό για τα όνειρα άλλων ζώων, μπορούμε να κάνουμε κάποιες εικασίες. Όπως και τα περισσότερα θηλαστικά, οι γάτες χρησιμοποιούν τα όνειρα για να επεξεργαστούν τα γεγονότα που βίωσαν.

Οτιδήποτε κίνησε την περιέργεια της γάτας κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι πολύ πιθανό να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στα όνειρά της το βράδυ. Αντίστοιχες θα είναι και οι κινήσεις ή οι ήχοι που μπορεί να κάνει κατά τη διάρκεια του ύπνου της. Δεδομένου του βαθύ δεσμού που αναπτύσσουν οι γάτες με τους ανθρώπους τους, είναι επίσης πιθανό να ονειρεύονται στιγμές που τις παίρνουν αγκαλιά, τις ταΐζουν ή τους μιλάνε γλυκά.

Πώς να αναγνωρίσετε τα σημάδια

Αρκεί να παρατηρήσετε προσεκτικά τη γάτα σας όταν κοιμάται. Οι κινήσεις της θα σας δώσουν σίγουρα σημάδια ότι εκείνη την ώρα ονειρεύεται. Με την πάροδο του χρόνου, είναι πιθανό να μπορείτε ακόμα και να μαντέψετε τι είναι αυτό που βλέπει στον ύπνο της, βασιζόμενοι στις αντιδράσεις της.

Με πληροφορίες από: philenews.com