Άγριος καβγάς Καλλιακμάνη και Παγώνη για τους ελέγχους στα ιατρεία

Μία έντονη αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤnews. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η προεδρεύουσα της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Ματίνα Παγώνη, και ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, διαφωνώντας για το ζήτημα των ελέγχων που διενεργούνται στα ιατρεία.

Η αφορμή της έντασης στον αέρα

Η συζήτηση, η οποία οδήγησε σε άγριο καβγά, ξεκίνησε με αφορμή την «κλινική» της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα των ελέγχων στα ιατρεία από μέλη των ιατρικών συλλόγων τέθηκε επί τάπητος, προκαλώντας την έντονη διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης εξέφρασε τις ανησυχίες του σχετικά με την ασφάλεια των πολιτών, όταν οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται από συνδικαλιστές γιατρούς, ενώ η Ματίνα Παγώνη υπερασπίστηκε το σώμα των γιατρών, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί ασυνείδητων πρακτικών.

Οι προβληματισμοί του Γιώργου Καλλιακμάνη για τους ελέγχους

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, τόνισε πως ο πολίτης που θα επισκεφθεί ένα ιατρείο το οποίο έχει ελεγχθεί από συνδικαλιστή γιατρό, δεν θα νιώθει ασφαλής. Για να εξηγήσει τη θέση του, χρησιμοποίησε ένα παράδειγμα από το δικό του χώρο.

«Εγώ είμαι πρόεδρος των αστυνομικών και θα ελέγξω αυτόν που με έκανε πρόεδρο;», ρώτησε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε, ότι είναι παράλογο να ελέγχουν άνθρωποι που ψηφίζουν αυτούς που τους έχουν εκλέξει. Ο ίδιος αναρωτήθηκε αν θα μπορούσε να κάνει σωστό έλεγχο αν ο πειθαρχικός έλεγχος ήταν σε αυτόν, από τη στιγμή που τον ψηφίζουν αστυνομικοί.

Ο κύριος Καλλιακμάνης επέμεινε στην άποψή του, δηλώνοντας ότι «δεν θα μπορούσα να κάνω σωστά τη δουλειά μου όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε. Όταν έχεις να κάνεις με μια κοινωνία ανθρώπων δεν μπορείς…». Σημείωσε επίσης ότι για αυτό το ζήτημα «δεν φταίνε οι συνδικαλιστές, η πολιτεία τους βάζει να το κάνουν».

Η έντονη αντίδραση της Ματίνας Παγώνη

Η Ματίνα Παγώνη αντέδρασε έντονα στις δηλώσεις του κυρίου Καλλιακμάνη, χαρακτηρίζοντας τα λεγόμενά του ως αναληθή. «Αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Όλοι οι γιατροί κατά τη γνώμη σας είναι ασυνείδητοι γιατί μπορεί να είναι συνδικαλιστές», απάντησε έξαλλη.

Η κυρία Παγώνη υπερασπίστηκε το σώμα των γιατρών, δηλώνοντας: «Δεν μπορείτε να προσβάλετε έτσι το σώμα των γιατρών. Δεν μπορεί να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές να καλύψουν άλλους». Επανέλαβε την αντίδρασή της, τονίζοντας: «Δεν μπορείτε να προσβάλετε το σώμα των γιατρών. Δεν μπορείτε να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές γιατροί να τους καλύψουν».

Η επιμονή στις θέσεις και οι αμοιβαίες κατηγορίες

Παρά την έντονη αντίδραση της προεδρεύουσας της διοικούσας επιτροπής του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Καλλιακμάνης επέμεινε στη θέση του. Επανέλαβε ότι «ο πολίτης που θα πάει σε ιατρείο που το έχει ελέγξει συνδικαλιστής γιατρός δεν θα νιώθει ασφαλής». Προκάλεσε μάλιστα να γίνει μια δημοσκόπηση, λέγοντας: «Κάνε ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση και ρώτα τους ασθενείς αν νιώθουν ασφαλείς να πάνε σε ιατρείο που ελέγχει ο συνδικαλιστής γιατρός».

Η κυρία Παγώνη, ανταπαντώντας, έθεσε το ερώτημα αν και ο ίδιος, ως συνδικαλιστής πρόεδρος των αστυνομικών, έκανε πλημμελείς ελέγχους. «Επομένως και εσείς ως συνδικαλιστής δεν κάνατε σωστά τη δουλειά σας. Θα μας πείτε ότι συνδικαλιστές γιατροί δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους», είπε. Στη συνέχεια, επανέλαβε την ίδια ερώτηση: «Άρα κι εσύ που ήσουν συνδικαλιστής εκλεγμένος, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου».

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης επανέφερε το επιχείρημα για την ασφάλεια των συγγενικών προσώπων, ρωτώντας: «Αν βρεθεί συγγενικό σας πρόσωπο σε ένα τέτοιο ιατρείο, θα νιώθετε ασφαλείς να κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο;» και υπογράμμισε εκ νέου ότι «είναι παράλογο» οι εκλεγμένοι να ελέγχουν αυτούς που τους ψηφίζουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki