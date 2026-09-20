Αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και για τη δράση των δύο γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, οι οποίοι έχουν ήδη προφυλακιστεί στις φυλακές Κορυδαλλού. Ενώ το ζευγάρι των γιατρών αποδίδει ευθύνες στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ για καθυστέρηση στην παραλαβή του τραγουδιστή την ημέρα της ανακοπής, η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχει θέσει στο «μικροσκόπιο» τα οικονομικά τους, αναζητώντας τυχόν παραβάσεις.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή για ενδελεχή έρευνα λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Σκοπός της έρευνας είναι η βαθιά αξιοποίηση της περιουσιακής κατάστασης των δύο γιατρών, προκειμένου να αποδειχθεί από πού προήλθε η περιουσία τους και αν είχαν κάποια παράνομη δραστηριότητα.

Ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης φέρεται να έχει στα χέρια του κρίσιμα στοιχεία σχετικά με την οικονομική κατάσταση του ζευγαριού, τα οποία δεν έχουν ακόμη βγει στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πιθανές παραβάσεις δεν σχετίζονται με την ιατρική τους ιδιότητα, αλλά με την επιχειρηματική τους δράση. Μέχρι στιγμής, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, έχει δηλώσει ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη καταγγελία για οικονομική απάτη σε βάρος των γιατρών.

Στο «μικροσκόπιο» περιουσιακά στοιχεία και σεμινάρια

Στο κάδρο των ερευνών έχει μπει ένα ρολόι αξίας 200.000 ευρώ που φέρεται να ανήκει στον γιατρό. Οι αρχές καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα αν το συγκεκριμένο αντικείμενο αποκτήθηκε νόμιμα ή αν δηλώθηκε ως δώρο. Παράλληλα, εξετάζονται και τα ακίνητα που διαθέτουν οι δύο κατηγορούμενοι, όπως ένα ενοικιαζόμενο στο Ψυχικό και ένα άλλο στην Αγία Παρασκευή.

Επιπλέον, οι αρχές ερευνούν τα αυτοκίνητά τους, τα δύο ιατρεία τους, τσάντες, πίνακες, καθώς και τα μηχανήματα που είχαν αγοράσει για να πραγματοποιούν «θεραπείες» στους ασθενείς τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα σεμινάρια που πραγματοποιούσε ο γιατρός, καθώς μόλις το Σάββατο είδε το φως της δημοσιότητας ένα βίντεο ντοκουμέντο που τον δείχνει να πραγματοποιεί σεμινάριο ενδοφλέβιας θεραπείας με βλαστοκύτταρα σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες.

Το πελατολόγιο και οι οικονομικές συναλλαγές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και το πελατολόγιο της κλινικής των δύο γιατρών, καθώς και οι αμοιβές που φέρεται να λάμβανε το ζευγάρι για τις υπηρεσίες που παρείχε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήταν το μοναδικό γνωστό πρόσωπο που είχε επισκεφτεί το συγκεκριμένο ιατρείο, όπως έχει γίνει αντιληπτό και από δημόσιες δηλώσεις και μαρτυρίες επωνύμων.

Πρόσωπα από τη showbiz, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, ακόμα και πολιτικοί, φαίνεται πως είχαν επισκεφτεί το ιατρείο και εμφανίζονται στην ατζέντα των δύο κατηγορούμενων. Η έρευνα των αρχών αναμένεται να επεκταθεί σε βάθος ετών, με στόχο να αποτυπωθεί η συνολική οικονομική δραστηριότητα του ζευγαριού. Εξετάζεται εάν τα έσοδα από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες έχουν δηλωθεί στο σύνολό τους και αν υπάρχουν οικονομικές συναλλαγές που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Παράλληλα, οι ερευνητές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τον ρόλο τυχόν τρίτων προσώπων στην υπόθεση.

Ψηφιακά πειστήρια και καταθέσεις μαρτύρων

Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία από τις ψηφιακές συσκευές που έχουν κατασχεθεί, ενώ υπό εξέταση βρίσκονται και τα κινητά τηλέφωνα και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές από τον χώρο του ιατρείου. Τα ψηφιακά πειστήρια θεωρούνται κρίσιμο κομμάτι της έρευνας. Ιδιαίτερη σημασία αναμένεται να έχει η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς από την ανάλυση των επικοινωνιών θα επιχειρηθεί να διασταυρωθούν οι ισχυρισμοί των εμπλεκομένων με τις καταθέσεις των μαρτύρων και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας.

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που παρέλαβε τη μία από τις δύο φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται από τις αρχές, ενώ η αξιολόγησή τους θα γίνει σε συνδυασμό με το σύνολο των καταθέσεων και των ψηφιακών ευρημάτων.

Νέα πρόσωπα και δεύτερο «ιατρείο»

Ακόμη ένα νέο πρόσωπο μπαίνει στο επίκεντρο της υπόθεσης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Πρόκειται για μία γυναίκα από το επαγγελματικό περιβάλλον του τραγουδιστή, η οποία φέρεται να επικοινώνησε με τον υπνοθεραπευτή και έκλεισε το ραντεβού μαζί του. Στο μεταξύ, γίνεται λόγος για ένα «συνεργείο» που αποτελούσαν οι Θεοδωρόπουλος – Γάκα και ο υπνοθεραπευτής, καθώς και για ένα δεύτερο «ιατρείο» στην Πατριάρχου Ιωακείμ.

Η Αρχή αναμένει στοιχεία και από τον Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και για τον περιβόητο τιμοκατάλογο του ιατρείου. Ο φάκελος της υπόθεσης παραμένει ανοιχτός και δεν αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων να προκύψουν νέα δεδομένα ή να κριθεί αναγκαία η εξέταση και άλλων προσώπων τις επόμενες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis